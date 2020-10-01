Война в Карабахе, день пятый: Эрдоган советует Путину и Макрону не лезть с мирными предложениями

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Азербайджанская артиллерия (на фото) продолжает обстреливать армянские позиции, армянская - азербайджанские

На пятый день боев в Карабахе президенты Франции, США и России призвали азербайджанцев и армян прекратить огонь, но президент Турции ответил им, что их призывы неуместны. Воюющие стороны призывы к миру тоже пока не слышат.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно, без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении президентов Франции, России и США Эммануэля Макрона, Владимира Путина и Дональда Трампа.

Эти три страны являются сопредседателями Минской группы, которая уже 28 лет занимается поиском способов урегулирования карабахского конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед самой публикацией этого призыва заявил, что три державы потеряли право выступать с миротворческими инициативами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Турции Эрдоган заявил, что Азербайджан больше не нуждается в миротворческих услугах России, Франции и США

"Учитывая, что США, Россия и Франция почти 30 лет игнорировали эту проблему, это неприемлемо, чтобы они участвовали в поисках способов прекратить огонь", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции, и добавил, что мир, с его точки зрения, может наступить только тогда, когда Нагорный Карабах покинут "армянские оккупанты".

Турция в ходе этого обострения карабахского конфликта решительно и жестко выступает в поддержку Азербайджана.

Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем подтвердил сообщения мировой прессы о том, что на стороне Азербайджана в Карабахе могут воевать наемники с подконтрольных Турции сирийских территорий.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Жители прифронтовых районов пибнут под обстрелами. Эти жители азербайджанского города Тертер вырыли себе убежище

"Мы сегодня располагаем достоверной информацией, указывающей на то, что сирийские боевики из джихадистских группировок [следовали] через Газиантеп в направлении театра боевых действий в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный новый факт, который меняет расклад", - сказал Макрон журналистам перед началом саммита ЕС в Брюсселе, где на первом месте в повестке стоят как раз отношения с Турцией, но не в связи с Карабахом, а в связи со спорами о шельфе и газе в Средиземном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг сказала, что у России тоже есть некие собственные сведения на эту тему. Накануне МИД России сделал краткое заявление о том, что "озабочен" сообщениями о переброске боевиков из Сирии и Ливии в Карабах.

О предполагаемых сирийских наемниках в Карабахе на этой неделе сообщили со ссылкой на свои источники Би-би-си, британские газеты Times и Guardian, французский еженедельник L'Express и другие издания.

Автор фото, EPA/Armenian MoD Подпись к фото, Соседний с Тертером (см фото выше) Мардакерт, где живут армяне, - тоже под постоянным обстрелом

В четверг в Карабахе попали под обстрел и были ранены два французских и два армянских журналиста. При этом же обстреле погиб один местный житель.

Один из французов - в тяжелом состоянии, его оперировали в больнице в Степанакерте.

Оба раненых француза - из издания Le Monde. Вместе с ними под обстрел - предположительно, из "Града" - в райцентре Мартуни попали журналисты агентства Франс пресс и российского телеканала "Дождь", но они не пострадали.

Что касается хода боев и потерь, то стороны продолжают выдавать не поддающиеся проверке рапорты об уничтоженной технике и живой силе противника.

Армения, например, в четверг объявила об уничтожении трех самолетов, трех вертолетов и шести дронов противника. Азербайджанские военные просто ответили, что это все ложь.

Азербайджан по-прежнему не публикует цифры своих военных потерь. Баку лишь утверждает, что под армянскими обстрелами погибли 19 мирных граждан и 55 получили ранения.

Армянская сторона публикует поименный список погибших военных: вечером в четверг в нем было 104 имени.

Кроме того, как объявил в четверг карабахский омбудсмен Артак Бегларян, за пять дней боев с армянской стороны погибли 11 гражданских лиц и около 60 получили ранения.

Линия фронта, судя по сообщениям сторон, в четверг опять существенно не изменилась. Азербайджан в первый же день боев, 27 сентября, сообщил об относительно небольшом продвижении на южном участке фронта, вдоль границы с Ираном, и захвате нескольких высот на севере Карабаха - и с тех пор о новых успехах не рапортовал.

Карабахский конфликт - краткая история

Столкновения между армянскими и азербайджанскими силами — новый эпизод в этническом конфликте, в центре которого стоит территориальный спор о статусе Нагорного Карабаха.

В советское время эта территория входила в состав Азербайджанской ССР в статусе автономной области, но была населена преимущественно армянами.

Движение местных армян за объединение с Арменией и попытка силового подавления его властями СССР и советского Азербайджана привели к конфликту и затем, после распада СССР, к полномасштабной войне, которую сопровождали этнические чистки, погромы и военные преступления.

Война закончилась в 1994 году перемирием, принятым при посредничестве России и других членов Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой также являются Франция и США.

После перемирия территория Нагорного Карабаха и семь прилегающих к ней районов оказались под контролем армянских сил. На них была образована непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Баку считает эту территорию оккупированной.

Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.