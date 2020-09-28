Легенда американского футбола Джо Монтана спас внучку от похитителей
Легенда Национальной футбольной лиги Джо Монтана и его жена Дженнифер в субботу вечером предотвратили попытку похищения своей внучки.
Злоумышленница пробралась в дом супругов в Малибу и выхватила из манежа уснувшую там девятимесячную девочку.
Супруги вовремя заметили вторжение и сначала потребовали отдать ребенка по-хорошему. После короткой "потасовки", как сказано в сообщении ведомства шерифа округа Лос-Анджелес, девочка благополучно оказалась на руках у бабушки.
Похитительница бежала, но вскоре была задержана полицией.
"Пугающая ситуация, но, к счастью, все целы", - написал Джо Монтана в "Твиттере".
Thank you to everyone who has reached out. Scary situation, but thankful that everybody is doing well. We appreciate respect for our privacy at this time.— Joseph Montana (@JoeMontana) September 27, 2020
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Женщине по имени Содсай Далзел предъявлены обвинения в попытке похищения человека и незаконном прониконовении в жилище. Других подробностей о ней не сообщается.
Звездный час 64-летнего Монтаны пришелся на 1980-е годы, когда он, выступая за команду "Сан-Франциско Форти Найнерс", четырежды завоевал Кубок США.
Он считается одним из лучших квотербеков (разыгрывающих форвардов) всех времен и удостоен места в Зале славы американского футбола.
Американский футбол, сильно отличающийся от европейского, чрезвычайно популярен в США и мало известен за их пределами. От игроков требуется немалая физическая сила, поскольку правила разрешают спортсменам сталкиваться на бегу.