Правила предвыборных дебатов в США хотят изменить, чтобы участники вели себя вежливее

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Телевизионные рейтинги показывают, что за дебатами следили гораздо меньше зрителей, чем ожидалось

Комиссия, наблюдающая за порядком проведения предвыборных дебатов в США, заявила о намерении изменить их формат, чтобы остающиеся две встречи кандидатов на президентский пост Дональда Трампа и Джо Байдена прошли в более упорядоченной форме.

Первые дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, прошедшие во вторник довольно жесткой и нервной манере, вызвали шквал критики.

Американская комиссия по президентским дебатам (CPD) хочет в ближайшее время частично изменить правила их проведения.

В частности, предлагается добавить возможность отключать микрофоны, если участники перебивают друг друга.

Первый раунд дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом, состоявшийся вечером во вторник в Кливленде, Огайо, вылился в сварливую перебранку и личные оскорбления.

Байден, в частности, назвал Трампа клоуном и предложил ему заткнуться, а тот заявил, что у его оппонента нет ума.

Президент постоянно перебивал соперника, что вело к хаотичному обмену репликами, когда участники дискуссии говорили, не слушая друг друга.

Предвыборный штаб Трампа уже выступил против изменения правил.

Как это выглядело со стороны

"Никогда еще американская политика не опускалась так низко", - написала на следующий день итальянская газета Repubblica.

Немецкий журнал Der Spiegel озаглавил свой комментарий "Телевизионная дуэль, похожая на катастрофу".

"Для многих иностранных наблюдателей, как и для немалой части американцев, дебаты стали проявлением упадка Америки", - полагает корреспондент Би-би-си в Нью-Йорке Ник Брайант.

"Во время первых президентских теледебатов в 1960 году мир увидел двух молодых соперников, Джона Кеннеди и Ричарда Никсона, ведших умную возвышенную дискуссию. Вчера мир наблюдал, как двое пожилых мужчин обменивались оскорблениями и колкостями".

"Кеннеди начал свое выступление с того, какими должно видеть Соединенные Штаты остальное человечество. Нынешняя грубая потасовка продемонстрировала всем расколотую Америку, нацию, разделенную непреодолимыми разногласиями, и упадок демократии".

"Если существует загробная жизнь, то Линкольн и Кеннеди взирали на все это в недоумении", - уверен Брайант.

Что предлагает комиссия?

"Стало очевидным, что формат оставшихся дебатов должен быть исправлен, чтобы обеспечить более упорядоченное обсуждение вопросов", - говорится в заявлении CPD.

Комиссия пообещала внимательно рассмотреть возможные изменения и огласить свое решение в ближайшем будущем.

CPD выразила признательность ведущему первого раунда дебатов Крису Уоллесу за его профессионализм и мастерство.

Однако, по мнению комиссии, требуются дополнительные инструменты, которе бы позволили ведущему поддерживать порядок в ходе последующих дебатов.

Телеканал CBS, ссылаясь на информированный источник, сообщил, что решение, вероятно, будет принято в течение ближайших 48 часов, и что комиссия не намерена обсуждать его с кандидатами и их штабами.

По данным источника, главной обсуждаемой мерой является возможность отключения микрофона у кандидата в том случае, если он не дает оппоненту или ведущему договорить до конца.

CPD - внепартийный независимый орган, занимающийся организацией президентских теледебатов с 1988 года.

Реакция предвыборных штабов

Директор по коммуникациям кампании Дональда Трампа Тим Мурто считает, что комиссия подыгрывает Байдену.

"Они делают это потому, что их парень вчера вечером получил трепку, - заявил он. - Президент Трамп доминировал в ходе дебатов, и Джо Байден пытается обработать судей. Они не должны передвигать ворота и менять правила по ходу игры".

Первый раунд дебатов Тим Мурто назвал свободным обменом мнениями.

Со своей стороны, замглавы штаба Байдена Кейт Бедингфелд заявила, что их кандидат готов принять любые правила, которые комиссия выработает, чтобы обуздать поведение Дональда Трампа.

"Президент должен выбрать: либо отвечать на вопросы, имеющиеся у избирателей, либо повторить вчерашнюю безумную разборку", - заявила она, имея в виду следующие дебаты.

Это не первый случай, когда Дональд Трамп и его команда обвиняют в предвзятости социальные институты, считающиеся мейнстримными и провозглашающие свою беспристрастность.

К примеру, в начале сентября "Фейсбук" решил маркировать контент как "недостоверный", если в нем говорится о ненадежности голосования по почте. В ответ заместитель пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа Саманта Загер назвала соцсеть "мафией Кремниевой долины".

История с "Гордыми парнями"

В ходе дебатов во вторник ведущий Крис Уоллес спросил президента, готов ли он осудить сторонников превосходства белой расы и потребовать от них не вмешиваться в протесты, организуемые движением Black Lives Matter ("Жизни черных важны").

Трамп в ответ спросил, кого он, собственно, должен осудить. Байден дважды произнес: "Proud Boys".

"Proud Boys - стойте в сторонке и держитесь. Но я вам вот что скажу. Кто-то должен что-то делать с "Антифа" и крайне левыми, потому что это проблема не только правого крыла [общества]", - заявил тогда Трамп.

Proud Boys ("Гордые парни") - неформальное движение крайне правого толка, созданное в 2016 году, по словам его участников, для защиты белых мужчин и консервативных западных ценностей под лозунгом: "Мы не будем извиняться за то, что построили этот мир".

"Гордые парни" борются с нелегальной иммиграцией и иммигрантами и нередко вступали в уличные стычки с "антифа". Они также яростные противники демонстраций движения Black Lives Matter.

В комментариях в интернете активисты Proud Boys назвали историческим успехом то, что президент употребил в отношении их слово "держитесь" (stand by). В английском языке оно имеет значение "не отступайте от своих взглядов", "будьте наготове" или "оставайтесь собой".

В среду во время традиционного еженедельного пресс-брифинга на лужайке перед Белым домом один из репортеров снова спросил Трампа, что он думает о "Гордых парнях".

"Я не знаю, кто это, - ответил президент. Я говорю только, что им надо постоять в сторонке и дать правоохранителям делать их работу".

Трамп не стал комментировать, какой смысл имело в его устах слово "держитесь", а на последовавший вопрос о том, приветствует ли он поддержку со стороны приверженцев идеи превосходства белых, ответил, что закон и порядок - важная тема его кампании.

В тот же день Джо Байден написал в "Твиттере": "По-другому не скажешь: президент Соединенных Штатов в ходе дебатов вчера вечером отказался осудить сторонников превосходства белой расы".