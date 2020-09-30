"Российского хакера" Евгения Никулина приговорили к семи годам в США

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Россиянина Евгения Никулина в США приговорили к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за киберпреступления. Его обвиняли в том, что он взломал LinkedIn и Dropbox в 2012 году, в результате чего было украдено около 117 млн кодов для входа в аккаунты.

Судья Уильям Алсап в ходе слушаний в Сан-Франциско назначил Никулину 88 месяцев в качестве наказания. Прокуроры запрашивали для него больше - 12 лет тюрьмы, а защита настаивала на уже отбытом сроке.

Вину Никулин не признал. Его адвокат Валерия Нечай заявила РИА Новости, что будет обжаловать приговор.

"Когда он вернется [в Россию], я думаю, что он снова станет хакером. Но мы не можем просто запереть его и выбросить ключ", - сказал судья, оглашая приговор (цитата по Интерфаксу).

Судья также отметил, что, хотя преступление, совершенное Никулиным, ненасильственное, но оно очень серьезное и затронуло многих людей. По его словам, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Четыре года, которые россиянин уже отбыл, будут зачтены.

Россиянин отказался от последнего слова.

Дело Никулина

Никулин, 1987 года рождения, был задержан в Праге по ордеру Интерпола в октябре 2016 года. В мае 2017 года суд в Чехии одобрил экстрадицию Никулина в США.

Россия также добивалась выдачи Никулина. На родине его обвинили в краже через интернет 3,4 тысячи долларов в 2009 году.

Пропустить контент из Twitter, 1 Посольство внимательно отслеживало судебный процесс в отношении россиянина Е.А.Никулина в США. Находимся с ним и его адвокатом в постоянном контакте. Оказываем нашему соотечественнику необходимое консульско-правовое содействие.

🔻https://t.co/Tb0TIrzWtS pic.twitter.com/LY6IT4KAtY — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) September 30, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

Минюст Чехии в марте 2018 года подтвердил, что Никулин подлежит выдаче американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о непричастности к хакерским атакам.

В США Никулина обвиняли в совершении хакерских атак на объекты, расположенные в США, в частности, во взломе компьютеров социальных сетей LinkedIn и Formspring и облачного хранилища файлов Dropbox.

Никулин отрицал вину и даже называл обвинения местью Соединенных Штатов за предоставление в России политического убежища Эдварду Сноудену.