Коронавирус: люди с генами неандертальцев тяжелее переносят Covid-19, обнаружили ученые

Автор фото, Europa Press News Подпись к фото, Власти Мадрида подумывают о том, чтобы проводить анализ на антитела к Covid-19 в аптеках, но не согласны с карантинными мерами

В Мадриде вводятся новые карантинные ограничения на фоне распространения коронавируса, однако против них выступают городские власти. Тем временем в Швейцарии снова разрешены массовые мероприятия, а ученые из Германии и Швеции обнаружили связь между геномом неандертальцев и более тяжелой формой заболевания Covid-19.говорят, что темпы распространения Covid-19 в Британии замедляются.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 в мире составляет более 34 млн человек, около 1 млн скончалось, с начала пандемии выздоровели 23,6 млн пациентов.

На карантин в течение 48 часов

Правительство Испании дало местным властям Мадрида и девяти окружающим его городам 48 часов на то, чтобы ввести карантинные меры.

Число новых случаев инфицирования Covid-19 в Испании растет: за последние две недели в стране было зарегистрировано более 133 тыс. новых диагнозов, более трети из них приходится на столицу страны.

Автор фото, Europa Press News Подпись к фото, Сама Аюсо маску носит, но с карантином не согласна

Новые меры, о которых заявило испанское правительство, предполагают, что жители Мадрида и соседних городов не смогут передвигаться между районами без необходимости. Разрешены будут только поездки на работу, в учебные заведения, а также визиты к врачу или близким, которые нуждаются в уходе. Кроме того, вводится запрет собираться группами более чем шесть человек.

Однако правительство региона, которое контролируют оппозиционные консервативные партии, выступает против введения ограничений.

Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заявила, что Межрегиональный совет по здравоохранению, проголосовавший за карантин, "не имеет права ничего запрещать", и пообещала оспорить это решение в суде. Однако она признала, что постановление правительства следует выполнять до момента, пока оно не будет отменено.

В Швейцарии разрешили собираться тысячами

С 1 октября в Швейцарии разрешено посещать спортивные соревнования и культурные мероприятия более чем 1000 человек одновременно. Условием для этого явяется строгое соблюдение гигиенических мер и социальной дистанции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стенды для гигиенической обработки рук на кинофестивале в Цюрихе

При этом правила остаются жесткими. Трибуны стадионов, например, могут быть заполнены только на две трети, зрители обязаны быть в масках и им запрещено стоять.

Местные власти имеют право запретить проведение какого бы то ни было мероприятия, если они посчитают, что оно связано со слишком большим риском.

При этом число заболевших коронавирусом в Швейцарии продолжает расти, поэтому некоторые местные эксперты выступали против частичной отмены ограничений на проведение массовых мероприятий.

Covid-19 в Британии распространяется медленнее

По данным нового исследования, которое провел Имперский колледж Лондона, распространение Covid-19 в Британии замедляется. Согласно выводам ученых, базовый показатель R, определяющий какое количество людей может быть инфицировано одним вирусоносителем, снизился, и этому помогли новые ограничительные меры, недавно введенные правительством.

В том числе в Англии и других частях Соединенного Королевства пабы и рестораны теперь закрываются не позднее 22:00, людям запрещено собираться группами более шести человек, введено обязательное ношение масок для сотрудников магазинов и ресторанов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Одни специалисты говорят, что новые ограничительные меры уменьшили распространение коронавируса, другие же с ними не согласны

Профессор Имперского колледжа Лондона Пол Эллиот сказал в интервью Би-би-си, что скорость распространения инфекции стала понемногу снижаться: "Необходимо, чтобы все население в целом и каждый отдельный человек еще более старательно следовали всем рекомендациям, как то: соблюдение социальной дистанции, тщательное мытье рук, использование масок и самоизоляция. Мы переживаем критический период, потому что распространение вируса достигло довольно высокого уровня".

Однако профессор из Бристольского университета Оливер Джонсон не согласился со мнением своего коллеги, заявив, что вывод о том, что скорость распространения инфекции падает, является "ошибочным и опасным".

Ранее правительство выражало опасения, что если скорость распространения вируса в Британии останется такой же, как в начале сентября, через несколько недель каждый день в стране будут фиксировать до 50 тыс. новых случаев Covid-19.

Австралия: премьер Виктории обещал Рождество без вируса

Жителям австралийского штата Виктория приходится соблюдать самые жесткие меры безопасности в стране. Общее число заболевших в Австралии сейчас составляет более 27 тыс. человек, около 900 пациентов умерли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер австралийского штата Виктория обещал согражданам, что у них будет нормальное Рождество и нормальное лето

Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс заверил население, что жесткие меры работают и что можно надеяться на "нормальное Рождество и нормальное лето". 1 сентября в Виктории было зарегистрировано 2352 новых случая заболевания, тогда как 1 октября - всего 289.

На Викторию также приходится более чем 20 тыс. случаев Covid-19, что составляет две трети от общего числа по всей Австралии, и 90% всех зарегистрированных смертей.

Индия открывает школы, но число заболевших растет

В Индии с 15 октября разрешено посещать кинотеатры, выставочные залы и другие культурные центры, но при условии, что они будут заполнены не больше, чем наполовину.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Индии намерены открыть школы и колледжи, несмотря на продолжающийся рост числа заболевших

С этого же дня откроются также школы и колледжи. Однако последнее слово остается за местными властями, которые должны сами решать, насколько безопасным станет такое ослабление ограничений.

В Индии будет также разрешено посещать религиозные церемонии при условии обязательного ношения масок и медицинского контроля на входе.

30 сентября в Индии было зарегистрировано 80 тыс. новых случаев Covid-19, а общее число заболевших с начала эпидемии превысило шесть миллионов. Это - вторая после США страна мира по масштабам распространения инфекции.

Коронавирус и гены неандертальцев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Геном неандертальцев оказался утяжеляющим фактором для Covid-19.

Британская газета Guardian рассказала, что ученые из Германии и Швеции обнаружили связь между геномом неандертальцев и более тяжелой формой заболевания Covid-19.

Выяснилось, что это генетическое наследие 50-тысячелетней давности в три раза увеличивает риск тяжелого и даже критического течения болезни.

На сегодняшний день примерно 16% европейцев и около жителей Южной Азии несут в себе опасные гены.

Необычный фактор риска был обнаружен совершенно случайно, когда группа ученых решила сравнить ДНК тяжелобольных коронавирусом с ДНК неандертальцев.

Оказалось, что как раз тот сегмент ДНК, который повышает вероятность тяжелого течения болезни, практически идентичен аналогичному сегменту у неандертальцев, когда-то проживавших на территории современной Хорватии.

По мнению исследователей, когда-то эти гены предохраняли неандертальцев от инфекционных заболеваний того времени, поэтому и сохранились у человека.

Пока не совсем понятно, каким именно образом они утяжеляют течение болезни, хотя один ген отвечает за реакцию иммунной системы, а другой связан с механизмом проникновения вируса в клетки человека.

По очень приблизительным оценкам, около 100 тыс. человек умерли в эту пандемию из-за генома, доставшегося от неандертальцев.

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