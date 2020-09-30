Иногда хлопок - это не взрыв. Так было в Париже, но многие сначала не поняли

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Истребитель "Рафаль" пролетел не как фанера над Парижем. Гораздо быстрее

Около полудня по местному времени над Парижем раздался звук, похожий на мощный взрыв. Он был слышен даже в пригородах.

Люди начали спрашивать в соцсетях, что произошло. Париж не понаслышке знаком с терактами. Даже некоторые информационные агентства сразу сообщили о взрыве.

Однако довольно быстро оказалось, что это не так. Полиция написала в "Твиттере", что ничего опасного не произошло - просто над городом пролетел истребитель и преодолел сверхзвуковой барьер, что и привело к громкому хлопку. В центре города люди писади, что земля буквально тряслась под ногами.

Пропустить контент из Twitter, 1 Some sort of explosion or very loud bang just heard in central Paris. No idea what it might have been pic.twitter.com/byk0IIw7uF — Rory Mulholland (@mulhollandrory) September 30, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

"Какой-то взрыв или очень громкий хлопок. Я не знаю, что это было", - написал в "Твиттере" Рори Малхолланд.

Перепуганные парижане кричали друг другу из окон: "Что это было?".

Хлопок заставил приостановить теннисный матч на турнире "Ролан Гаррос", где играли Стэн Вавринка и Доминик Кёпфер.

Автор фото, Eurosport

Власти сообщают, что истребитель "Рафаль" получил разрешение на полет со сверхзвуковой скоростью для перехвата неназванного властями пассажирского самолета, который потерял связь с авиадиспетчерами.

Не первый раз

Похожие инциденты с преодолением звукового барьера боевыми самолетами над густонаселенной местностью происходили, например, над Белфастом в 2012 году и над окраинами Лондона в 2014 году.