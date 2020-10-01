Коронавирус: люди с генами неандертальцев тяжелее переносят Covid-19, обнаружили ученые
В Мадриде вводятся новые карантинные ограничения на фоне распространения коронавируса, однако против них выступают городские власти. Тем временем в Швейцарии снова разрешены массовые мероприятия, а ученые из Германии и Швеции обнаружили связь между геномом неандертальцев и более тяжелой формой заболевания Covid-19.говорят, что темпы распространения Covid-19 в Британии замедляются.
По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 в мире составляет более 34 млн человек, около 1 млн скончалось, с начала пандемии выздоровели 23,6 млн пациентов.
На карантин в течение 48 часов
Правительство Испании дало местным властям Мадрида и девяти окружающим его городам 48 часов на то, чтобы ввести карантинные меры.
Число новых случаев инфицирования Covid-19 в Испании растет: за последние две недели в стране было зарегистрировано более 133 тыс. новых диагнозов, более трети из них приходится на столицу страны.
Новые меры, о которых заявило испанское правительство, предполагают, что жители Мадрида и соседних городов не смогут передвигаться между районами без необходимости. Разрешены будут только поездки на работу, в учебные заведения, а также визиты к врачу или близким, которые нуждаются в уходе. Кроме того, вводится запрет собираться группами более чем шесть человек.
Однако правительство региона, которое контролируют оппозиционные консервативные партии, выступает против введения ограничений.
Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Межрегиональный совет по здравоохранению, проголосовавший за карантин, "не имеет права ничего запрещать", и пообещала оспорить это решение в суде. Однако она признала, что постановление правительства следует выполнять до момента, пока оно не будет отменено.
В Швейцарии разрешили собираться тысячами
С 1 октября в Швейцарии разрешено посещать спортивные соревнования и культурные мероприятия более чем 1000 человек одновременно. Условием для этого явяется строгое соблюдение гигиенических мер и социальной дистанции.
При этом правила остаются жесткими. Трибуны стадионов, например, могут быть заполнены только на две трети, зрители обязаны быть в масках и им запрещено стоять.
Местные власти имеют право запретить проведение какого бы то ни было мероприятия, если они посчитают, что оно связано со слишком большим риском.
При этом число заболевших коронавирусом в Швейцарии продолжает расти, поэтому некоторые местные эксперты выступали против частичной отмены ограничений на проведение массовых мероприятий.
Covid-19 в Британии распространяется медленнее
По данным нового исследования, которое провел Имперский колледж Лондона, распространение Covid-19 в Британии замедляется. Согласно выводам ученых, базовый показатель R, определяющий какое количество людей может быть инфицировано одним вирусоносителем, снизился, и этому помогли новые ограничительные меры, недавно введенные правительством.
В том числе в Англии и других частях Соединенного Королевства пабы и рестораны теперь закрываются не позднее 22:00, людям запрещено собираться группами более шести человек, введено обязательное ношение масок для сотрудников магазинов и ресторанов.
Профессор Имперского колледжа Лондона Пол Эллиот сказал в интервью Би-би-си, что скорость распространения инфекции стала понемногу снижаться: "Необходимо, чтобы все население в целом и каждый отдельный человек еще более старательно следовали всем рекомендациям, как то: соблюдение социальной дистанции, тщательное мытье рук, использование масок и самоизоляция. Мы переживаем критический период, потому что распространение вируса достигло довольно высокого уровня".
Однако профессор из Бристольского университета Оливер Джонсон не согласился со мнением своего коллеги, заявив, что вывод о том, что скорость распространения инфекции падает, является "ошибочным и опасным".
Ранее правительство выражало опасения, что если скорость распространения вируса в Британии останется такой же, как в начале сентября, через несколько недель каждый день в стране будут фиксировать до 50 тыс. новых случаев Covid-19.
Австралия: премьер Виктории обещал Рождество без вируса
Жителям австралийского штата Виктория приходится соблюдать самые жесткие меры безопасности в стране. Общее число заболевших в Австралии сейчас составляет более 27 тыс. человек, около 900 пациентов умерли.
Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс заверил население, что жесткие меры работают и что можно надеяться на "нормальное Рождество и нормальное лето". 1 сентября в Виктории было зарегистрировано 2352 новых случая заболевания, тогда как 1 октября - всего 289.
На Викторию также приходится более чем 20 тыс. случаев Covid-19, что составляет две трети от общего числа по всей Австралии, и 90% всех зарегистрированных смертей.
Индия открывает школы, но число заболевших растет
В Индии с 15 октября разрешено посещать кинотеатры, выставочные залы и другие культурные центры, но при условии, что они будут заполнены не больше, чем наполовину.
С этого же дня откроются также школы и колледжи. Однако последнее слово остается за местными властями, которые должны сами решать, насколько безопасным станет такое ослабление ограничений.
В Индии будет также разрешено посещать религиозные церемонии при условии обязательного ношения масок и медицинского контроля на входе.
30 сентября в Индии было зарегистрировано 80 тыс. новых случаев Covid-19, а общее число заболевших с начала эпидемии превысило шесть миллионов. Это - вторая после США страна мира по масштабам распространения инфекции.
Коронавирус и гены неандертальцев
Британская газета Guardian рассказала, что ученые из Германии и Швеции обнаружили связь между геномом неандертальцев и более тяжелой формой заболевания Covid-19.
Выяснилось, что это генетическое наследие 50-тысячелетней давности в три раза увеличивает риск тяжелого и даже критического течения болезни.
На сегодняшний день примерно 16% европейцев и около жителей Южной Азии несут в себе опасные гены.
Необычный фактор риска был обнаружен совершенно случайно, когда группа ученых решила сравнить ДНК тяжелобольных коронавирусом с ДНК неандертальцев.
Оказалось, что как раз тот сегмент ДНК, который повышает вероятность тяжелого течения болезни, практически идентичен аналогичному сегменту у неандертальцев, когда-то проживавших на территории современной Хорватии.
По мнению исследователей, когда-то эти гены предохраняли неандертальцев от инфекционных заболеваний того времени, поэтому и сохранились у человека.
Пока не совсем понятно, каким именно образом они утяжеляют течение болезни, хотя один ген отвечает за реакцию иммунной системы, а другой связан с механизмом проникновения вируса в клетки человека.
По очень приблизительным оценкам, около 100 тыс. человек умерли в эту пандемию из-за генома, доставшегося от неандертальцев.
Что еще происходит в мире
- 1 октября в Британии ввели более жесткие карантинные меры в Мерсисайде (район, включающий Ливерпуль и его пригороды) и городах Уоррингтон, Хартлепул и Мидлсборо. Там продолжается резкий рост числа заболевших. К новым ограничениям относится запрет на общение с людьми, проживающими в других домах, в любых закрытых помещениях, типа пабов и ресторанов.
- Новые ограничительные меры могут быть введены и в Северной Ирландии, где 30 сентября было зарегистрировано 424 новых случаев заболевания Covid-19.
- В Париже могут закрыть рестораны и бары после того, как число случаев заболеваний Covid-19 на 100 тыс. человек выросло до 263. При этом 1 октября открывается знаменитое парижское кабаре Crazy Horse, которое было закрыто шесть месяцев. Число зрителей будет сокращено с 250 до 150 человек.
- В Словакии ввели обязательное ношение масок в тех местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.
- Международная организация труда ООН заявила, что страны Латинской Америки потеряли около 34 млн рабочих мест из за пандемии Covid-19.
- Правительство Германии посоветовало гражданам ездить в 11 европейских стран только в случае острой необходимости. В этот список включены Бельгия, Исландия, а также некоторые части Соединенного Королевства, в том числе Уэльс и Северная Ирландия.
- Южная Африка по-прежнему не разрешает въезд туристов из стран с большим числом заболевших, включая Россию, Великобританию, США и Францию.