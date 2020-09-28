Легенда американского футбола Джо Монтана спас внучку от похитителей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Монтана в 2018 году

Легенда Национальной футбольной лиги Джо Монтана и его жена Дженнифер в субботу вечером предотвратили попытку похищения своей внучки.

Злоумышленница пробралась в дом супругов в Малибу и выхватила из манежа уснувшую там девятимесячную девочку.

Супруги вовремя заметили вторжение и сначала потребовали отдать ребенка по-хорошему. После короткой "потасовки", как сказано в сообщении ведомства шерифа округа Лос-Анджелес, девочка благополучно оказалась на руках у бабушки.

Похитительница бежала, но вскоре была задержана полицией.

"Пугающая ситуация, но, к счастью, все целы", - написал Джо Монтана в "Твиттере".

Пропустить контент из Twitter, 1 Thank you to everyone who has reached out. Scary situation, but thankful that everybody is doing well. We appreciate respect for our privacy at this time. — Joseph Montana (@JoeMontana) September 27, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

Женщине по имени Содсай Далзел предъявлены обвинения в попытке похищения человека и незаконном прониконовении в жилище. Других подробностей о ней не сообщается.

Звездный час 64-летнего Монтаны пришелся на 1980-е годы, когда он, выступая за команду "Сан-Франциско Форти Найнерс", четырежды завоевал Кубок США.

Он считается одним из лучших квотербеков (разыгрывающих форвардов) всех времен и удостоен места в Зале славы американского футбола.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Монтана играл за команду "Сан-Франциско Форти Найнерс" с 1979-го по 1992-й