Британия изучала идею отправки просителей убежища на остров посреди Атлантики

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На вулканическом острове проживает не более тысячи человек

Правительство Великобритании рассматривало вопрос о строительстве центра размещения просителей политического убежища вдали от основной территории страны, и среди различных вариантов рассматривался остров Вознесения - британская территория, расположенная в южной части Атлантического океана.

По словам источника в правительственных кругах, идея "офшорного размещения" лиц, ожидающих решения о предоставления статуса беженца или отказа в нем, активно обсуждается, но главное условие - найти подходящее место.

Министр внутренних дел Прити Пател поручила изучить наиболее успешные программы по работе с беженцами, которые применяются в других странах.

Как стало известно газете Financial Times, одним из мест, предложенных для создания центра для беженцев, мог бы стать остров Вознесения в Атлантическом океане в 6 тыс. км от Великобритании.

Однако после того, как Форин-офис оценил экономическую целесообразность проекта, включая стоимость транспортировки беженцев за тысячи километров от Британии, от идеи строительства центра для беженцев на острове, по всей видимости, отказались.

При этом источник в министерстве отметил, что "прорабатываются все варианты с целью предотвратить попадание в страну малых судов [с мигрантами] и привести в порядок систему предоставления политического убежища".

"Великобритания гордится своей давней историей предоставления убежища тем, кто нуждается в защите, - продолжает этот источник. - Десятки тысяч людей заново построили свою жизнь в этой стране, и мы продолжим предоставлять такие безопасные и законные возможности в будущем. Мы работаем над планами по реформе нашей политики и законов, касающихся нелегальной иммиграции и политического убежища, с тем чтобы мы могли предоставить защиту тем, кто в ней нуждается, не допуская при этом злоупотреблений системой и связанных с этим незаконных действий".

Окончательное решение пока не принято.

"Логистический кошмар"

"Эта смехотворная идея негуманная, совершенно непрактичная и дико дорогая, так что нет ничего необычного в том, что она пришла в голову этому правительству консерваторов", - отметил теневой министр внутренних дел Ник Томас-Симондс.

В свою очередь, представитель местного совета Острова Вознесения Алан Николс заявил, что перевозка людей, подавших прошение о политическом убежище, за 6 тысяч километров на британскую заморскую территорию была бы "логистическим кошмаром" и к тому же вряд ли пришлась бы по душе островитянам.

Он также подчеркнул в интервью радиопрограмме Би-би-си Today, что наличие на острове военных баз исключило бы такую идею из соображений безопасности.

Австралия еще в 1980-е годы ввела вызывающую много споров практику создания "офшорных" центров для беженцев за пределами своей территории - в Науру и Папуа-Новой Гвинее.

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) считают, что австралийская система оказалась очень дорогостоящей, принесла людям огромные страдания, а планы Хоум-офиса, если им дадут зеленый свет, пойдут вразрез с обязательствами Великобритании в отношении приема беженцев и способны "изменить то, что представляет из себя Британия - ее историю и человеческие ценности", заявила глава представительства УВКБ Росселла Пальючи-Лор на заседании парламентского комитета.

Что такое остров Вознесения

На этом вулканическом острове никогда не было коренного населения, и все, кто там сейчас живет, а это меньше тысячи человек, - это сотрудники действующих на острове организаций и компаний и члены их семей.

Военно-воздушная база острова совместно управляется Королевскими ВВС Великобритании и американскими военными и используется как перевалочный пункт для доставки грузов на Фолклендские острова, а при необходимости - и для их защиты.

Первые жители появились на острове в 1815 году, когда Королевский военно-морской флот Великобритании разбил там лагерь, чтобы присматривать за Наполеоном, который был отправлен в ссылку на остров Святой Елены в полутора тысячах километров от острова Вознесения.

На острове находится Атлантический передатчик Би-би-си, ретранслирующий коротковолновые радиосигналы в страны Африки и Южной Америки.

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Планы по размещению беженцев за пределами Великобритании возникли на фоне рекордно высокого числа мигрантов, которые в последнее время на малых судах пересекают Ла-Манш. Прити Пател дала обещание покончить с этим.

По словам члена парламента от городка Севеноукс в Кенте, консерватора Лоры Тротт, правительство "совершенно справедливо" рассматривает возможность создания офшорных центров для беженцев, чтобы хотя как-то "снизить нагрузку" на графство, которое "не в состоянии взять под свою опеку еще больше детей".

Для того чтобы иметь право просить о политическом убежище, мигранты обязаны доказать, что не могут вернуться на родину, потому что опасаются преследований по расовому, религиозному, национальному или половому признаку, из-за своих политических взглядов или сексуальной ориентации.

Желающие получить политическое убежище не имеют права работать в то время, пока рассматривается их дело, поэтому власти выделяют им ежедневное пособие в размере чуть более 5 фунтов стерлингов (6 долларов) в день и обеспечивают жильем, часто в общежитиях или коммунальных квартирах.