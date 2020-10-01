Турция и Греция установили "горячую линию", чтобы избежать конфликта

Автор фото, EPA Подпись к фото, Отношения обострились после того, как Турция направила исследователькое судно в поисках нефти или газа в воды, которые Греция считает своими

Турция и Греция установили горячую линию связи между военными обеих стран, надеясь тем самым уменьшить риск столкновений в Средиземном море. Между Афинами Анкарой возникли серьезные разногласия по поводу эксплуатации газовых месторождений близ Кипра и о совместной границе в Эгейском море.

Напряженность в отношениях между Грецией и Турцией возросла в этом году после того, как Анкара направила исследовательское судно в воды, которые обе страны считают своими.

Лидеры стран ЕС встретились для того, чтобы обсудить отношения с Турцией.

Несколько десятилетий назад Турция подала заявку на членство в Евросоюзе, и остается одним из официальных кандидатов, хотя переговоры по этому вопросу давно затормозились, так как лидеры стран ЕС критикуют Анкару за нарушения прав человека, в особенности после попытки военного переворота в 2016 году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Турецкое исследовательское судно близ берегов Кипра

Тем не менее, Турция остается важным партнером для Европы. В Турции находятся миллионы беженцев из Сирии, и Анкара подписала договор с ЕС об ограничении притока мигрантов в Грецию.

Заявление об установлении горячей линии между Афинами и Анкарой было сделано после переговоров представителей обеих стран в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и приветствовалось генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

"Этот механизм обеспечения безопасности поможет дипломатическими усилиями разрешить существующие между странами разногласия, и мы готовы и дальше идти в этом направлении", - сказал Столтенберг.

Подобные горячие линии существуют и между другими странами, как, например, США и Россией. Они предназначены для деэскалации трений и предотвращения недопонимания действий другой стороны.

Подобная связь между Вашингтоном и Москвой была установлена еще во времена холодной войны и функционирует до сих пор.

Поддержка ЕС

В августе два военных корабля - турецкий и греческий - столкнулись в восточной части Средиземного моря.

С тех пор напряженность в отношениях между обеими странами несколько ослабла, и стороны заявляют о готовности возобновить переговоры по целому ряду вопросов.

В другом конфликте с Турцией ЕС поддерживает Кипр, который входит в состав Евросоюза. Никосия недовольна попытками Турции разрабатывать зарождения природного газа близ территории Кипра.

Президент Франции заявил, что европейская поддержка Греции и Кипра не подлежит обсуждению, а канцлер Австрии Себастиан Курц призвал наложить на Турцию санкции.

Но среди стран Евросоюза нет единого отношения к Турции.