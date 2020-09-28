Протесты и заполненные полигоны. Счетная палата оценила "мусорную реформу" в России

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Во многих регионах России заканчивается или уже закончилось место на мусорных полигонах, говорится в новом отчете Счетной палаты. То, как проводится "мусорная реформа", приводит к росту недоверия к властям и протестам даже против "экологически приемлемых и прогрессивных решений", предупреждает ведомство.

Счетная палата опубликовала отчет о том, как в России создается "комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Фактически ведомство проверило то, как в России реализуется "мусорная реформа".

В сферу проверки вошли министерство природных ресурсов, Росприроднадзор, Российский экологический оператор (РЭО) и другие ведомства. Временные рамки проверки - с 2017-го до 2019 года. Как раз в 2017 году в регионах России началось внедрение новых систем обращения с отходами.

К концу 2019 года "ситуация в области обращения с твердыми коммунальными отходами в стране в целом может быть охарактеризована как неблагополучная", говорится в отчете Счетной палаты.

По данным ведомства, больше всего мусора в России по-прежнему отправляется на полигоны - это 90% твердых коммунальных отходов. При этом в десятках российских регионов места на свалках заканчиваются.

Так, в 17 регионах мощности полигонов будут исчерпаны через 2 года (к 2022 году), еще в 32 субъектах - к 2024 году.

В некоторых регионах место на свалках к моменту публикации отчета должно было уже закончиться. Так, по состоянию на начало 2019 года в Магаданской области и Бурятии оставалось место на полигонах на месяц работы. Всего на несколько месяцев работы емкости оставалось у мусорных площадок в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Краснодарском крае.

Ранее о проблеме нехватки места на полигонах говорил, в частности, заместитель диретора РЭО Алексей Макрушин (его цитировали "Ведомости") во время публичного обсуждения Федеральной схемы коммунальных отходов в июне этого года. РЭО - это госкомпания, которая была создана для проведения "мусорной реформы". Счетная палата в том числе проверяла и ее работу.

По словам Макрушина, в Забайкальском крае, Сахалинской и Еврейской автономной областях вместимость мусорных полигонов, включенных в государственный реестр, будет исчерпана в течение нескольких месяцев.

Правда, до 2023 года можно размещать отходы на полигонах, у которых нет разрешений, уточнял Макрушин. Министерство природы в мае 2019 года разрешило использовать "незаконные свалки" еще четыре года. Владимир Логинов, тогда занимавший пост замминистра, объяснял это решение дефицитом легальных полигонов. За этот срок власти должны были увеличить долю перерабатываемого мусора до 36%.

Автор фото, Mikhail Solunin/TASS Подпись к фото, Власти пытаются в ближайшие годы разрешить проблему нехватки мест на мусорных полигонах с помощью несанкционированных свалок

Счетная палата также пишет о несанкционированных свалках. По ее данным, за 2019 год только региональные ведомства выявили больше 27 тысяч несанкционированных свалок общей площадью 127,5 кв км. Из них, по данным ведомства, ликвидировано около 16 кв км.

Но свалки будут образовываться и дальше, считают аудиторы Счетной палаты. По их данным, уровень переработки отходов в России не превышает 10%.

При этом за время действия реформы поменялось и определение понятия переработки отходов. В конце декабря 2019 года президент Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому сжигание мусора на заводах с выработкой электроэнергии приравнивается к переработке.

По задумке властей, при сжигании мусора получается товар в виде электроэнергии, поэтому сжигание можно считать переработкой.

В мае 2020 года "Ростех" объявил о планах построить в России 25 мусоросжигательных заводов. Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей (7,6 млрд долларов). "Дочка" "Ростеха", компания "РТ-Инвест", ранее планировала к 2023 году построить четыре мусоросжигательных завода в Подмосковье и один в Казани. Строительство сопровождалось протестами, как и многие другие инициативы в рамках "мусорной реформы".

Мусор и протесты

Отдельно Счетная палата пишет о связи мусора, доверия к власти и протестов.

"В условиях отсутствия достоверных данных об отрасли обращения с отходами растет недоверие граждан к действиям, предпринимаемым региональными и федеральными властями в сфере обращения с отходами, которое приводит к тому, что люди протестуют против любых, даже экологически приемлемых и прогрессивных решений (например, против строительства мусоросортировочных предприятий)", - говорится в отчете аудиторов.

Самые крупные региональные протесты в прошлые годы были связаны как раз с объектами, которые были запланированы в рамках мусорной реформы.

Одной из причин ее активизации стали протесты жителей населенных пунктов в Подмосковье, которые примыкали к полигонам "Кучино" и "Ядрово".

Одним из возможных решений проблемы стали планы московских властей вывозить отходы в другие регионы - в частности, в Архангельскую область.

Так возник проект мусорного полигона на неиспользуемой станции Шиес на границе Архангельской области и Коми. В октябре 2018 года комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка.

Примерно в это время на месте заброшенной станции начал действовать лагерь активистов, которые выступали против строительства полигона. Несколько раз на месте протестов происходили стычки между охранниками и участниками лагеря.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как живет Шиес - одна из самых скандальных строек России. Фильм Би-би-си

В защиту Шиеса проходили массовые акции в Архангельской области и в других регионах. Так, в феврале 2019 года митинги против "мусорной реформы" состоялись в 44 городах.

В апреле новый врио губернатора Архангельской области Александр Цибульский высказался против проекта.

28 сентября он уже в статусе избранного губернатора заявил, что всю технику и объекты имущественного комплекса из Шиеса вывезут до конца декабря текущего года, а персонал подрядной организации покинет территорию.

"Официальное подтверждение о начале активных работ по технической рекультивации земли на Шиесе мы получили на днях от руководства профильной структуры правительства Москвы, управляющей проектом. Сегодня согласовываем график работ по рекультивации, они начнутся в начале октября", - написал он в своем телеграм-канале.

"В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами отрасль создается практически "с нуля", - так прокомментировал выводы Счетной палаты Алексей Макрушин (его ответ на критику ведомства приводится в материалах Счетной палаты). По его словам, проблемы, с которыми сталкивается реформа, должны решаться скоординированными усилиями правительства, регионов и различных инситутов развития.

Реформа в регионах

К началу 2020 года 79 регионов перешли на новую систему обращения с отходами, говорится в отчете Счетной палаты. Всего четыре региона не перешли на систему региональных операторов - среди них Москва и Санкт-Петербург, они должны ввести эту меру в начале 2022 года.

Получается, что 14,95 % от численности населения России - или почти 22 млн человек - еще не затронуты в полной мере "мусорной реформой", так как живут в зонах, которые не обслуживают региональные операторы, делают вывод аудиторы.

Но и там, где такие компании есть, они не могут работать прибыльно и эффективно.

В двух десятках регионов операторы, которые начали работу лишь 1-2 года назад, уже оказались на грани банкротства. Так, по данным отчета Счетной палаты, по состоянию на начало июля 2020 года на грани прекращения работы оказались 22 оператора в 19 субъектах.

По оценке Би-би-си, по итогам 2018 года лидерами рынка услуг по вывозу мусора стали "Хартия" Игоря Чайки, "Вива-Транс" предпринимателя Андрея Половинкина и Автопарк №1 "Спецтранс" (принадлежала Анатолию Язеву и его детям - одной из богатейших семей Санкт-Петербурга).

Министерство природных ресурсов в ответ на критику со стороны Счетной палаты заявило, что подготовило три меры.