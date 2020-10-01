Дайджест: как Путина оберегают от вируса, и что думает о России уходящий глава МИ-6?

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В среду Армения и Азербайджан отвергли призывы вернуться за стол переговоров об урегулировании конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, к которым их призывали международные организации и отдельные страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что боевые действия в Карабахе прекратятся, лишь когда армянские войска полностью выйдут из региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван всегда был готов к мирному урегулированию, но не будет действовать в ущерб национальной безопасности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бойцы из контролируемых Турцией районов северной Сирии, как утверждают они сами, были завербованы на войну в Карабахе.

Эти данные подтвердили журналисты Арабской службы Би-би-си. Они также узнали о том, что часть сирийцев была переправлена в зону боевых действий, а некоторые бойы могли уже погибнуть.

Минувшей ночью российский президент Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора призвали стороны конфликта в Карабахе к прекращению огня.

При этом, как сообщили накануне вечером в МИД Азербайджана, Россия предложила свои посреднические усилия для снижения напряженности между Баку и Ереваном.

Ситуация в Нагорном Карабахе будет обсуждаться на специальном саммите ЕС в Брюсселе, который пройдет в четверг и пятницу.

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В России начинается осенний призыв. Всего на военную службу планируется призвать 128 тысяч человек.

По прибытии в часть новобранцев ждет тестирование на коронавирус и двухнедельный карантин, сообщили в российском минобороны.

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В Швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в котором впервые сыграют три российских клуба.

По итогам квалификации туда попали петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а также "Краснодар", который в среду обыграл греческий ПАОК и впервые в истории вышел вышел в групповой этап турнира.

В российской столице открывается Московский международный кинофестиваль - он продлится до 8 октября.

Организаторы фестиваля решили исключить из внеконкурсной программы картину "Врата в рай" Дживана Аветисяна, сюжет которой происходит на фоне событий 90-х годов в Нагорном Карабахе, в связи с военным конфликтом в непризнанной республике..

"Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха, мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая", - сказал Интерфаксу программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

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Как выяснили журналисты Русской службы Би-би-си, строжайшие меры безопасности для защиты российского президента Владмира Путина от коронавируса, которые ввели в конце марта, продолжают соблюдаться до сих пор.

Ограниченный уровень доступа к президенту и самоизоляция его посетителей в резиденциях сохранятся как минимум до весны, говорят источники Би-би-си.

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Financial Times публикует интервью с уходящим главой британской разведывательной службы МИ-6 Алексом Янгером.

Он занимал пост главы контрразведки при трех премьерах, начиная с Дэвида Камерона, а на этой неделе уходит на пенсию.

Редактор FT Рула Халаф пишет, что каждая мелочь в кабинете Янгера в знаменитом здании на берегу Темзы интригует, а сама штаб-квартира МИ-6 больше напоминает музей современного искусства, чем правительственное учреждение.

Она обращает внимание на то, что встречи проходят за столом из скандинавского дуба, на котором стоят лишь два стационарных телефона, жалюзи в кабинете почти полностью закрыты, а настенные швейцарские часы спешат на пять минут.

Янгер рассуждает об эволюции контрразведки за последние несколько десятилетий и о новых угрозах, с которыми приходится сталкиваться Британии. Журналистка интересуется, не слишком ли много внимания МИ-6 уделяла борьбе с терроризмом, забыв об угрозах со стороны России и Китая?

Янгер утверждает, что терроризм представляет собой более серьезную угрозу, а отношения с Россией сравнивает с "лягушкой в кипятке": Британия и ее союзники постепенно открывают для себя то, какое зло готов провоцировать Кремль.

По его мнению, правительство Владимира Путина видит угрозу в качестве западных демократических институтов и союзов, стремясь разрушить их в рамках своей политики, но Путин, похоже, не впечатлен результатом, считает Янгер.

"Русские не создавали того, что нас разделяет - это сделали мы. Они умеют довольно грубо усугублять эти вещи, и я считаю, что мы должны этому противостоять", - говорит глава МИ-6.

Растущие идеологические вызовы со стороны Китая, по его мнению, будут занимать разведывательные службы долгие годы.

Янгер с сожалением отмечает, что широко распространенное на Западе представление о том, что экономический прогресс приведет к демократизации Китая, было неправильным.

"Идея о том, что повзрослев и разбогатев, они станут больше похожи на нас - курам на смех", - заключает Янгер.

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