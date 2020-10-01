"Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин". Навальный дал первое интервью после отравления

Автор фото, Instagram/Navalny

Российский политик Алексей Навальный, который после отравления проходит реабилитацию в Германии, дал интервью немецкому журналу Der Spiegel. Би-би-си выбрала главное: о том, что происходило перед госпитализацией, встрече с канцлером Германии, предположениях политика о том, как его могли отравить и кто за этим стоит.

О состоянии здоровья

В начале интервью Навальный рассказал, что его самочувствие становится лучше с каждым днем: он уже может самостоятельно подняться на пятый этаж, хотя еще недавно мог преодолеть только десять ступенек, а главное - к нему вернулись его умственные способности.

Самой большой проблемой он назвал трудности со сном. "Я смеялся над людьми, у которых были проблемы со сном, потому что у меня их никогда не было. Но затем наступила кома, анестезия, прекращение приема медикаментов, то длительное вялое состояние, когда я не спал и не бодрствовал. С тех пор я не могу заснуть без снотворного", - рассказал он.

Сейчас он живет в Берлине в съемной квартире вместе с женой и сыном, а его дочь вернулась на учебу в США.

"Моя повседневная жизнь однообразна. Тренируюсь каждый день, в остальном ничего не делаю. Утром гуляю в парке, мне это прописали, потом делаю зарядку с врачом, вечером снова гуляю. Днем стараюсь работать за компьютером", - описал Навальный свой день.

О последствиях отравления

По признанию Навального, во время лечения в "Шарите" он был "трудным пациентом".

"Однажды ночью, еще находясь в реанимации, я встал и вырвал из тела все трубки, потекла кровь. Позже, когда я уже был в сознании, узнавал окружающих меня людей и разговаривал с ними, у меня начались истерические припадки. Я говорил, что здоров и хочу в отель. Спустя несколько недель я понял, что это странное поведение было результатом отравления", - рассказал он.

По словам Навального, врачи говорят, что он должен восстановиться на 90%, а может быть, и на 100%, но на самом деле точно никто не знает.

"По сути, я что-то вроде подопытного кролика - не так много людей, за которыми можно наблюдать, как они продолжают жить после отравления нервно-паралитическим веществом. В какой-то момент обо мне, вероятно, напишут в медицинских журналах. И мне нравится делиться своим опытом", - сообщил политик.

Пропустить контент из Twitter, 1 Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny spricht zum ersten Mal nach seiner Vergiftung. Das Interview und mehr im neuen SPIEGEL - ab sofort digital und bereits ab Freitag im Handel.https://t.co/JJr3Vh8eCh pic.twitter.com/f5vwwPsYxk — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 1, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

О встрече с Меркель

В интервью Навальный впервые рассказал, как и когда его навестила Ангела Меркель - ранее он только подтверждал сам факт того, что канцлер ФРГ посещала его в клинике "Шарите".

"Это было на прошлой неделе. Это было совершенно неожиданно: дверь открылась, вошел мой врач - и Меркель", - сказал он.

По словам Навального, это была частная встреча, которая проходила в кругу семьи - вместе с ним были жена Юлия и сын Захар. "Детали рассказать не могу, но мы не обсуждали ничего секретного или сенсационного", - заверил политик.

Навальный отметил, что был впечатлен тем, насколько хорошо Меркель осведомлена о ситуации в России и его деле.

"Некоторые детали она знает лучше меня. Она действительно глубоко понимает, что происходит в России. И когда с ней разговариваешь, понимаешь, почему она так долго остается лидером Германии. Я поблагодарил ее за преданность делу, и она сказала: "Я сделала только то, что было моим долгом", - рассказал Навальный.

О том, что происходило в самолете

По словам Навального, 20 августа, в день, когда его госпитализировали, он чувствовал себя хорошо - и в томском аэропорту, и позже в самолете.

"Я удобно сижу на своем месте и с нетерпением жду спокойного полета, в котором я смогу посмотреть сериал, - рассказал он. - А потом... Это просто сложно описать, потому что это невозможно ни с чем сравнить. Органофосфаты влияют на вашу нервную систему как DDoS-атака на компьютер - это перегрузка, которая вас ломает. Вы больше не можете концентрироваться. Чувствую: что-то не так, у меня холодный пот. Я прошу у Киры рядом со мной носовой платок. Потом я прошу ее поговорить со мной. Мне нужно услышать голос, со мной что-то странное. Она смотрит на меня как на сумасшедшего и начинает говорить".

Затем политик пошел в туалет, чтобы умыться, и уже там подумал, что умирает. При этом, по словам Навального, у него ничего не болело: "Умываюсь холодной водой, сижу на унитазе и жду, снова умываюсь. А потом я думаю: если я сейчас не выйду, то уже никогда не выберусь отсюда. И самое главное впечатление было: боли нет, но вы знаете, что умираете. Сейчас".

"Я выхожу из туалета, поворачиваюсь к стюарду - и вместо того, чтобы попросить о помощи, к своему удивлению говорю: "Меня отравили. Я умираю". А потом я ложусь на пол перед ним, чтобы умереть. Последнее, что я вижу: лицо, которое смотрит на меня с легким удивлением и улыбкой. Оно говорит: "Отравился?" И, вероятно, думает, что мне подали плохую курицу. И последнее, что я слышу, когда уже нахожусь на полу: "У вас проблемы с сердцем?" Но мое сердце не болит. Вообще ничего не болит, я просто знаю, что умираю. Затем я слышу, как голоса становятся тише, женщина кричит: "Не отключайтесь!" Тогда все кончено. Я знаю, что умер, только потом выяснилось, что я ошибался", - рассказал Навальный.

По его оценкам, с момента, когда он подумал, что с ним происходит что-то странное, до потери сознания прошло около 30 минут.

О том, каким образом его могли отравить

Навальный предполагает, что яд проник в его организм через кожу. "Следы яда были обнаружены на бутылке с водой [из томского отеля]. Очевидно, я прикоснулся к зараженной поверхности, затем взял бутылку с водой, выпил из нее что-то, поставил ее обратно и вышел из гостиничного номера", - сказал он.

"В отеле есть много предметов, к которым вы прикасаетесь перед отъездом - душ, туалет, вешалка для одежды, ручка вашей сумки - то, к чему вы обязательно прикоснетесь. Вот почему так важно изучить мою одежду", - заявил Навальный, добавив, что не сомневается в том, что его одежда "уже месяц кипит в большом баке с отбеливателем".

Отвечая на вопрос, почему никто кроме него не пострадал от действия "Новичка", политик предположил, что яд был преднамеренно нанесен на предмет, которым пользовался только он.

"Я считаю, что они сделали свои выводы из дела Скрипаля, когда 48 человек были заражены и умерла невинная женщина. Из-за этого яд, вероятно, не был нанесен на вещи вроде раковины или душа, которыми я вообще мог не воспользоваться. Или на мой мобильный телефон, который я мог бы передать [пресс-секретарю] Кире - и вместо одной подозрительной смерти было бы две", - рассуждает политик.

По мнению Навального, на бутылке, к которой он прикасался, следы яда были минимальными и не создавали угрозу для окружающих. "Кто угодно мог прикоснуться к ней, не получив вреда", - считает он.

Как отметил Навальный, его жена Юлия и коллега по ФБК Мария Певчих передали эту бутылку берлинским врачам, "а не какому-то секретному агенту в темных очках".

На вопрос, рассказали ли немецкие власти ему лично больше, чем общественности, Навальный ответил: "Нет. Все, что я знаю, я узнал из немецких СМИ. Что мы знаем наверняка, так это то, что я контактировал с ядом в отеле. Это был "Новичок", точнее, его новая версия. Этот яд доступен только небольшой группе людей".

О том, кто может стоять за отравлением

"Я утверждаю, что за преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий преступления. Я говорю это не для того, чтобы льстить себе, а на основании фактов. Самый главный факт - это "Новичок", - заявил Навальный, отвечая на соответствующий вопрос.

"Можно предположить, что только три человека могут отдать приказ принять "активные меры" и использовать "Новичок". Если вы знаете российскую действительность, вы также знаете: глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и глава ГРУ не могут принять такое решение без указаний Путина", - добавил он.

Политик уверен, что его не хотели транспортировать в другую страну, ожидая его смерти, но благодаря поддержке общественности и стараниям его жены "все это грозило превратиться в своеобразное реалити-шоу с названием: "Навальный умирает в Омске".

"Для людей Путина важно, чтобы оппонент не приобретал статус жертвы, чтобы он - живой или мертвый - не зарабатывал политический капитал. Если бы я умер в Омске или получил там непоправимый ущерб, это явно была бы их ответственность. "Новичок" тогда, возможно, не обнаружили бы, но, очевидно, что это была бы их вина, что меня не выпустили из страны. Кроме того, они ждали 48 часов, вероятно, в надежде, что яд уже не найдут", - считает Навальный.

Политик также подчеркнул, что, по его мнению, главный врач омской больницы "хуже шпионов, которые убивают людей".

"Для них [шпионов] убийство - по крайней мере, их профессия. А он [врач] знает все, но рассказывает миру о нарушениях обмена веществ и о том, что я выпил слишком много самогонки. Ненавижу ли я людей, которые называют себя врачами и которые хотели дождаться моей смерти? Вероятно. Хочу ли я заполучить большой меч и всем отрубить головы? Нет. Я за закон. Люди подлежат суду и справедливому судебному разбирательству", - заявил Навальный.

О причинах покушения

Рассуждая о том, почему его решили отравить, Навальный упомянул протесты в Беларуси и Хабаровском крае, а также тот факт, что в России действуют десятки его региональных штабов.

"Наша организация все еще существует, у нас 40 региональных штабов. Я здесь предполагаю. Но, может быть, они сказали себе: мы старались все делать хорошо, но если эти методы не работают, тогда приходится прибегать к крайним мерам", - сказал Навальный.

"Он [президент России] видел, что произошло в Хабаровске. Люди выходят на улицы уже более 80 дней, и Кремль до сих пор не знает, что с ними делать. Кремль понимает, что должен принять крайние меры, чтобы предотвратить "белорусский сценарий". Система пытается выжить, и мы только что почувствовали последствия этого", - добавил он.

О возвращении в Россию

В интервью Der Spiegel Навальный заявил, что твердо намерен вернуться в Россию после завершения реабилитации.

"Если не вернуться назад, значит, Путин достиг своей цели. А мой долг теперь - оставаться парнем, которому не страшно. И я не боюсь! То, что у меня сейчас дрожат руки, не значит, что [они дрожат] от страха. Я не сделаю Путину такого подарка", - сказал он.

Политик также заявил, что его долг сейчас - как можно скорее прийти в форму, чтобы быстрее вернуться. После возвращения Навальный пообещал "продолжать ездить по регионам России, останавливаться в отелях и пить воду, которая есть в номерах".

"Что мне еще остается, - сказал он. - Они будут использовать против нас более изощренные методы, а мы постараемся выжить".

"Использование "Новичка" пугает - и это и есть стратегия Путина. Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон говорят ему о "красных линиях", а он выходит далеко за их пределы и кричит: "Вы не представляете, что еще я могу сделать", - добавил Навальный.

Из слов политика следует, что российское посольство, пока он находился на лечении в Берлине, с ним не связывалось.

"Я просто читал их заявления в СМИ. Требуют медицинские анализы, требуют анализы крови, но в Омске еще должно быть много моей крови. Конечно, вы не хотите заниматься этим вопросом по существу. Они заинтересованы только в том, чтобы изобразить немецкое правительство в самых худших красках. Далее, я уверен, будет выдвинуто обвинение в том, что Ангела Меркель лично отравила меня "Новичком", - сказал он.

Об антироссийских санкциях

Отвечая на вопрос, нужно ли Германии вводить новые санкции против России, Навальный заявил, что лучшим подходом будет "защитить своих граждан и общество от преступных доходов России".

"Путин - это власть и личное обогащение, и эти два понятия неразрывно связаны. Сколько миллиардов он может подарить своим дочерям, своим друзьям? Им будет больно, если Европа наконец покажет им границы, конфискует их активы и больше не позволит им въезд. Несмотря на все уже введенные санкции, этим людям все еще довольно комфортно на Западе. Пока российская элита может пользоваться европейской инфраструктурой, ничего не изменится", - сказал он.