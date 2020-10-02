Польские дайверы надеются, что нашли Янтарную комнату. Эксперты сомневаются

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Миниатюрная копия Янтарной комнаты

Польские дайверы из группы Baltitech обнаружили на дне Балтики немецкий корабль "Карлсруэ", а в его трюме ящики, которые еще предстоит доставить на сушу. Они не исключают, что в ящиках могут находиться фрагменты легендарной Янтарной комнаты.

"Мы искали обломки с прошлого года, когда поняли, что на дне Балтийского моря может покоиться интереснейшая нераскрытая история, - рассказал агентству Рейтер дайвер Томаш Стахура. - Корабль практически не поврежден. В трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым".

В ходе крупнейшей в мировой истории морской эвакуационной операции "Ганнибал" в марте-апреле 1945 года бывшую Восточную Пруссию покинули свыше миллиона германских военнослужащих и местных жителей.

Пароход "Карлсруэ" покинул Кенигсберг накануне падения города и 13 апреля 1945 года был потоплен советской авиацией. Согласно сохранившимся документам, он вышел из порта в спешке, имея на борту 1083 человека и 360 тонн груза. Спаслись 113 человек.

"Все это заставляет работать воображение. Находка на дне Балтийского моря немецкого парохода и ящиков с еще неизвестным содержимым может иметь важное значение", - сказал другой дайвер, Томаш Звара.

"Раньше мы каждый раз делали стойку, но теперь уже перестали следить за такой информацией, которая появляется с маниакальной настойчивостью", - заявила Русской службе Би-би-си замдиректора по научной работе музея "Царское Село" Ираида Ботт.

Это мнение разделял ныне покойный барон Эдуард фон Фальц-Фейн, основавший вместе с советским писателем Юлианом Семеновым Международный комитет по поиску Янтарной комнаты и считавшийся крупнейшим в мире специалистом по данному вопросу.

"Искали 20 лет, потратили на экспедиции по всему миру невероятные деньги, собрали громадный архив, чтобы потом узнать, что комната сгорела", - заявил он в 2016 году.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В трюмах "Карлсруэ" обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым

Нераскрытая тайна

Уникальный янтарный кабинет был изготовлен датскими и немецкими мастерами для короля Пруссии Фридриха I и в 1716 году подарен им Петру I. Тот в ответ отправил в Пруссию 55 крепостных рекрутов огромного роста для службы в королевской гвардии.

Из-за мягкости янтарь в основном используется для мелких поделок и считается неподходящим материалом для украшения стен.

В Петербурге подарку около полувека не могли найти подходящего места и наконец установили его в одной из комнат загородного Царскосельского дворца Екатерины II.

Поскольку помещение оказалось больше того, для которого он предназначался изначально, по заказу императрицы под руководством Бартоломео Растрелли были изготовлены дополнительные мозаичные панели.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Изначально Янтарная комната была подарена Пруссией Петру I, а затем перешла Екатерине II

Искусствоведы всегда считали их менее ценными, чем "прусскую" часть Янтарной комнаты.

Комната четырежды подвергалась реставрации. Пятая была запланирована на 1941 год, но помешала война.

Эвакуировать Янтарную комнату в Новосибирск вместе с другими ценностями Царскосельского дворца не удалось из-за ее хрупкости и спешки.

Уже в октябре 1941 года нацисты вывезли Янтарную комнату в Кенигсберг и хранили ее в бывшем замке бранденбургских курфюрстов.

11 апреля 1945 года, спустя два дня после взятия города советскими войсками, в замке по неизвестной причине случился пожар.

Основная версия гласит, что Янтарная комната тогда же и сгорела.

Однако есть предположение, что нацисты заблаговременно вывезли шедевр и спрятали в каком-то тайнике.

Десятилетиями находились "свидетели", утверждавшие, что весной 1945 года видели, как панели упаковывали в ящики, и даже сами участвовали в процессе, назывались разные места нахождения клада.

Обнаружились отдельные детали, в свое время вывезенные для себя немецкими офицерами.

"Искали в Калининградской области, в Германии, в Польше и даже в Латинской Америке, но ни одно сообщение не оправдалось", - говорит Ираида Ботт.

При этом эксперты утверждают, что усилия уже не имеют смысла: даже если бы Янтарную комнату нашли спустя 75 лет, она оказалась бы в плачевном состоянии из-за перепадов температуры и сырости.

"Если Янтарная комната действительно находится в подвале под бункером Ляша, то мы ее никогда больше не увидим. Янтарь нельзя хранить в таких условиях, он просто погибнет, превратится в бесформенную массу",- заявил в начале сентября этого года вице-президент российской ассоциации историков войны Константин Залесский, комментируя очередную версию - о том, что ящики с панелями были якобы спрятаны в бункере последнего германского коменданта Кенигсберга.

"В воде шансов на сохранение янтаря теоретически больше, но в любом случае мы получили бы не панно, а кусочки в мешке", - говорит Ираида Ботт.

Восстановление

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Янтарная комната в 1917 году

К 300-летию Петербурга в 2003 году была изготовлена и помещена на прежнее место точная копия Янтарной комнаты. До пандемии коронавируса ее ежегодно посещали в среднем 3,5 миллиона человек.

Работа велась больше 20 лет и обошлась в 11,3 млн долларов, предоставленных российским бюджетом, "Газпромом" и немецкой компанией "Рургаз". На изготовление новой комнаты пошли шесть тонн калининградского янтаря.

"Когда в Германии нашлась мозаика "Обоняние и осязание", одна из четырех, изготовленных по заказу Екатерины II, мы сперва огорчились, потому что уже был изготовлен дубликат, затрачены усилия и деньги. А потом обрадовались, потому что получили возможность сыграть в игру "Найдите десять отличий". И убедились, что реставрация была проведена на высоком научном уровне", - рассказала Би-би-си Ираида Ботт.