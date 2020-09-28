Сына бывшего губернатора Иркутской области задержали по делу о лифтах

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS Подпись к фото, Город Иркутск. Архивное фото

В Иркутске задержан депутат регионального заксобрания Андрей Левченко. В прошлом году его отец, коммунист Сергей Левченко, ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области, но потом хотел участвовать в выборах. Левченко-младшего обвиняют в хищении и, по данным СМИ, вскоре этапируют в Москву.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел установлена причастность депутата законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере", - заявила представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, Левченко задержан, "по месту его жительства и работы, а также у его отца - бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски".

В чем подозревают Левченко

Уголовное дело, по которому был задержан депутат, было возбуждено в феврале 2019 года, когда его отец еще был губернатором.

По версии следствия, были похищены деньги Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку". Следствие утверждает, что была установлена и причастность к преступлению Левченко-младшего.

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По версии следствия, Хамуляк с соучастниками в 2017 году предоставил "заведомо подложные" документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций для ремонта и замены лифтов.

Следствие считает, что Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере - более чем на 185 млн рублей.

Этапируют в Москву?

"В данный момент следствием решается вопрос об избрании Левченко меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления", - заявила Петренко.

Агентства РИА Новости, Интерфакс и ТАСС со ссылкой на свои источники сообщают, что Левченко этапируют в Москву, как в свое время этапировали теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"Левченко будет с очень высокой долей вероятности этапирован в Москву. Поэтому вопрос об избрании меры пресечения будет решаться там", - сказал собеседник РИА Новости.

"Должны этапировать в Москву, и там будут избирать меру пресечения", - заявил источник Интерфакса. Он добавил, что второй фигурант Хамуляк уже находится в Москве.

В ноябре 2019 года Басманный суд Москвы арестовал Хамуляка, в декабре Мосгорсуд перевел его под домашний арест, пишет ТАСС.

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Сергей Левченко в 2015 году победил на губернаторских выборах в Иркутской области кандидата "Единой России"

Кто такие Левченко

Андрею Левченко 38 лет, он был избран в региональный парламент в 2018 году по списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

В 2016-2018 годах также был депутатом заксобрания, а в 2012-2014 годах - гордумы Ангарска. С 2011 года числится генеральным директором ЗАО "Стальконструкция".

Его отец, член КПРФ Сергей Левченко в 2015 году победил на выборах главы региона кандидата "Единой России".

В декабре 2019 года он ушел в отставку по собственному желанию, хотя незадолго до этого, комментируя публикации в СМИ, говорил, что продолжит работу на посту.

Летом 2020 года Левченко-старший написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просил дать согласие на свое участие в губернаторских выборах в Иркутской области в сентябре, писал РБК. В Кремле тогда не стали это комментировать, а в выборах Левченко в итоге не участвовал.

В декабре 2018 года правоохранительные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты на медведя, в которой предположительно принимал участие губернатор Левченко.