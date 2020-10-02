Трамп заявил, что заразился коронавирусом

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дональд и Меланья Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что результат его теста на коронавирус оказался положительным. Также Covid-19 подтвержден у его жены Меланьи. Ранее вирус диагностировали у помощницы Трампа, которая была с ним последние дни.

Пропустить контент из Twitter, 1 Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020 Контент из Twitter окончен, 1

"Сегодня первая леди и я получили положительный результат на COVID-19. Мы начнем карантин и процесс выздоровления немедленно. Мы пройдем через это вместе!" - написал Трамп в "Твиттере".

За несколько часов до этого президент США уже говорил о том, что он готов начать "процесс карантина", после того как тест одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс, сопровождавшей главу Белого дома во время двух поездок на этой неделе, оказался положительным.

Трамп назвал это сообщение ужасным, заявив, что его семья ожидает результатов теста.

Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что тот в состоянии выполнять президентские обязанности.

"Сегодня вечером я получил подтверждение, что президент Трамп и первая леди Меланья Трамп дали положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2. Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления", - говорится в письменном заявлении Конли, которое распространил Белый дом.

"Можете не сомневаться, что я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления", - добавил врач.

На этой неделе Хоуп Хикс, которая работала помощницей Трампа в Trump Organization, а затем занимала должность советника Белого дома по коммуникациям, сопровождала президента США на первые дебаты с его оппонентом в Кливленд, штат Огайо, а на следующий день во время совместного перелета с президентом отправилась в Миннесоту.

Вместе с ними на борту самолетов также были старший советник, по совместительству, зять президента Джаред Кушнер, советник Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино и другие сотрудники администрации.

Как отметили американские СМИ, и во время дебатов с Джо Байденом и после этого команда президента США не носила защитные маски.