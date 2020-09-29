Американцу в Таиланде грозит тюрьма из-за злых отзывов на гостиницу

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Туриндустрия Таиланда сильно пострадала от пандемии коронавируса

Американцу грозит до двух лет в тайской тюрьме за негативные отзывы в интернете о курортной гостинице. Отель подал на него в суд за клевету на основании действующего в стране жесткого закона о диффамации.

Уэсли Барнс, который работает в Таиланде, написал несколько рецензий на гостиницу после отдыха на острове Ко Чанг ранее в этом году.

В одной из них, как утверждает обвинение, он заявил, что владельцы гостиницы Sea View Resort "практикуют современное рабство".

Барнс, однако, настаивает, что конкретно этот пост так и не появился на Trip Advisor, потому что сайт не допустил его к публикации как нарушающий правила.

Отель настаивает, что рецензии Барнса не имеют ничего общего с реальностью и разрушительны для репутации бизнеса.

В своем заявлении Sea View Resort предполагает, что своими отзывами бывший клиент, видимо, пытался отомстить заведению за инцидент, произошедший во время его отпуска.

Барнс принес свое вино на ужин в ресторане и отказался оплатить полагавшуюся в таких случаях сумму за откупоривание бутылки. После горячего спора Барнса с официантом появился менеджер, который убрал эту сумму из счета Барнса, говорится в заявлении отеля.

Автор фото, Sea View Koh Chang Подпись к фото, Гостиница заявляет, что пыталась разрешить конфликт без суда, но Барнс не отвечал

Впоследствии Барнс опубликовал несколько рецензий на Trip Advisor и других сайтах. Отель подал в суд, утверждая, что рецензии были выдуманными, нескончаемыми и злонамеренными.

На основании этих обвинений Барнса задержали. По его словам, он провел два дня в заключении, после чего его выпустили под залог.

Если его признают виновным в нарушении закона о диффамации, Барнсу грозит до двух лет тюрьмы в Таиланде.

Барнс надеется уладить инцидент с гостиницей напрямую, так как не хочет отправляться в тюрьму. Свой опыт задержания он назвал страшным. По его словам, из-за обвинений отеля он потерял работу и не может найти новое место.

Представители гостиницы рассказали Би-би-си, что они многократно пытались связаться с Барнсом, прежде чем подать на него в суд: "Мы решили подать жалобу, чтобы он прекратил писать негативные отзывы, иначе он мог продолжать это делать бесконечно. Мы дольше месяца многократно пытались с ним связаться, чтобы дружественно разрешить этот конфликт, но он нас полностью игнорировал. Он отозвался только тогда, когда власти уведомили его о нашей жалобе".

По словам представителей гостиницы, они обещали Барнсу не идти в суд, если тот перестанет писать вымышленные рецензии.

После негативных рецензий Барнса будущие гости стали отменять бронь, и в адрес менеджмента поступили просьбы разъяснить обвинения в плохом обращении с персоналом, добавили представители отеля.

"Многочисленные негативные отзывы в течение долгого периода времени могут серьезно навредить бизнесу, особенно в эти чрезвычайно сложные времена", - подчеркнули в Sea View Resort.

Туристический сектор в Таиланде серьезно пострадал от пандемии коронавируса.

"Закон, которым легко злоупотребить"

Джонатан Хед, корреспондент Би-би-си в Юго-Восточной Азии

Таиланд - не единственная страна, где диффамация является уголовным преступлением, но там этим законом довольно легко злоупотребить.

Истцам не нужно привлекать полицию, чтобы оформить жалобу. Они могут пойти прямо в суд, а суды редко отказывают.

Таким образом, любой человек, против которого поступит жалоба, автоматически становится участником уголовного дела. Его вызовут в суд защищаться, а если он не придет, его могут арестовать.

Обвиняемым не возмещаются расходы на адвокатов, даже если они выиграют. Тогда как истцы не должны платить, даже если они проиграют.

Более того, если в рассмотрении иска о клевете выяснится, что сказанное было правдой, и даже сам истец это признает, обвиняемый все равно может отправиться в тюрьму - если только не будет доказано, что обнародованная им информация представляет общественный интерес.