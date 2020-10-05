Путин досрочно снял Владимира Васильева с поста главы Дагестана

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Полномочия Владимира Васильева на посту главы Дагестана досрочно прекращены. Указ о его отставке в понедельник подписал президент России Владимир Путин.

Временно исполняющим обязанности главы республики назначен сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

"Вы много сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг", - сказал Путин Васильеву по видеосвязи.

Владимир Васильев - генерал МВД, бывший руководитель фракции "Единой России" в Госдуме. Он был назначен на пост главы Дагестана в октябре 2017 года вместо подавшего в отставку Рамазана Абдулатипова.

После того как Васильев возглавил Дагестан, по республике прокатилась волна арестов местных чиновников различных уровней.

Многие из них впоследствии были осуждены по различным статьям - в том числе за растрату бюджетных средств, получение взяток, превышение должностных полномочий и незаконное хранение огнестрельного оружия.