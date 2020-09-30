Иногда хлопок - это не взрыв. Так было в Париже, но многие сначала не поняли
Около полудня по местному времени над Парижем раздался звук, похожий на мощный взрыв. Он был слышен даже в пригородах.
Люди начали спрашивать в соцсетях, что произошло. Париж не понаслышке знаком с терактами. Даже некоторые информационные агентства сразу сообщили о взрыве.
Однако довольно быстро оказалось, что это не так. Полиция написала в "Твиттере", что ничего опасного не произошло - просто над городом пролетел истребитель и преодолел сверхзвуковой барьер, что и привело к громкому хлопку. В центре города люди писади, что земля буквально тряслась под ногами.
Some sort of explosion or very loud bang just heard in central Paris. No idea what it might have been pic.twitter.com/byk0IIw7uF— Rory Mulholland (@mulhollandrory) September 30, 2020
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"Какой-то взрыв или очень громкий хлопок. Я не знаю, что это было", - написал в "Твиттере" Рори Малхолланд.
Перепуганные парижане кричали друг другу из окон: "Что это было?".
Хлопок заставил приостановить теннисный матч на турнире "Ролан Гаррос", где играли Стэн Вавринка и Доминик Кёпфер.
Власти сообщают, что истребитель "Рафаль" получил разрешение на полет со сверхзвуковой скоростью для перехвата неназванного властями пассажирского самолета, который потерял связь с авиадиспетчерами.
Не первый раз
Похожие инциденты с преодолением звукового барьера боевыми самолетами над густонаселенной местностью происходили, например, над Белфастом в 2012 году и над окраинами Лондона в 2014 году.
Вооруженные силы некоторых стран используют сверхзвуковые хлопки, от которых трясутся стены и окна и закладывает уши у людей на земле, для запугивания враждебно настроенного населения. Так, ВВС Израиля применяли подобную тактику в Ливане и в секторе Газа.