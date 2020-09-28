Новая версия 26 лет спустя: паром "Эстония" мог затонуть от столкновения с подлодкой

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ночью 28 сентября 1994 года паром "Эстония" потерпел крушение, погибли 852 человека, спаслись 137. Это крупнейшее кораблекрушение в Балтийском море в мирное время.

Шведские кинематографисты обнаружили в корпусе затонувшей "Эстонии" пробоину, о которой ничего не говорится в официальном отчете о крушении парома. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас объявил о необходимости проведения нового расследования.

Крушение парома Эстония стало одной из крупнейших морских катастроф мирного времени: из 989 человек выжили 137. Судно затонуло на пути из Таллинна в Стокгольм в ночь на 28 сентября 1994 года.

В 1997 году был опубликован отчет о расследовании катастрофы, который был признан Эстонией, Швецией и Финляндией. В нем говорится, что причиной затопления стали отвалившиеся носовые ворота (визор), а также сильный шторм.

После этого СМИ опубликовали несколько альтернативных версий, по одной из которых причиной крушения стал взрыв на борту парома. Родственники шведских и эстонских погибших требовали проведения нового расследования, однако власти запретили погружение в районе затопления парома.

В прошлом году шведский документалист Хенрик Эвертссон, несмотря на запрет, спустил к остову судна робота. Съемка выявила пробоину длиной около четырех метров и шириной около 1,2 метра. Кадры вошли в новый фильм Эвертссона ""Эстония": находка, которая меняет все".

Опрошенные документалистами эксперты утверждают, что пробоина не могла образоваться по причине взрыва на борту, более вероятно столкновение с неким объектом. Профессор морских технологий Йорген Амадал, который фигурирует среди экспертов фильма, утверждает, что подобные повреждения могли быть вызваны ударом силой в 500 - 600 тонн, пишет шведская Aftonbaldet.

Бывший государственный прокурор Эстонии Маргус Курм, который возглавлял комиссию по расследованию гибели парома Эстония, сказал, что повреждение могло быть вызвано столкновением с подводной лодкой.

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"Учитывая, что центр разрыва находится ниже уровня воды, а также учитывая то, что никто никогда не говорил, что вместе с Estonia затонуло еще какое-либо судно, которое шло на воде рядом, и что никто из выживших не рассказывал, что видел рядом с Estonia надводное судно, наиболее вероятно то, что Эстония столкнулась с подводной лодкой", - цитируют Курма эстонский портал Delfi.

Министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Эстонии в общем заявлении указали, что новая информация будет оцениваться с соблюдением уважения к усопшим.