Рейтер: замаскированный под СМИ российский сайт пытался влиять на избирателей в США

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Российский сайт, выдававший себя за независимое новостное агентство, в преддверии выборов президента США публиковал новости и аналитику, нацеленные на пользователей социальных сетей с правыми взглядами, утверждает агентство Рейтер. Сайт связан с петербургским "Агентством интернет-исследований", которое, в свою очередь, связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

О сайте Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC), или "Отдел новостей для граждан Америки и Европы", который работал с июня 2020 года, агентство Рейтер пишет со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием ФБР по делу об этом ресурсе.

Что это за сайт?

По данным источников, сайт в основном был посвящен событиям в политике США, там публиковали статьи из консервативных СМИ. Ресурс платил американцам за написание статей на острые политические темы, пишет Рейтер. За каждый текст авторам через онлайн-системы переводили от 50 до 75 долларов. Деньги платили исправно, уточняют источники издания.

Журналисты Рейтер нашли трех проживающих в США авторов, которые писали статьи для NAEBC. Двое из них ранее уже писали для правых СМИ, а третий был журналистом-любителем. Один из авторов, попросивший не называть его имени, сказал, что они работали на NAEBC в течение последнего месяца, но не знали о поддержке со стороны России.

NAEBC позиционирует себя как "свободное и независимое" СМИ, базирующееся в Венгрии, своей миссией оно называет продвижение консервативных и правых взглядов. На главной странице сайта есть предупреждение: "Не дайте себя обмануть". Однако само название сайта представляет собой каламбур, означающий как раз грубую вариацию слова "обмануть", отмечает Рейтер.

Пользователи в соцсетях, выдававшие себя за редакторов и журналистов, продвигали материалы сайта, которые, в свою очередь, "репостили" себе придерживающиеся правых взглядов другие пользователи.

На какие темы писали авторы?

В статьях NAEBC совершались, например, нападки на кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, а также критиковалось движение Black Lives Matter, были там и похвалы в адрес Кайла Риттенхауза (17-летний подозреваемый в убийстве двух человек во время беспорядков в американском городе Кеноша, Висконсин в августе - Би-би-си).

Сотрудники NAEBC, по словам авторов, которых нашли журналисты Рейтер, давали подробные инструкции о том, как должны быть написаны статьи.

Например, в конце августа человек, написавший письмо под псевдонимом Нора Берка, предложил одному из авторов выступить с защитой полицейских США после протестов Black Lives Matter. В NAEBC попросили автора задать в статье вопрос, "как американские граждане должны защищать себя без полиции", особо упомянув увеличение закупок оружия и случаи насилия и стрельбы.

"Здесь мы должны упомянуть о том, что многие демократы поддерживают сокращение финансирования полиции, - сказал человек, представившийся как Берка. - И в случае, если они выиграют [выборы] 2020 года, это может произойти".

Отвечая на вопрос о связях NAEBC с Россией, некто, представившийся помощником редактора по имени Нора Берка, ответил по электронной почте изданию, что "понятия не имеет, какое отношение к этому имеет NAEBC". Этот человек отказался говорить по телефону или по видеосвязи, сообщило издание.

После общения Рейтер с NAEBC из профиля Норы Берка, а также других сотрудников сайта в соцсетях пропали все ссылки на ресурс, они также удалили некоторые прошлые посты, отмечает издание.

Этим маскирующимся под СМИ сайтом управляли люди, связанные с "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей", пишет издание. "Фабрика троллей" в США проходит по делу о вмешательстве в выборы 2016 года. Это агентство связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

В ФБР Рейтер отказали в официальном комментарии информации о NAEBC.

Российские власти неоднократно отрицали какое-либо вмешательство в выборы в США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о NAEBC и фейковом новостном сайте Peace Data. "Российское государство такой деятельностью не занимается", - сказал он.

Блокировка аккаунтов

По словам руководителя отдела расследований в занимающейся аналитикой социальных сетей компании Graphika Бена Ниммо, у NAEBC и Peace Data есть общая стратегия: активизировать сторонников Трампа и подавить поддержку Байдена, и заставить обе стороны спорить между собой.

Согласно анализу Graphika, сайт NAEBC был активен с конца июня и им была создана небольшая сеть профилей в Twitter и LinkedIn, некоторые из которых использовали сгенерированные фотографии несуществующих людей, чтобы собирать статьи от подписчиков и журналистов-фрилансеров.

В этих соцсетях, по словам Ниммо, профили особой популярности не имели. Зато в Gab и Parler, где сидят преимущественно пользователи правых взглядов, они нашли больше внимания из-за слабой модерации контента в этих соцсетях, пояснил Ниммо. В Parler сообщили, что компания не в курсе NAEBC и не обсуждала ее активность в правоохранительными органами. В Gab не ответили на запрос издания о комментарии.

Глава отдела доверия и безопасности LinkedIn Пол Роквелл сообщил изданию, что в компании ранее заблокировали три аккаунта NAEBC. "Это часть нашей регулярной работы по активному поиску признаков спонсируемой государством деятельности на платформе и быстрому принятию мер против злоумышленников", - сказал он.

В Facebook заявили, что пресекли одну попытку создать профиль NAEBC и заблокировали доступ к этому сайту на своих платформах.

В Twitter от комментариев отказались. Но еще до того, как издание связалось с компанией, там уже временно удалили основной аккаунт NAEBC и аккаунт на имя Норы Берка, а также заблокировали переход на сайт NAEBC как на "потенциально опасный", отмечает Рейтер.

В начале сентября этого года в Facebook и Twitter сообщили о другом фейковом СМИ под названием Peace Data. У него и у NAEBC есть схожая особенность - зашифрованные в названии слова из русского мата. В компаниях также связывали этот ресурс с "Агентством интернет-исследований".

В феврале 2018 года большое жюри федерального суда американского округа Колумбия официально обвинило "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в частности, заводили аккаунты от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В марте того же года министерство финансов США ввело санкции против "Агентства интернет-исследований" и лично против Пригожина. "Администрация США противодействует зловредной киберактивности России, в том числе ее попыткам вмешательства в американские выборы", - заявлял тогда глава минфина США Стивен Мнучин.