Кто будет следующим президентом США? Решите сами

Подпись к фото, Сможет ли Байден набрать достаточно голосов и отнять победу у Трампа?

Судьба президентских выборов в США в этом году может решиться всего в нескольких штатах.

Большинство штатов обычно голосуют приблизительно так же, как раньше, поэтому мы уже отдали 188 голосов Трампу и 233 голоса Байдену.

Сможет ли Джо Байден вырвать победу, или Дональд Трамп триумфально въедет в Белый дом на второй срок?

Победителю требуется 270 голосов коллегии выборщиков - и в этот раз вы решаете, кому они достанутся.

Анимация включена Угадайте результаты выборов в ключевых штатах и назовите следующего президента США Играем! Играть заново

Почему мы выбрали эти штаты?

В избирательной системе США учитываются результаты на уровне штата. Каждый штат имеет определенное количество голосов выборщиков в зависимости от численности населения, и многие из них каждый раз голосуют одинаково.

Два независимых американских источника, Real Clear Politics и The Cook Political Report, публикуют списки штатов, сгруппированных по предполагаемому голосованию в ночь выборов. Несколько штатов классифицируются по принципу "жеребьевка", что означает, что в них может выиграть любой из кандидатов.

Мы выбрали семь ключевых штатов из тех, что имеют достаточно голосов в коллегии выборщиков, чтобы повлиять на окончательный результат. Мы ожидаем, что в них развернется серьезная борьба, хотя в 2016 году во всех этих штатах победил Дональд Трамп.

Почему кандидаты начинают гонку, уже имея голоса?

Поскольку большинство штатов уже склоняются к поддержке того или иного кандидата, мы отдали соответствующие голоса выборщиков тому кандидату, за которого, как считается, эти штаты проголосуют с наибольшей вероятностью.

Это означает, что игра начинается с 188 голосов у Трампа и 233 у Байдена.

Может ли быть ничья?

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Технически, да. В коллегии всего 538 выборщиков, и теоретически их голоса могут распределиться таким образом, что каждый из кандидатов получит 269 голосов.

Также возможно, что ни один кандидат не получит большинства.

В этом случае, чтобы определить победителя, Палата представителей США голосованием выберет следующего президента, а Сенат США - следующего вице-президента.

Однако это настолько редкое явление, что подобное случалось всего несколько раз в истории США, последний из них - еще в XIX веке.