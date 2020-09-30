Дайджест: обмен "любезностями" Трампа и Байдена, Борат возвращается на экраны

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В Кливленде в американском штате Огайо минувшей ночью прошли первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена.

Общение началось с перепалки во время обсуждения вопроса о медицинском страховании. Байден назвал Трампа лжецом и худшим президентом в истории США.

Трамп, в свою очередь, обвинил своего соперника в том, что за 47 лет политической карьеры он не сделал ничего. "За 47 месяцев я сделал больше, чем ты сделал за 47 лет", - сказал он.

Говоря о ситуации с коронавирусом, Байден сказал, что у Трампа нет плана, и если президент не станет умнее и не будет действовать быстрее, умрет много людей.

"Никогда не используй слово "умный" по отношению ко мне, Джо, никогда. В тебе нет ничего умного", - сказал в ответ Трамп, заявив, что если бы Байден был ответственным во время пандемии, умерли бы миллионы людей.

В ходе дебатов Трамп и Байден неоднократно перебивали друг друга и модератора мероприятия, ведущего Fox News Крис Уоллеса, а также устраивали перепалки по каждой теме, которую обсуждали. В какой-то момент Уоллесу даже пришлось повысить голос, а Байден попросил Трампа "заткнуться".

Всего тем было шесть, на обсуждение каждой было отведено по 15 минут, а на реплики каждого из кандидатов - по две минуты. Помимо ситуации с коронавирусом, кандидаты обсуждали экономику, честность предстоящих выборов и протесты в американских городах.

Многие обратили внимание, что в начале дебатов кандидаты не пожали друг другу руки, однако так и было запланировано из-за ситуации с коронавирусом, который к настоящему моменту унес жизни более 200 тысяч американцев.

В ходе дебатов Трамп зявил, что до появления вакцины от вируса остаются считанные недели. Байден в ответ улыбнулся.

Подробный материал о прошедших дебатах читайте в ближайшее время на нашем сайте.

Чехия готовится к новым ограничениям

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Правительство Чехии проведет внеочередное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о введении в республике режима чрезвычайной ситуации из-за второй волны коронавируса.

Предполагается, что режим начнет действовать с 5 октября и продлится в течение 30 дней. Среди новых ограничительных мер - запрет на массовые акции закрытие школ в Праге и всем столичном регионе.

Введение режима ЧС уже одобрили премьер-министр страны премьер Андрей Бабиш и министр здравоохранения Роман Прымула.

СБ ООН призывает к прекращению огня

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке минувшей ночью призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и вернуться за стол переговоров.

"Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о крупномасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Они решительно осуждают применение силы и сожалеют о человеческих жертвах и потерях среди гражданского населения", - заявил по итогам переговоров председатель СБ ООН Абду Абарри.

По его словам, члены Совбеза выразили полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ и "призывают стороны тесно работать с ними в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий".

Борат вернется перед выборами

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Стриминговый сервис Amazon Prime Video выкупил права на продложение комедии "Борат" с британским комиком Сашей Бароном Коэном в главной роли - картина выйдет до президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября.

По данным американских СМИ, фильм был снят этим летом в обстановке секретности с минимальным количеством ресурсов. Съемки начались сразу после того, как в США были ослаблены ограничения, связанные с коронавирусом.

Сюжет фильма неизвестен, однако, по некоторым данным, герой Коэна пытается взять интервью у американских политиков. Сообщалось, что сиквел уже показали некоторым представителям киноиндустрии.

Первый фильм под названием "Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана" вышел в 2006 году. Коэн играет вымышленного казахского журналиста Бората Сагдиева, который путешествует по США.

Скандальная картина собрала в прокате более 260 млн долларов при бюджете в $18 млн и принесла Саше Барону Коэну "Золотой глобус". Прокат фильма был запрещен в России, Казахстане и других странах.

88 месяцев за киберпреступления

Федеральный суд Северного округа штата Калифорния приговорил россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, к семи годам и четырем месяцам заключения.

Суд вел прямую трансляцию заседания суд через видеосервис Zoom.

Никулина обвиняли в том, что он взломал соцсеть LinkedIn и облачный сервис Dropbox в 2012 году, в результате чего было украдено около 117 млн имен пользователей и паролей, которые обвиняемый впоследствии пытался продать.

Никулин был задержан по запросу Вашингтона в Чехии в 2016 году, а в 2018 году экстрадирован в США. В июле этого года Никулина признала виновным коллегия присяжных, сам он также признал вину.

Судья Уильям Алсап в ходе слушаний заявил, что после отбытия срока Никулин (по словам адвоката, ему осталось отсидеть около двух лет) будет, скорее всего, депортирован в Россию

Карабах: "идеальное время для войны"

Автор фото, AFP

Мировая пресса сходится в том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха может превратиться в войну с участием других крупных держав, прежде всего - Турции.

За десятилетия существования карабахского конфликта Россия, поставляющая оружие обеим сторонам и вставшая во главе мирных переговоров в рамках Минского процесса ОБСЕ, вмешивались в моменты обострений конфликта, пишет New York Times.

Сейчас Россия отвлечена другими проблемами - пандемией коронавируса и событиями в соседней Беларуси.

"Мы получили все возможные сигналы того, что [в Карабахе] предстоит эскалация", - говорит старший аналитик НКО Crisis Group Олеся Вартанян . - На дипломатическом уровне была тишина".

Коронавирусные ограничения помешали челночной дипломатии, к которой в прошлом прибегали в регионе для предотвращения эскалации, говорит она. "Сейчас идеальное время для войны", - считает аналитик.

Директор Центра региональных исследований в Ереване Ричард Гирагосян в беседе с изданием отметил, что в регионе впервые применяются изготовленные в Турции беспилотные аппараты.

Их появление в зоне конфликта - верный признак того, что он стал элементом борьбы за влияние между Турцией и Россией.

И Армения, и Азербайджан в прошлом угрожали, что в случае войны будут атаковать инфраструктуру - дамбы и электростанции. Российские ракетные системы "Торнадо" и "Смерч", в применении которых Армения обвинила Азербайджан, имеют дальность поражения более 80 км, что позволяет простреливать территорию Армении, говорит аналитик Лоуренс Шитс.

"Мы не можем списывать со счетов эти угрозы, и мы не знаем, как будет развиваться ситуация", - предупредил он.

Геополитический конфликт

Британская Independent пишет, что локальный конфликт стремительно обретает геополитическое измерение.

Важный новый фактор - роль Турции, которая стремится сильнее разжечь конфликт. Региональная сверхдержава давно поддерживает Азербайджан, в этом нет ничего нового.

В течение последних месяцев Анкара поставляла в Баку беспилотники и амуницию, которую за последние 48 часов сумели применить с огромным разрушительным эффектом. Есть сообщения о сотнях наемников, нанятых Турцией в Сирии.

Ранее британская Guardian поговорила с тремя сирийскими бойцами, которые намерены, по их словам, отправиться в Азербайджан. Как они утверждают, их завербовали еще 13 сентября и пообещали до 1300 долларов в месяц, что на порядок больше, чем их довольствие на службе в Сирии. Пока их в Азербайджан не отправили.

Газета Times поговорила (платный доступ) с бойцом "Сирийской национальной армии" из Идлиба Мохаммадом Махмудом аль-Сурани, и тот сообщил, что на войну в Карабахе решили отправиться, польстившись на обещанные большие заработки, около 200 его товарищей.

Вокруг света на велосипеде и с кошкой

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Шотландец Дин Николсон два года назад решил отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде и встретил на своем пути кошку, которая стала его верной спутницей и теперь радует не только Дина, но и сотни тысяч подписчиков в соцсетях.

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