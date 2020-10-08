Кто будет следующим президентом США? Решите сами

Байдет и Трамп
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Сможет ли Байден набрать достаточно голосов и отнять победу у Трампа?

Судьба президентских выборов в США в этом году может решиться всего в нескольких штатах.

Большинство штатов обычно голосуют приблизительно так же, как раньше, поэтому мы уже отдали 188 голосов Трампу и 233 голоса Байдену.

Сможет ли Джо Байден вырвать победу, или Дональд Трамп триумфально въедет в Белый дом на второй срок?

Победителю требуется 270 голосов коллегии выборщиков - и в этот раз вы решаете, кому они достанутся.

Угадайте результаты выборов в ключевых штатах и назовите следующего президента США

Висконсин

Число голосов: 10

Дональд Трамп неожиданно победил в Висконсине в 2016 году с небольшим отрывом, в основном за счет поддержки жителей сельских районов и белых женщин из рабочего класса. Но эта же группа избирателей помогла избрать губернатора штата от Демократической партии два года спустя. А сейчас Джо Байден опережает здесь Трампа в опросах.

Жителей штата, возможно, напугали внешнеторговые войны, которые задушили экспорт многих молочных ферм Висконсина, что привело к резкому падению цен и разорению фермеров.

В Висконсине также произошли массовые протесты после того, как в городе Кеноша полицейские застрелили чернокожего мужчину. Республиканцы утверждают, что победа демократов приведет к дальнейшему насилию. Но удастся ли убедить в этом избирателей Висконсина?

Аризона

Число голосов: 11

Дональд Трамп выиграл в этом традиционно республиканском штате в 2016 году, но его отрыв в 4% был намного меньше, чем у республиканских кандидатов на предыдущих выборах. На этот раз опросы предсказывают, что Трамп проиграет Байдену.

В штате растет латиноамериканское население и число богатых городских жителей - и те, и другие охотнее голосуют за демократов. Штат также сильно пострадал от коронавируса, поэтому избиратели, которые считают, что президент плохо справился с кризисом, могут проголосовать за Байдена.

В предвыборной копилке Трампа - стена вдоль южной границы штата с Мексикой и отказ выдавать визы иностранным рабочим. Все это может убедить жителей Аризоны голосовать за него.

Северная Каролина

Число голосов: 15

Северная Каролина всегда была оплотом республиканцев, но в 2008 году Барак Обама победил здесь с незначительным перевесом. Поскольку республиканцы в тот раз споткнулись, победа демократов не исключена и сейчас.

И Байден, и Трамп потратили здесь миллионы на рекламу. Пока Джо Байден лидирует в опросах.

Северная Каролина - первый штат, который начал досрочное голосование по почте. В избирательные комиссии поступило рекордное количество запросов на почтовое голосование, более половины из них отправили зарегистрированные члены Демократической партии. Если голосование по почте повлияет на окончательный результат, то для Трампа ситуация в Северной Каролине выглядит еще менее радужно.

Мичиган

Число голосов: 16

Трамп одержал здесь победу в 2016 году, опередив Хиллари Клинтон всего на 0,3%. После 28 лет последовательного голосования за демократов электорат, значительная часть которого - рабочие, предпочел Дональда Трампа: тот пообещал торговые сделки в интересах производителей.

Джо Байден, отец которого был продавцом автомобилей, говорит, что у него глубокие личные связи с Детройтом, и он часто бывал в Мичигане в качестве вице-президента. Он даже думал сделать своим напарником популярного губернатора Мичигана Гретхен Уитмер.
Байдена считают сильным умеренным кандидатом, этот тип политика всегда добивался успехов в Мичигане.

Пенсильвания

Число голосов: 20

Четыре года назад жители западной Пенсильвании проголосовали за сохранение своего образа жизни, который зависит главным образом от энергетической отрасли, и традиционно демократический штат проголосовал за Дональда Трампа. Тот пообещал не дать демократам выполнить свои обещания и реформировать угольную и нефтяную промышленность. Но выполнил ли Трамп свои обещания?

С начала пандемии безработица здесь достигла двузначных цифр. Джо Байден родился в восточном городе Скрэнтон (более известном, пожалуй, тем, что в американской версии британской комедии "Офис" здесь располагается компания Dunder Mifflin Paper Company, Inc.). Он давно известен жителям Пенсильвании, и эти личные связи могут помочь ему победить.

Флорида

Число голосов: 29

Во Флориде можно быть уверенным только в одном: кандидаты здесь всегда идут почти вровень друг с другом. Солнечный штат, возможно, и стал вторым домом Дональда Трампа, но его победа на последних выборах отнюдь не была убедительной.

Результат выборов во Флориде сложно предсказать, потому что ее население разнообразно и постоянно меняется. Большая часть латиноамериканского населения склоняется к республиканцам, но они, как правило, живут округах, которые традиционно голосовали за демократов. Пенсионеры из других штатов продолжают уезжать на пенсию во Флориду, и почти все они принимают участие в голосовании. Число молодых избирателей, которые склоняются к демократам, увеличивается. А избиратели из пригородов по всей Флориде постепенно удаляются от Республиканской партии.

Советуем внимательно следить за результатами Флориды в ночь голосования: с 1964 года на всех выборах, за исключением одного случая, кандидат в президенты, победивший во Флориде, получал кресло в Белом доме.

Джорджия

Число голосов: 16

Джорджия голосовала за республиканцев на всех президентских выборах с 1960 года, кроме двух. Однако в этом году предвыборный штаб Байдена считает, что у него есть шанс. Они делают ставку на поддержку афроамериканцев, которые составляют не менее четверти всех зарегистрированных избирателей в штате.

В том, что касается расовых вопросов и проблем, в опросах у Байдена явное преимущество. В этом году акции протеста Black Lives Matter широко освещаются в национальных новостях, и молодежь Джорджии активно участвует в демонстрациях за пределами крупных городов.

Но Трамп позиционирует себя как "борца за правопорядк", что может иметь вес среди белых консервативных жителей штата, которые обычно определяют результаты голосования.

Все зависит от того, кто придет на участки в день выборов.

Первый набравший 270 голосов

Почему мы выбрали эти штаты?

В избирательной системе США учитываются результаты на уровне штата. Каждый штат имеет определенное количество голосов выборщиков в зависимости от численности населения, и многие из них каждый раз голосуют одинаково.

Два независимых американских источника, Real Clear Politics и The Cook Political Report, публикуют списки штатов, сгруппированных по предполагаемому голосованию в ночь выборов. Несколько штатов классифицируются по принципу "жеребьевка", что означает, что в них может выиграть любой из кандидатов.

Мы выбрали семь ключевых штатов из тех, что имеют достаточно голосов в коллегии выборщиков, чтобы повлиять на окончательный результат. Мы ожидаем, что в них развернется серьезная борьба, хотя в 2016 году во всех этих штатах победил Дональд Трамп.

Почему кандидаты начинают гонку, уже имея голоса?

Поскольку большинство штатов уже склоняются к поддержке того или иного кандидата, мы отдали соответствующие голоса выборщиков тому кандидату, за которого, как считается, эти штаты проголосуют с наибольшей вероятностью.

Это означает, что игра начинается с 188 голосов у Трампа и 233 у Байдена.

Может ли быть ничья?

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Трамп vs. Байден: Что они думают о России и других важных вопросах

Технически, да. В коллегии всего 538 выборщиков, и теоретически их голоса могут распределиться таким образом, что каждый из кандидатов получит 269 голосов.

Также возможно, что ни один кандидат не получит большинства.

В этом случае, чтобы определить победителя, Палата представителей США голосованием выберет следующего президента, а Сенат США - следующего вице-президента.

Однако это настолько редкое явление, что подобное случалось всего несколько раз в истории США, последний из них - еще в XIX веке.

Авторы и продюсеры: Харриет Агерхольм, Бекки Дейл, Евиза Терциу и Шон Уиллмотт.