Карабах: Армения утверждает, что турецкий истребитель сбил ее Су-25. Можно ли доказать, что он был?

Автор фото, Armenian Unified Infocenter Подпись к фото, Минобороны Армении опубликовало кадры с Су-25

Атаку на армянский штурмовик Су-25, который разбился в Нагорном Карабахе во вторник, производили два истребителя F-16 ВВС Турции, они находились над территорией Азербайджана, сообщили Би-би-си в министерстве обороны Армении. И Турция и Азербайджан это отрицают. Как могла бы Армения доказать, что такой воздушный бой был?

Ранее информационные агентства передавали, что истребитель был один и что он произвел обстрел, находясь в воздушном пространстве Армении.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила по телефону Би-би-си, что во время атаки два истребителя F-16 находились на высоте восемь тысяч метров. То, что это были именно F-16, подтверждается данными о высоте и скорости полета, которые зафиксировала армянская сторона, говорит представитель министерства.

Никаких доказательств того, что самолет мог быть сбит именно турецким истребителем F-16, армянские военные пока не привели. В доказательство того, что штурмовик действительно потерпел крушение, министерство обороны Армении опубликовало фотоснимки его обломков.

Впервые об атаке турецких самолетов и уничтожении Су-25 минобороны Армении сообщило во вторник, то есть в день, когда произошел этот инцидент. Пилот штурмовика майор Валерий Данелин погиб.

В ответ на обвинения Армении помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что два армянских штурмовика не были сбиты, а "врезались в гору". Турция также отрицает свою причастность к гибели армянского штурмовика.

Минобороны Армении в своем заявлении во вторник сообщило, что турецкие истребители F-16 вылетели из азербайджанского аэропорта "Гянджа". В заявлении военного ведомства говорится, что истребители поддерживали удары по наземным целям "самолета Су-25 ВВС Азербайджана и БПЛА турецкого производства "Байрактар", взлетевших из а/п "Даляр", в направлении населенных пунктов Варденис, Мец Масрик, Сотк Варденисского района Гегаркуникской области Республики Армения".

О применении авиации в районе Вардениса сообщала накануне пресс-секретарь министерства обороны Армении.

Турция отправляла эскадрилью F-16 в Азербайджан в августе для участия в учениях, которые продолжались с 29 июля по 10 августа. Минобороны Армении считает, что они там и остались по окончании учений.

Обломки ракеты

Как считает старший научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин, главным свидетельством причастности к гибели штурмовика турецкого истребителя могли стать части ракеты.

Автор фото, TASS Подпись к фото, На вооружении турецких ВВС стоят F-16, большинство из которых модернизированы до современного уровня Block 50+ (архивное фото)

"Есть только один тип ракет, которым F-16 мог стрелять [на такое расстояние], - это американские ракеты AIM-120 Amraam, - сказал он Би-би-си. - Поскольку точка поражения цели и точка падения были над армянской территорией, то там же где-то должны лежать и обломки этой самой ракеты F-16".

По словам Кашина, если Су-25 был действительно сбит такой ракетой, ее обломки сейчас ищут, а их обнаружение - "вопрос времени": "Это просто убийственное доказательство, которое не оставляет никакого пространства для дальнейших рассуждений". Стоящий на вооружении ВВС Азербайджана истребитель МиГ-29 может нести ракету Р-27, однако для нее такое расстояние до цели - почти предел дальности, поэтому применение ее "практически маловероятно", полагает эксперт.

Другой российский эксперт Михаил Ходаренок сказал Би-би-си, что определить тип ракеты можно даже по обломкам упавшего штурмовика - по следам поражающих элементов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Азербайджанские ВВС вооружены истребителями МиГ-29, закупленными и модернизированными на Украине

Могли ли отследить F-16 средства ПВО?

Ходаренок - специалист в области противовоздушной обороны - считает, что отследить появление F-16 на радарах было очень непросто.

"Этот самолет мог быть обнаружен подразделениями радиотехнических войск, которые имеются в распоряжении Армении. Но, во-первых, нужна карта проводки этого самолета, откуда взлетел, как летел, куда вернулся. Эта информация может быть только у радиотехнических войск министерства обороны Армении. Весь вопрос только, в каком состоянии боевой готовности они находятся", - сказал он.

О состоянии армянских радиолокационных войск, по словам Ходаренка, не известно ничего: "Что такое радиолокационная рота? Это несколько станций, одна из которых, например, несет боевое дежурство. Есть ли там эти роты, несут ли они боевое дежурство, есть ли там какой-то автоматизированный съем информации, это для меня, например, очень большой вопрос".

Эксперт рассказал, что информация о состоянии воздушного пространства в радиотехнических войсках фиксируется либо автоматически, либо вручную - записывается военнослужащими.

Информацию о воздушном пространстве теоретически могла предоставить Армении и Россия.

Россия и Армения - участники объединенной системы ПВО стран СНГ, они договорились о составе сил и средств в объединенной региональной системе ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности. Россия и Армения обмениваются информацией о воздушной обстановке, проводят совместные учения.

Однако радиолокационные станции, размещенные на территории России, контролировать воздушное пространство над Азербайджаном и Арменией не могут из-за того, что расположены за Большим Кавказским хребтом, а радары стратегической Системы предупреждения о ракетном нападении для отслеживания полетов самолетов на небольшой для них высоте не годятся. Россия может использовать только те средства, которые у нее есть на территории Армении.

Ходаренок рассказал, что точный ответ на вопрос, могли ли армянские или российские радары отследить истребитель в воздушном пространстве Азербайджана, дать сложно из-за отсутствия информации о размещении радиотехнических подразделений с зонами обнаружения.

Руководитель департамента оборонных исследований Armenian Research & Development Institute Леонид Нерсисян рассказал, что в Нагорном Карабахе есть мобильные радиолокационные станции кругового обзора П-18 "Терек" разработки 1970-х годов.

Дальность обнаружения истребителя такой станцией составляет на высоте 10 тыс. метров до 180 километров, но это в идеальных условиях. Кроме того, по его словам, есть также более современные станции РЛС MJ-25 армянского производства, которые, по утверждению их разработчика, способны отслеживать истребитель на расстоянии до 300 километров.

Из огневых средств ПВО, как рассказал Нерсисян, в Карабахе есть системы ближнего радиуса, возможно, ЗРК "Куб" советского производства, возможно - С-125 "Печора".

Был ли виден F-16 на радаре?

Ходаренок отмечает, что определить тип самолета на экране радара практически невозможно: "Можно только сказать, что это истребитель или бомбардировщик - от него на экране индикатора отметка чуть больше".

Отличить F-16 от МиГ-29, которые имеются на вооружении ВВС Азербайджана и которые проводили учения за шесть дней до воздушного боя, невозможно, считает эксперт.

Правда, в некоторых ЗРК, как, например, в С-125 "Печора", которые могут находиться в Карабахе, есть оптический канал обнаружения и визирования цели, при помощи которого можно определить тип. Но если самолет находился на расстоянии 60 километров, то он был за пределами эффективного действия системы оптического визирования "Карат-2" комплекса С-125.

Новый виток войны

Обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха произошло в минувшее воскресенье. Стороны конфликта обвиняют друг друга в начале боевых действий. Бои идут сразу на нескольких участках линии соприкосновения, от севера до юга. В ход идут дроны, артиллерия, тяжелая техника и ракетные комплексы.

Пилотируемая авиация, по сообщениям, используется довольно редко - в районе довольно много средств ПВО.

В обеих странах действует военное положение и объявлена мобилизация.