Московские школы с 5 октября закроют на двухнедельные каникулы

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS

Московские школы с 5 октября закроют на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Это связано с резким ростом заражений Covid-19. К утру понедельника было выявлено еще 2 217 новых случаев, что стало максимальным показателем со 2 июня.

Каникулы установлены поправкой в другой указ Собянина, которым он 8 июня начал снимать ограничительные меры, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом.

"Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку", - сказано в указе.

Таким образом, детские сады продолжат работу, а спортивные школы и различные кружки уйдут на каникулы, как и общеобразовательные школы. Это уточняется в еще одном пункте указа: "Приостановить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы.

В своем блоге Собянин напомнил, что осенние каникулы в октябре бывают каждый год, пусть и позже в некоторых школах и на одну неделю, а не две.

"По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах", - заявил Собянин.

В период каникул дистанционных занятий не будет, подчеркнул мэр.

"Ситуация спокойная"

Еще накануне власти заявляли, что пока не рассматривают вариант карантина для российских школ и вузов, несмотря на большой рост случаев заболеваемости Covid-19.

Накануне впервые с 16 июня в России было выявлено более 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости в России продолжался к этому моменту уже 16-й день подряд. 19 сентября число новых случаев впервые с июля превысило отметку в 6 тысяч, а 25 сентября была преодолена отметка в 7 тысяч.

На Москве к утру понедельника было выявлено еще 2 217 новых случаев заражения - это максимум со 2 июня, когда было 2 286 случаев. С 24 сентября, когда было зафиксировано 1 050 случаев, рост заболеваемости в столице составил 211%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявляла, что прямых оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса в России нет. "Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя как вирус респираторный, у которого формируется очевидная сезонность", - объясняла Попова.

Минпросвещения не планирует массового перевода школ на дистанционный формат обучения, сообщала накануне пресс-служба министерства. В сообщении было сказано, что карантинные меры "применяются точечно", так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей.

Министр просвещения Сергей Кравцов в понедельник заявлял, что на карантин "не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом" в России закрыты 111 школ - 0,13% от общего числа школ. В некоторых школах на карантин из-за Covid-19 были переведены отдельные классы.

Неделю назад министр говорил, что эпидемиологическая ситуация в образовательных учреждениях России "спокойная", хотя есть и "точечные заболевания".