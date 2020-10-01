Футбольная команда в США ушла с поля из-за гомофобного оскорбления

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Коллин Мартин, в футболке совего бывшего клуба "Миннесота Юнайтед", в 2018 году сообщил, что он гей

Игроки американской футбольной команды "Сан-Диего Лоял" ушли с поля в самом начале второго тайма игры с "Финикс Райзинг" в знак протеста против того, что один из соперников выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес калифорнийского полузащитника - открытого гея Коллина Мартина.

Тренер и вице-президент "Лоял" Ландон Донован заявил, что он и его команда не потерпят подобных нападок.

Мартина, насколько известно, оскорбил игрок "Финикс Райзинг" перед началом второго тайма. Тот, однако, отрицает подобное поведение.

В самом начале второго тайма футболисты "Лоял" вернулись в раздевалку, хотя до того вели со счетом 3-1. Перед этим они встали на поле на одно колено (жест солидарности с афроамериканцами в их борьбе против расизма). Клубу было засчитано техническое поражение, и он утратил свои шансы на выход в плей-офф американского второго дивизиона - Чемпионшип USL.

Неделей ранее команда также отказалась продолжать игру против "Лос-Анджелес Гэлакси-2", после того как в адрес игрока Элайджи Мартина прозвучало расистское оскорбление. Обвиненный в расизме футболист "Гэлакси" был вынужден покинуть команду.

"На прошлой неделе мы столкнулись с серьезным инцидентом, и мы поклялись самим себе, нашим игрокам, нашим болельщикам, нашему клубу, что мы не потерпим шовинизма, гомофобии и любых других подобных действий, которым нет места в нашем спорте", - сказал Лэндон Донован, который в прошлом играл за британскую команду "Эвертон".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лэндон Донован

Сразу после инцидента Коллин Мартин получил красную карточку, которая затем была отменена, а красную карточку получил игрок "Финикс Райзинг", хотя сам он категорически отрицает, что произносил что-либо гомофобное.

"Я просто сорвался, потому, что я знаю, что игрокам пришлось пережить, - сказал Донован. - Я знаю, что им было психологически сложно выйти на поле после того, что произошло неделю назад, а здесь им пришлось снова с этим столкнуться. Это просто ужасно".

По словам Донована, изначально команда хотела продолжить игру, но затем футболисты решили, что если обидчик не будет удален с поля либо судьей, либо его собственным клубом, то они не будут играть.

"Наши парни - за что я их очень уважаю - решили, что не потерпят подобного поведения, причем они знали, что упускают шансы на ответный матч и продвижение в дивизионе, хотя в первом тайме они разбивали одну из лучших команд лиги", - добавил он.

"Они сказали, что им все равно и что в жизни есть более важные вещи и мы должны следовать своим убеждениям. Я ими очень горжусь", - подчеркнул Донован.

В заявлении Чемпионшип USL говорится, что лига знает об этом инциденте и проводит расследование.