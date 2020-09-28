Сентябрьские антирекорды рубля. Почему российская валюта опять дешевеет

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Рубль на торгах в понедельник побил антирекорд 2016 года: курс евро превысил 92 рубля и продолжил укрепляться.

Около 18:35 мск евро торговался на уровне 92,14 рубля. За торговый день евро подорожал на почти на 1,2 рубля.

Курс доллара еще с утра в понедельник достиг 79 рублей - это максимум со 2 апреля 2020 года. За торговый день доллар подорожал на 88 копеек. К 18:35 мск он торговался на уровне почти 79,1 рубля.

Волатильность рубля привлекла внимание и в Кремле. "После периода, когда рубль теряет силу, наступает период, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело, в какие сроки это произойдет. Это рыночная волатильность, поэтому нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Население не столь оптимистично: в сентябре выросли инфляционные ожидания людей, сообщил центральный банк. На фоне падения рубля население, согласно опросу, проведенному по заказу Банка России, стало ожидать ускорения роста цен.

Обычно магазины и компании, импортирующие товары, меняют цены на них после снижения курса рубля. Подобное происходило весной этого года, но осенью крупные сети заявлений о смене ценников не делали.

Рубль ослабевает на фоне падения валют развивающихся стран. Инвесторы распродают рисковые активы, так как опасаются новой волны коронавируса. Во многих странах вновь начало расти число зараженных, вводятся новые карантинные меры, которые ударят по мировой экономике.

Кроме того, в мире растет геополитическая напряженность. Это связано с событиями в Беларуси и Нагорном Карабахе. Рост напряженности также влияет на настроения инвесторов, которые уходят в более безопасные активы, например, золото или казначейские облигации США.

На курс рубля влияют и специфические факторы: из-за отравления политика Алексея Навального растет вероятность новых санкций в отношении России. Кроме того, в США в ноябре пройдут президентские выборы. В случае победы Джо Байдена многие аналитики и эксперты опасаются ужесточения политики США в отношении России.

Русская служба Би-би-си спросила у экономистов, как долго может продлиться падение рубля.

Олег Шибанов, директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ

Я думаю, что эти колебания в рамках разумного, то есть в принципе мы всегда давали интервалы 65-85 рублей за доллар - это стандартная рамка. В этом плане пока ничего чудовищного не происходит.

Многие валюты в этом году колеблются яростно, хотя рубль ослабел, похоже, сильнее других. Мы видели обвал в марте, когда была паника, и мы видели укрепление в последующие месяцы. В этом плане ситуация вполне стандартная для такой плавающей валюты, которой является рубль с 2014 года.

Если вдруг рубль улетит в район трехзначных чисел, тогда можно будет говорить о том, что что-то произошло. Но думаю, что задолго до этого все вопросы на валютном рынке будут сняты путем действий ЦБ - не через прямые интервенции, но через другие инструменты.

Сколько продлится нынешняя ситуация с рублем, будет зависеть от того, как ЦБ и минфин отреагируют на эту историю. И у того, и у другого есть вполне понятные инструменты для того, чтобы снизить давление на валютный рынок. Минфин, наверное, в рамках бюджетного правила с октября выйдет с дополнительными продажами.

Антон Табах, главный экономист "Эксперт РА"

Тут сочетается много факторов. Первое - ситуация с другими валютами. Турецкая лира сегодня тоже чувствует себя плохо, равно как и южноафриканский ранд. Второе - это страхи по поводу усиления коронавируса и, соответственно, снижение экономической активности. Третье - санкционные страхи, ситуация с [Алексеем] Навальным и все, что с этим связано. Четвертое - это ситуация на Кавказе и в Белоруссии.

Все это по отдельности тоже повлияло бы на рубль, но не так сильно.

При этом чисто экономических факторов не так много. Мы можем вернуться в март, когда рубль был чуть слабее, мы можем вернуться в июнь, когда на фоне некоторого оптимизма из-за отступления коронавируса и похожих фундаментальных факторов рубль стоил 69 за доллар.

Любые сильные движения рынка могут вызвать панику у особо нервных, но пока это просто волатильность в сложном году при сложных условиях.