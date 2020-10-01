Турция и Греция установили "горячую линию", чтобы избежать конфликта
Турция и Греция установили горячую линию связи между военными обеих стран, надеясь тем самым уменьшить риск столкновений в Средиземном море. Между Афинами Анкарой возникли серьезные разногласия по поводу эксплуатации газовых месторождений близ Кипра и о совместной границе в Эгейском море.
Напряженность в отношениях между Грецией и Турцией возросла в этом году после того, как Анкара направила исследовательское судно в воды, которые обе страны считают своими.
Лидеры стран ЕС встретились для того, чтобы обсудить отношения с Турцией.
Несколько десятилетий назад Турция подала заявку на членство в Евросоюзе, и остается одним из официальных кандидатов, хотя переговоры по этому вопросу давно затормозились, так как лидеры стран ЕС критикуют Анкару за нарушения прав человека, в особенности после попытки военного переворота в 2016 году.
Тем не менее, Турция остается важным партнером для Европы. В Турции находятся миллионы беженцев из Сирии, и Анкара подписала договор с ЕС об ограничении притока мигрантов в Грецию.
Заявление об установлении горячей линии между Афинами и Анкарой было сделано после переговоров представителей обеих стран в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и приветствовалось генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.
"Этот механизм обеспечения безопасности поможет дипломатическими усилиями разрешить существующие между странами разногласия, и мы готовы и дальше идти в этом направлении", - сказал Столтенберг.
Подобные горячие линии существуют и между другими странами, как, например, США и Россией. Они предназначены для деэскалации трений и предотвращения недопонимания действий другой стороны.
Подобная связь между Вашингтоном и Москвой была установлена еще во времена холодной войны и функционирует до сих пор.
Поддержка ЕС
В августе два военных корабля - турецкий и греческий - столкнулись в восточной части Средиземного моря.
С тех пор напряженность в отношениях между обеими странами несколько ослабла, и стороны заявляют о готовности возобновить переговоры по целому ряду вопросов.
В другом конфликте с Турцией ЕС поддерживает Кипр, который входит в состав Евросоюза. Никосия недовольна попытками Турции разрабатывать зарождения природного газа близ территории Кипра.
Президент Франции заявил, что европейская поддержка Греции и Кипра не подлежит обсуждению, а канцлер Австрии Себастиан Курц призвал наложить на Турцию санкции.
Но среди стран Евросоюза нет единого отношения к Турции.
Вопрос Турции задел и политику Брюсселя по отношению к Беларуси. ЕС хотела бы наложить санкции на Александра Лукашенко и его приближенных, однако эта мера была заблокирована Кипром, который хочет, чтобы санкции сначала были наложены на Турцию.