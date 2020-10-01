Коронавирус в России: суточный прирост вплотную приблизился к 9 тысячам

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

И в России, и в Москве продолжает расти число выявляемых за сутки случаев заражения Covid-19. Суточный прирост в стране четвертый день подряд превышает 8 тысяч случаев. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

19-й день роста

В России за последние сутки выявили еще 8 945 новых случаев заражения, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на 464 случая больше, чем накануне, и максимальное число с 12 июня (тогда было 8 987 случаев). Во вторник было 8 232 случаев, в понедельник - 8 135.

Количество новых случаев растет в России 19-й день подряд. 19 сентября впервые с июля суточный прирост превысил отметку в 6 тысяч, 25 сентября - 7 тысяч, а в понедельник впервые с середины июня было выявлено более 8 тысяч случаев заражения.

В Москве за сутки выявлено 2 418 новых заболевших (накануне было 2 308, во вторник - 2 300). Это максимальное число за четыре месяца. 31 мая было выявлено 2 595 новых случаев Covid-19, а с 1 июня их было меньше 2 300 в день.

В России за сутки умерли 169 пациентов Covid-19. Накануне штаб сообщал о 177 смертях, что стало самым высоким показателем после 17 июля.

За все время пандемии в России коронавирус нашли у 1 185 231 человека. Умер 20 891 пациент с Covid-19, вылечились - 964 242.

Не до концертов

Москонцерт объявил о приостановке продажи билетов на все свои мероприятия с 1-го по 31 октября, не уточнив, связано ли это с распространением коронавируса.

"У нас есть распоряжение руководства временно приостановить продажу билетов", - сказали РБК в пресс-службе организации. Сами концерты и спектакли пока не отменены. "Нет, запрета не было. Завтра утром будем решать, что делать с мероприятиями", - сказали накануне в пресс-службе.

Как следует из описания на сайте Москонцерт, это государственное бюджетное учреждение культуры, которое устраивает концерты классической и эстрадной музыки, в том числе в Кремлевском дворце, Московском доме музыки и в консерватории. Когда-то в этой организации работали Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, позже - Евгений Петросян и Юрий Маликов.

На прошлой неделе мэр Москвы объявил мягкий режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а на этой - о закрытии школ на двухнедельные каникулы из-за угрозы Covid-19.

В то же время столичный департамент транспорта сообщил, что в связи с проведением Московского международного кинофестиваля 1 и 8 октября будет перекрыто движение на двух улицах в центре.

Почему каникулы

Тем временем вице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила, зачем были объявлены более длительные, чем обычно, каникулы в школах Москвы. Оказывается, фиксировался рост заболеваемости среди детей, хотя ранее об этом власти не сообщали.

"С началом учебного года мы видим рост заболеваемости коронавирусом среди детей. На фоне общего увеличения новых случаев Covid-19 в Москве именно сейчас важно разобщить детей, - сказала она в интервью ТАСС. - Срок каникул в 16 дней был определен неслучайно - это даже чуть больше инкубационного периода коронавируса, который составляет 14 дней. Важно отметить, что это плановые каникулы для 64% школьников, только они увеличатся на одну неделю".

Частным и федеральным школам также рекомендовано направить детей на каникулы, добавила Ракова.

Она также ответила на вопрос о дистанционном обучении, которого опасаются многие родители и ученики. "Дети уходят не на дистанционное обучение - это полноценные каникулы. Уроков и домашних заданий не будет", - пообещала вице-мэр.