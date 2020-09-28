Коронавирус в мире: штрафы в 1000 фунтов в Англии, 6 млн заболевших в Индии

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Англия резко повышает штрафы для нарушителей режима самоизоляции. В Пекине появился закон, защищающий информаторов, решивших рассказать об угрозе для здоровья населения. В бразильском городе, где совсем недавно говорили о групповом иммунитете, снова рост новых случаев. Последнее о коронавирусе в мире в нашем регулярном обзоре.

Число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 33 млн, а число смертей приближается к миллиону, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни в разных странах.

Самое большое число подтвержденных диагнозов в США - 7,1 млн. На втором месте Индия, где зарегистрировано 6,1 млн случаев. На третьем Бразилия - там 4,7 млн зараженных.

Англия: 1000 фунтов за нарушение режима самоизоляции

С понедельника в Англии резко повышаются штрафы за нарушение режима самоизоляции. Это касается тех людей, которых обнаружат вне дома либо при симптомах Covid-19, либо после того, как с ними связались сотрудники программы Test and Trace, отслеживающей контакты заболевших.

В первый раз нарушители должны будут заплатить 1000 фунтов (почти 1,3 тысячи долларов США). За повторные нарушения предусмотрены штрафы до 10 тыс. фунтов (13 тыс. долларов США).

Правительство решило ужесточить штрафы из-за результатов исследования, показавшего что очень маленький процент людей, которым предписан режим самоизоляции, следуют ему добровольно.

Остальные части Британии - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - планируют ввести похожие меры.

Представители британской национальной системы здравоохранения NHS критикуют программу Test and Trace, которую правительство учредило отдельно.

Медики беспокоятся, что Test and Trace может не справиться с гигантским спросом на тесты грядущей зимой и серьезно нуждается в дополнительных ресурсах.

Эта программа имеет такую же важность для страны, как борьба с пожарами и преступностью, и если она не будет работать, пострадаем мы все, сказал в интервью Би-би-си глава организации NHS Providers Крис Хопсон.

Япония: олимпийским огнем по коронавирусу

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Организаторы Олимпийских игр в Токио объявили, что эстафета олимпийского огня начнется 25 марта и пройдет под девизом "Надежда освещает наш путь".

Первым пунктом эстафеты будет префектура Фукусима, где в 2011-м году произошла страшная авария на АЭС. Оттуда олимпийский факел отправится в путешествие по остальным 47 префектурам Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но как и многие другие массовые мероприятия, ее отменили из-за коронавируса. Новая дата начала Олимпийских игр - 232 июля 2021 года.

Бразилия: взлет новых случаев

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Власти Манауса закрыли пляж на берегу реки из-за новой вспышки коронавируса

Город Манаус на северо-западе Бразилии в апреле-мае принял на себя такую мощную волну Covid-19, что на местных кладбищах не успевали хоронить все прибывающих покойных.

В конце сентября исследование, опубликованное на сайте medRxiv, показало, что у 66 процентов населения 1,8-миллионного города есть антитела к Covid-19 и можно говорить, что в городе к болезни выработался групповой иммунитет.

"Все признаки указывают на то, что именно из-за такого сильного распространения вируса в Манаусе число новых случаев и смертей затем начало снижаться", - сказал один из авторов исследования.

Но теперь число новых случаев Covid-19 опять начало расти. После того, как в городе сняли многие ограничения, власти снова на 30 дней ввели запреты на массовые мероприятия и ограничили часы работы магазинов и ресторанов.

Мэр города Артур Вирджилио обвинил в ситуации президента Жаира Болсонару, который, по его мнению, несерьезно относится к кризису и не говорит людям правду.

На протяжении последних месяцев Бразилия остается в числе лидеров по печальной коронавирусной статистике. Критики обвиняют Болсонару в том, что тот продолжает игнорировать научные факты и советы экспертов о социальном дистанцировании и других мерах сдерживания инфекции.

Пекин: закон для защиты медиков-информаторов

Автор фото, Li Wenliang Подпись к фото, В декабре врач из Уханя Ли Вэнлиань предупредил коллег о коронавирусе и вскоре оказался в полиции

Власти Пекина приняли закон, по которому медики, решившиеся сообщить местным властям о потенциальной опасности для здоровья населения, получат вознаграждение и юридическую поддержку, об это сообщает агентство "Франс-пресс". Ранее подобные меры ввели в городе Шэньчжэнь, расположенном недалеко от Гонконга.

Этот закон связан со случаем Ли Вэнлианя - врача-офтальмолога из Уханя, который в декабре 2019 года заметил семь случаев странного заболевания, возбудителем которого был вирус, похожий на коронавирус SARS.

Он предупредил своих коллег в групповом чате, а вскоре оказался в полиции, где его заставили подписать признание в распространении лживых случаев. В феврале 34-летний Вэнлиань скончался от Covid-19, заразившись коронавирусом от пациента.

Более 6 млн случаев в Индии

В Индии, где число случаев перевалило за 6 млн, только за последние сутки зафиксировано более 82 тыс. новых заболевших. Часть специалистов говорит, что тестирование в стране на низком уровне и реальные цифры еще выше - в том числе, количество смертей.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Индии, где число случаев перевалило за 6 млн, только за последние сутки зафиксировано более 82 тыс. новых заболевших

14 ноября грядет Дивали - фестиваль огней, который широко празднуют в стране каждый год. Люди украшают дома, покупают фейерверки и угощения.

Эксперты опасаются, что в преддверии праздника в этом году в магазинах начнется столпотворение, что поспособствует дальнейшему распространению коронавируса.

Глава Совета по медицинским исследованиям в Индии, доктор Балграм Бхаргава, однако, настаивает, что по сравнению с другими развивающимися странами Индия преуспела в борьбе с коронавирусом, учитывая огромное население страны. Об этом он сказал в интервью британской Financial Times.

Мадрид: мемориал от волонтеров и новый локдаун

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Волонтеры установили более 50 тыс. флажков в память о жертвах коронавируса

Более 50 тыс. красно-золотых флажков появились в парке Рома в Мадриде. В воскресенье группа волонтеров установила их на зеленом склоне в память о жертвах коронавируса.

По официальной статистике, в Испании от Covid-19 скончались более 31 тыс. человек, однако реальные цифры могут быть выше, так как в начале пандемии многие летальные исходы не были отнесены на счет коронавируса.