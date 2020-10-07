Дайджест: будет ли в Англии новый локдаун и пойдет ли Навальный на третий срок, если станет президентом

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Британия на пороге локдауна?

Число новых заражений коронавирусом в Британии продолжает стремительно расти. Во вторник власти отчитались о 14,5 тыс. новых инфекций - на две тысячи больше показателя понедельника. Также во вторник стало известно, что число пациентов, госпитализированных с тяжелой формой заболевания, выросло на четверть: такого количества пациентов не поступало в больницы с начала июня.

Правительство реагирует на вспышки введением местных ограничений, которые сейчас охватывают разные графства и округа во всех четырех частях королевства. В среду в Шотландии ожидается введение новых строгих мер.

При этом премьер-министр Борис Джонсон хочет избежать повторного режима полного карантина для всей Англии, но консультирующие правительство ученые опасаются, что нового локдауна не избежать.

В научном совете по экстренной медицинской помощи (Sage), консультирующем правительство, говорят, что контроль за распространением болезни требует новых строгих мер.

По словам советника правительства, профессора Джона Эдмундса, локальные меры, вводимые в разных частях страны, не приносят желаемого эффекта и лишь оттягивают неизбежное.

"В какой-то момент мы введем весьма строгие ограничения, поскольку у нас не останется иного выбора, когда больницы начнут переполняться", - заявил профессор Эдмундс в интервью программе Би-би-си Newsnight вечером во вторник.

"Сказать по правде, наилучшей стратегией было бы ввести их сейчас", - добавил он.

Интервью Навального

В полночь вышло большое интервью Алексея Навального Русской службе Би-би-си. В Берлине, где он восстанавливается после отравления, с ним встретились наши корреспонденты Андрей Козенко и Ольга Просвирова.

Они расспросили политика о том, что он чувствовал, когда начал терять сознание в самолете, о планах возвращения в Россию, риске нового покушения, обвинениях в работе на ЦРУ и соблазне авторитаризма.

"Путин и его режим прошли перерождение, это какая-то новая ступень деградации. Из отвратительного яйца вылез Чужой и защелкал челюстями", - сказал Алексей нашим корреспондентам.

Дипломатия и обстрелы в Карабахе

После относительного затишья понедельника во вторник в Карабахе продолжились военные действия: судя по сообщениям сторон, особенно ожесточенные бои шли на южном участке фронта.

Армянская и азербайджанская сторона обвиняют друг друга в обстреле мирных жителей. В ночь со вторника на среду был обстрелян Степанакерт, столица непризнанной НКР.

Во вторник же в интервью Би-би-си премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что получил из России заверения о готовности выполнить обязательство по защите своей страны в случае нападения на ее территорию (а не НКР).

А азербайджанский лидер Ильхам Алиев принял в Баку главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который вновь заявил о готовности поддержать братский народ на поле боя.

Русская служба Би-би-си следит за событиями вокруг Нагорного Карабаха в режиме постоянной онлайн-трансляции.

Накануне корреспонденты Би-би-си Илья Барабанов и Марина Катаева пробрались в Нагорный Карабах. О том, что они увидели, читайте в нашем репортаже.

Тем временем наш бакинский корреспондент прошелся по улицам азербайджанской столицы, чтобы посмотреть на то, как война, ставшая неожиданностью для многих бакинцев, изменила жизнь в городе.

Дебаты вторых лиц

В центре мормонской религии, городе Солт-Лейк-Сити в штате Юта, вечером в среду пройдут дебаты между действующим вице-президентом США Майком Пенсом и претенденткой на его место от Демократической партии, сенатором Камалой Харрис.

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Учитывая недавний подтвердившийся коронавирус у президента Трампа, команда Харрис настаивала на установке ограждения из оргстекла между ней и Пенсом - и добилась своего.

Слушание об импичменте в Кыргызстане

В среду парламент Кыргызстана соберется на экстренное заседание. Местные СМИ пишут, что будет рассмотрен вопрос импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова.

О причинах очередной киргизской революции и о том, как победа оппозиции застала ее лидеров врасплох - в материале Би-би-си.

Суд по делу об убийстве Хангошвили

Берлинский суд в среду начнет слушания по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили, гражданина Грузии, воевавшего в Чечне на стороне боевиков. Обвиняемым по делу проходит российский агент, обозначенный в судебных материалах как Вадим К. Еще до отравления Навального это дело привело к охлаждению отношений между Россией и Германией, власти которой подозревают в убийстве российские спецслужбы.

Вердикт в деле "Золотой зари" в Греции

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Апелляционный суд в Афинах должен сегодня вынести вердикт по делу ультраправой партии "Золотая заря", которую могут признать неонацистской организацией.

Обвиняемыми по делу проходят 68 человек, в том числе ее лидер Николаос Михалолиакос и 18 бывших депутатов греческого парламента.

Суд по этому делу продолжался больше пяти лет. Расследование началось с убийства рэпера-антифашиста в 2013 году, через год после того, как партия прошла в парламент, сумев набрать 7% голосов.

Фестиваль посреди пандемии

В среду открывается 64-й Лондонский кинофестиваль. Культурный обозреватель Би-би-си Александр Кан рассказывает, как он будет проходить, какие фильмы можно увидеть онлайн и чего стоит особенно ждать.

Премия за черные дыры

Нобелевскую премию по физике за 2020 год вручили профессору Оксфордского университета и физикам из Калифорнийского университета. И тем и другим - за исследования черных дыр. Наш научный корреспондент Николай Воронин объясняет, в чем суть их открытий и как это касается каждого из нас.

Washington Post: Американская дипломатия на самоизоляции

Американцам кажется, что пока они готовятся к президентским выборам, мир готов подождать - но на самом деле региональные державы переписывают правила геополитики, уже без расчета на США, пишет Дэвид Игнатиус, колумнист газеты Washington Post.

Выгодополучателями от самоизоляции Вашингтона становятся Россия, Турция и Иран, но в первую очередь это Китай, считает Игнатиус.

Daily Telegraph: Первый британский бойкот Олимпиады?

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб допустил бойкот Олимпийских игр-2022 в Пекине в знак протеста против нарушения прав мусульман-уйгуров в китайской провинции Синьцзян, сообщает газета Daily Telegraph.

Британия ни разу не бойкотировала Олимпийские игры, хотя призывы к отказу от участия раздавались в 1936 году, когда их принимала нацистская Германия, и в 1980 году, когда Олимпиада в Москве проводилась вскоре начал советского вторжения в Афганистан.

Axios: Германия молчала о влиянии Китая

Высокопоставленный немецкий чиновник в 2018 году заблокировал распространение доклада разведки о росте влияния Китая в стране, узнало американское издание Axios. Это было сделано из страха испортить деловые отношения с Пекином, говорится в материале.

Axios пишет, что доклад изучал попытки китайского правительства распространить влияние на правительство, общество и бизнес-круги Германии. Из-за вмешательства высокопоставленного чиновника документ не был широко распространен в правительстве, как предполагалось. Канцлер Ангела Меркель ознакомилась с его содержанием, говорится в статье.

Российская вакцина "Спутник-V" Центра имени Гамалеи - первая в мире зарегистрированная вакцина от Covid-19. В ее испытаниях должны принять участие десятки тысяч человек - в основном бюджетники, но также и те, кто готов опробовать новинку по доброй воле.

Корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт рассказывает, как проходят испытания.