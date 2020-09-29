Дайджест: первые дебаты в США и миллион смертей от Covid-19

Автор фото, AZERBAIJAN MINISTRY OF DEFENCE/Anadolu Agency

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике третий день продолжаются ожесточенные столкновения между Арменией и Азербайджаном.

Минувшей ночью появилась информация о гибели детей в результате обстрела карабахского города Мартакерт азербайджанскими военными - об этом сообщили армянские СМИ.

Азербайджанская сторона заявила об ударах по энергетической инфраструктуре страны со стороны Армении.

Накануне стало известно, что правительство Армении приняло решение запретить выезд из республики всех мужчин старше 18 лет в рамках введенного военного положения.

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Сегодня, как ожидается, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, призвав их к прекращению огня.

Обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе также выразили глава МИД Великобритании Доминик Рааб и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань.

Тем временем Турция заявила, что окажет Азербайджану любую необходимую поддержку, как бы далеко ни зашел конфликт.

Трамп и Байден встретятся на дебатах

Автор фото, AFP

В США во вторник состоятся первые дебаты кандидатов в президенты - действующего главы государства Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена. Мероприятие пройдет в Кливленде, штат Огайо.

На дебаты отведено полтора часа, за это время кандидатам предстоит обсудить шесть основных тем, среди которых ситуация с коронавирусом, экономика, безопасность голосования и протесты в американских городах.

Вести дебаты будет журналист Fox News Крис Уоллес, транслировать это событие будут все крупнейшие телеканалы.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что Трамп не разбирается глубоко ни во внутренней, ни во внешней политике, и на дебатах будет прибегать к личным выпадам.

Трамп, в свою очередь, призвал своего соперника перед дебатами сдать тест на наличие запрещенных препаратов.

Макрон встретится с Тихановской

Автор фото, AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Встреча пройдет в Вильнюсе, куда французский лидер прибыл накануне с официальным визитом.

Накануне на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Макрон заявил, что Франция не признает переизбрание Александра Лукашенко на пост президента Беларуси и выступает за введение санкций против действующей власти.

Ранее французский президент призывал Александра Лукашенко уйти с поста президента страны. Лукашенко же в ответ посоветовал Макрону заняться внутренними делами своей страны.

Тем временем законодатели из 29 стран направили письмо Лукашенко с требованием освободить одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову и снять с нее все обвинения. Они также призвали к немедленному освобождению членов Координационного совета и других политических заключенных, сообщает "Голос Америки".

Письмо подписали 274 законодателя из США, Украины, Молдовы, Финляндии, Польши, Бельгии, Румынии, Нидерландов, Словакии, Италии и других стран.

Коронавирус унес более миллиона жизней

Автор фото, AFP

Число жертв коронавируса во всем мире минувшей ночью превысило один миллион, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число смертей - 205 тысяч - зарегистрировано в США. На втором месте Бразилия (142 тысячи), на третьем - Индия (95,5 тысячи). Британия находится на пятом месте (42 тысячи), Россия - на 12-м (20 тысяч).

Накануне российский президент Владимир Путин призвал соблюдать рекомендации врачей и специалистов, чтобы избежать повторного жесткого карантина.

В Москве, тем временем, за минувшие сутки от Covid-19 умерли 23 человека - это максимальный показатель с середины июля.

Добровольцы для Карабаха

Автор фото, Anadolu Agency

Сирийцы, проживающие в провинции Идлиб, контролируемой повстанцами, заявили, что некая турецкая фирма проводит среди них набор добровольцев для передислокации в Нагорный Карабах для охраны азербайджанской границы и стратегических нефтяных объектов. По информации британской Guardian, некоторые сирийцы уже заключили контракты.

Эксперты полагают, что своими действиями Турция не только демонстрирует аппетиты на распространение влияния за рубежом, но и по сути открывает третий фронт в противостоянии с Россией. Дипломатический конфликт между этими двумя странами начался несколько лет назад на почве событий в Ливии и Сирии.

Трое сирийских собеседников Guardian рассказали, что предложение частной турецкой компании, гарантирующей работу за границей, - большая удача для жителей страны, измученных десятилетием войны и бедностью. По их словам, набор начался месяц назад. Собеседники газеты говорят, что работодатели сначала перевезут их через границу на территорию Турции, а оттуда переправят в Азербайджан.

Контракты предлагаются на срок от трех до шести месяцев, сумма - 700-1000 долларов. Это намного больше, чем сирийцы могут заработать дома. Повстанцам, продолжающим борьбу против президента Сирии Башара Асада, к примеру, Анкара платит всего 50-70 долларов в месяц.

Присутствие наемников из-за рубежа может еще больше усугубить конфликт между Баку и Ереваном, пишет издание. Кроме того, этот регион вызывает большой интерес Запада, так как является важным участком региональных нефте- и газопроводов. Но в то время, как большая часть международного сообщества, включая Россию, призвала стороны к деэскалации, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган пообещал Баку полную поддержку, подчеркивает Guardian.

Смертельная амеба

Автор фото, MediaNews Group/Reading Eagle

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил чрезвычайную ситуацию в округе Бразория после того, как накануне в местной системе водоснабжения была выявлена амеба, способная вызывать редкую и смертельную инфекцию мозга.

Washington Post сообщает, что поводом для проверки системы стала смерть шестилетнего мальчика. После того, как была установлена причина его смерти, эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США приступили к проверке воды в регионе.

Заборы сразу в нескольких местах показали наличие амебы. В частности, она была обнаружена в садовом шланге дома, где жил умерший мальчик. Эпидемслужбы приступили к очистке системы водоснабжения.

Власти призывают жителей Бразории и пограничных районов Техаса избегать попадания воды в нос, детям временно запрещено посещение бассейнов и игры со шлангами, водяными пистолетами и другими устройствами, связанными с использованием воды.

Спорный артефакт

Автор фото, AFP

Газета Independent пишет, что министр культуры Мальты потребовал возвращения в коллекцию национального наследия зуба гигантской акулы, который знаменитый телеведущий и натуралист сэр Дэвид Аттенборо подарил накануне наследнику британского престола, семилетнему принцу Джорджу во время визита в Кенсингтонский дворец.

Это зуб меголодона - вида акул, живших более трех миллионов лет назад и достигавших 15 метров в длину. Сэр Аттенборо нашел его во время семейного отдыха на Мальте в 1960 годах. Министр культуры Мальты Хосе Эррера заявил, что артифакт принадлежит его стране и должен быть возвращен.

Далеко не все мальтийские политики поддержали министра, заявив, что кабинету лучше обратить внимание на более насущные проблемы страны, в частности, на коррупцию. Кенсингтонский дворец отказался комментировать ситуацию.

Как в России реализуется "мусорная реформа"

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Счетная палата России опубликовала отчет о том, как реализуется "мусорная реформа". Выяснилось, что во многих российских регионах заканчивается или уже закончилось место на мусорных полигонах.

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