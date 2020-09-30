Адвокат Юрия Дмитриева: "Полностью приговор городского суда поломали"

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Верховный суд Карелии во вторник приговорил лидера регионального отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, выход которого на свободу ожидался уже в ноябре, к 13 годам колонии строгого режима. Суд сам назначил историку адвоката, отказавшись дожидаться защитника, который представлял Дмитриева на протяжении нескольких лет. Би-би-си поговорила с адвокатом по назначению Артемом Черкасовым.

"Дмитриев был лишен полноценной адвокатской защиты, - заявил во вторник председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов. - Его адвокат Виктор Ануфриев целиком и полностью был погружен, все досконально знал. И вот новый человек, не знающий. Дмитриев выразил несогласие, с ним не посчитались. На мой взгляд, это абсолютное основание для отмены этого незаконного по сути дела приговора".

Дело в том, что адвокат Ануфриев находится в самоизоляции.

Петрозаводский городской суд 22 июля признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. С учетом времени, проведенного под стражей, лидер карельского "Мемориала" мог выйти на свободу примерно 10-12 ноября, прикидывал адвокат Ануфриев.

И Ануфриев, и прокуратура обжаловали июльское решение горсуда. Защита требовала полностью оправдать историка, обвинение - ужесточить наказание.

Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению этих жалоб в середине сентября. Находившийся на карантине Ануфриев на заседание прийти не смог и просил перенести его на 28 сентября, чтобы он смог принять участие в процессе. Однако суд перенес заседание на более ранний срок и назначил Дмитриеву адвоката Черкасова вместо Ануфриева.

После этого почти 250 ученых, правозащитников и журналистов призывали председателя Верховного суда Карелии Анатолия Накваса передать дело историка Дмитриева в суд любого другого региона. В суде в ответ заявили, что с заявлениями о недоверии суду и передаче дела на рассмотрение в другой суд вправе обращаться только лица, участвующие в уголовном деле.

Дмитриев вины не признает. Его судили дважды - в 2018-м и в этом году.

В июле Петрозаводский горсуд признал историка виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ст. 132 ч. 4 п. "б" УК РФ), но при этом невиновным по еще трем статьям - в изготовлении и хранении порнографии, хранении оружия и развратных действиях.

Теперь Верховный суд Карелии дал Дмитриеву 13 лет по первой из этих четырех статей, а приговоры по статьям, по которым он был оправдан, отправил на новое рассмотрение в горсуд.

Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев спросил адвоката Черкасова, как дальше могу развиваться события и будет ли он в дальнейшем защищать Дмитриева, чье дело вызвало резонанс не только в России, но и в мире.

Би-би-си: Дважды уже - в 2018 году и в июле этого - суды постановляли, что никакой порнографии не было...

Артем Черкасов: В этой части Дмитриев был дважды оправдан. Этот оправдательный приговор был первый раз направлен на новое рассмотрение [в июне 2018 года] - и сейчас тоже. В этой части дело направлено на новое рассмотрение в городской суд.

Би-би-си: То есть апелляционная инстанция выразила недоверие решению судьи во всех его положениях?

А.Ч.: Да, совершенно верно. Полностью приговор городского суда поломали.

Би-би-си: И как теперь будут развиваться события?

А.Ч.: В части статей, по которым Дмитриев был оправдан, а потом оправдательный приговор был отменен и направлен на новое рассмотрение (в том числе и по так называемой порнографии), дело будет направлено на новое рассмотрение в первой инстанции в Петрозаводский городской суд.

Приговор в части осуждения Дмитриева по 132-й статье, где было назначено сначала три с половиной, а теперь 13 лет - в этой части приговор может быть обжалован в третий кассационный суд общей юрисдикции, который находится в Санкт-Петербурге.

Мы, сторона защиты, оспариваем то, что Дмитриев совершил преступление, 132-й статьей предусмотренное. Будет, естественно, жалоба со стороны защиты.

Под сомнение будет поставлен не только срок наказания, а вообще наличие в действиях Дмитриева состава преступления по этой статье. И в суде первой, и в суде второй инстанции его просили оправдать по этой статье.

Би-би-си: То есть дело Дмитриева распадается на два?

А.Ч.: Да, на два процесса.

Би-би-си: Вы собираетесь участвовать в нем дальше?

А.Ч.: Я работать с этим делом возможности не имею.

Наша коллегия, которая закреплена за Верховным судом [Карелии], обеспечивает адвокатов только по назначению в [этом] суде.