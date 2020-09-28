Ученые: тень от кленов лучше всего защищает от вредного ультрафиолета

Подпись к фото, От солнца лучше всего прятаться в тени пурпурного королевского клена

Листва пурпурного королевского клена (Acer platanoides) обеспечивает наилучшую защиту от ультрафиолетового излучения, вызывающего солнечные ожоги, утверждают канадские ученые.

Следом идут дуб и бук. На последнем месте другая разновидность клена - клен красный (Acer rubrum).

Всего ученые оценивали солнцезащитные качества 64 деревьев шестнадцати пород, наиболее часто встречающихся в парках и на пришкольных участках Торонто.

Это первое подобное исследование в Северном полушарии. Его результаты опубликованы в журнале "Городские лесопосадки и озеленение" (Urban Forestry & Urban Greening).

Подпись к фото, Дерево гинкго растет на Земле уже 270 млн лет, но оно почти не защищает от ультрафиолета

"Мы знаем, что деревья в городе очищают воздух и поглощают дождевую воду, но польза от них этим не исчерпывается, - говорит соавтор исследования Сиваджанани Сивараджа из Университета Торонто. - Я бы сказала, их следует рассматривать как элемент инфраструктуры здравоохранения".

В течение двух лет исследователи сравнивали силу ультрафиолетового излучения в тени деревьев и на открытом месте. Ранее аналогичные замеры делались только в Австралии и Новой Зеландии.

"Прогнозы глобальных климатических изменений сулят более жаркое и долгое лето, в том числе в Канаде, - говорит доктор Сивараджа. - К этому надо готовиться, создавая более здоровую и пригодную для жизни городскую среду. Мы решили сравнить деревья, чтобы можно было выбирать для посадки те из них, которые наилучшим образом защищают от ультрафиолета".

"В городах солнечные лучи отражаются от бетонных стен зданий, дорожного покрытия и других твердых поверхностей. Один из способов уменьшить их интенсивность и, соответственно, опасность для здоровья людей - расширение площадей, покрытых древесной тенью", - говорится в отчете о проведенном исследовании.

Подпись к фото, Тень от деревьев может охладить нагревшиеся улицы городов на 10 градусов Цельсия

Согласно полученным результатам, лучшую защиту от солнечных ожогов дают пурпурный королевский клен, белый болотный дуб, черемуха и медный бук. В их тени можно находиться без ущерба для здоровья втрое дольше, чем под солнцем. На последних местах гинкго и красный клен (менее чем в два раза).

Главную роль, по словам доктора Сивараджи, играют густота и ширина кроны. Кроме того, хорошую защиту обеспечивают те растения, которые сами являются теневыносливыми.