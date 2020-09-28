Война в Карабахе, день второй: Эрдоган требует от Армении уйти с азербайджанских земель, на фронте подвижек нет

Автор фото, AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT Подпись к фото, На второй день конфликта стороны продолжили утюжить друг друга артиллерией, "Градами" и авиацией

На второй день резкого обострения конфликта в Карабахе турецкие официальные лица продолжили делать резкие заявления в поддержку Азербайджана, а армянские - обвинять Турцию в прямом участии в войне. Линия фронта в течение дня, судя по сообщениям сторон, существенно не менялась - но поздно вечером армянская сторона сообщила о большом наступлении азербайджанцев на двух направлениях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что Армения должна немедленно уйти с "оккупированных азербайджанских земель".

"Настала пора прекратить кризис в этом регионе, который начался с оккупации Нагорного Карабаха. Этот регион снова увидит мир, когда Армения немедленно уйдет с азербайджанских земель, которые она оккупирует", - передает агентство Рейтер слова турецкого президента.

С утра 27 сентября, когда начались бои, турецкие официальные лица решительно - по оценке многих комментаторов, заметно более решительно и открыто, чем в прошлые годы - высказываются в поддержку Азербайджана.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Владимир Путин снова оказался в связи с Карабахом в непростой ситуации: Россия дружит с обеими сторонами, но больше с Арменией, Турция всецело поддерживает Азербайджан, Россия старается дружить с Турцией

В понедельник министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция полностью поддерживает Азербайджан и считает, что Армения должна прекратить боевые действия.

По словам министра обороны, Турция и Азербайджан строят отношения на принципе "одна нация - два государства".

Азербайджанцы в языковом и культурно-историческом плане - самые близкие к туркам из всех тюркских народов.

Министерство обороны Турции поставило заглавной картинкой в своем официальном "Твиттере" фотографию турецкого и азербайджанского солдат под флагами обеих стран.

Автор фото, Turkey MoD Подпись к фото, Министерство обороны Турции новой заглавной картинкой в своем "Твиттере" ясно показало, что оно полностью на стороне Азербайджана

Армения и Карабах обвиняют Турцию в прямом участии в боевых действиях.

Президент Армении Армен Саркисян сказал в понедельник на форуме с участием НАТО, что Турция помогает Азербайджану дронами, военными советниками и даже самолетами F-16.

Сообщений об участии F-16 в боях в Карабахе пока не было.

О дронах, турецких военных специалистах и даже бойцах, присланных в помощь Азербайджану, множество раз заявили и другие официальные лица Армении и Карабаха.

"Азербайджанская армия, состоящая из различных турецких и террористических группировок, повсюду сталкивается с жесткими ударами Армии обороны НКР", - написал в понедельник в "Фейсбуке" пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Сам президент Араик Арутюнян в понедельник инспектировал военные объекты вместе с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

МИД Азербайджана ответил на эти обвинения, что никакого вмешательства Турции в Карабахе нет.

Мобилизация и наступление

И Азербайджан, и Армения объявили военное положение и в понедельник начали частичную мобилизацию.

На линии противостояния, судя по скудным сообщениям обеих сторон, в понедельник в течение дня серьезных изменений не случилось, но поздно вечером по местному времени пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о большом наступлении противника по двум направлениям.

Как написал Ованнисян в "Фейсбуке", азербайджанская армия предприняла широкомасштабное наступление на юге, вдоль границы с Ираном, и на севере Карабаха. Подтверждения этой информации из других источников к 9 вечера по московскому времени не поступало.

Обе стороны сообщают о боях, о больших потерях противника, об уничтоженной боевой технике, о взятых, удержанных или отвоеванных высотах - но воюющие стороны почти всегда преуменьшают свои потери и преувеличивают успехи, а независимой информации из зоны боев нет.

Армянская сторона, правда, публикует поименный список погибших: в понедельник в нем было 59 имен.

Россия сдержанна

Россия, которая числится политической союзницей обеих воюющих сторон и по сути единственной союзницей Армении, призвала стороны прекратить огонь.

"Считаем, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а урегулирование конфликта и последствий нынешнего обострения должно перейти в политико-дипломатическое русло", — цитируют агентства новостей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Накануне Владимир Путин, по официальной информации, говорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном; Песков сказал журналистам, что при необходимости Путин поговорит и с азербайджанским руководством, а с Турцией ситуацию обсуждает МИД России.

До этого с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым поговорил его российский коллега Сергей Лавров.

Афганистан - за Азербайджан

С призывом к сторонам прекратить огонь и вернуться за стол переговоров - которые идут уже 26 лет без каких-либо результатов - выступили уже многие политики мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхмамом Алиевым и позже собирался поговорить с армянским премьером Николом Пашиняном.

В понедельник о конфликте высказался и представитель главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля. Он, в частности, сказал, что ЕС считает неприемлемым всякое внешнее вмешательство в конфликт.

Страны Евросоюза сейчас конфликтуют с Турцией в восточном Средиземноморье из-за ее попыток разведать месторождения газа на спорных участках шельфа.

В поддержку Азербайджана, кроме Турции, выступил Афганистан.