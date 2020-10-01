Работодателей в Москве обязали перевести на удаленку 30% сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что с 5 октября требование перевода на удаленную работу 30% сотрудников становится обязательным. Это связано с резким ростом выявляемых случаев заболевания коронавирусом. Собянин надеется, что в дальнейшем не придется принимать "более тяжелых решений".

На прошлой неделе Собянин издал указ, согласно которому работодателям лишь рекомендовали сократить число сотрудников в офисах и на предприятиях. Тем же указом мэр Москвы рекомендовал людям старше 65 лет по возможности оставаться дома.

Теперь требование о переводе на удаленный режим 30% работников становится обязательным и также будет действовать до конца октября.

Новым указом Собянин внес изменения в свое апрельское решение о мерах по борьбе с Covid-19. В нем сказано, что работодатели в Москве должны обеспечить с 5 октября по 28 октября перевод на дистанционный режим не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и граждан, имеющих некоторые заболевания.

Указ допускает исключение - для тех, чье нахождение на рабочем месте "является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей".

Требование о 30% сотрудников на удаленном режиме также не касается предприятий ОПК, авиастроения и космической отрасли, а также организаций, входящие в состав "Росатома", или выполняющих работы по гособоронзаказу.

Как это объяснил Собянин

"Несколько дней назад мы попросили работодателей перевести на удаленную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Была надежда, что это позволит ощутимо снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте", - пишет Собянин в своем блоге.

"Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти - более 2 тысяч человек ежедневно", - напоминает Собянин.

В Москве за последние сутки было выявлено 2 418 новых заболевших. Накануне их было 2 308, во вторник - 2 300. Это максимум за четыре месяца. 31 мая было выявлено 2 595 новых случаев Covid-19, а с 1 июня их было меньше 2 300 в день.

За сутки госпитализированы еще 827 человек с Covid-19 (накануне - 840).

"Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций - более 5 тысяч в неделю", - пишет мэр Москвы. По его словам, увеличивается и число людей, переносящих коронавирус в тяжелой форме - более 1,5 тысячи человек.

По данным Собянин, доля детей среди заболевших впервые превысила 19%. "Да, они болеют легко или вообще без симптомов, но при этом могут заразить старших членов семьи, которые переносят коронавирус гораздо тяжелее", - предупредил он.

Во вторник мэр Москвы объявил, что из-за коронавируса московские школы уйдут на двухнедельные каникулы - также с понедельника, 5 октября.

Собянин в своем блоге выразил надежду, что новой ограничительной меры о переводе 30% работников на удаленный режим "будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений".