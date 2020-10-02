Коронавирус в России: число новых заражений достигло уровня мая

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Суточный прирост заражений Covid-19 в России вернулся к уровню конца мая. Власти Москвы рекомендуют перевести на удаленку до половины офисных сотрудников. Эти и другие новости о ситуации с коронавирусом - в обзоре Би-би-си.

Больше 9 тысяч случаев

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 9 412 новых случаев заражения коронавирусом - на 467 больше, чем днем ранее. Это максимальное число заражений с 23 мая.

Количество новых случаев растет уже 20-й день подряд. 19 сентября впервые с июля суточный прирост превысил отметку в 6 тысяч, 25 сентября - 7 тысяч, а в понедельник, 28 сентября, впервые с середины июня было выявлено более 8 тысяч случаев заражения.

За сутки в России от коронавируса скончались 186 человек (на 17 больше, чем накануне) - это самый высокий показатель с 17 июля.

В Москве за последние сутки зафиксировано 2 704 новых случая заражения - на 286 больше, чем накануне. За сутки в городе скончались 28 человек.

За все время пандемии в России выявили 1 194 643 случая заражения коронавирусом, а число жертв Covid-19 достигло 21 077. Выздоровели за сутки 6 054 человека, за все время пандемии - 970 296.

На удаленку советуют перевести до 50%

Только накануне мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о том, что с 5 октября работодатели должны отправить на удаленку не менее 30% штата, а уже сегодня власти столицы рекомендуют перевести на удаленный режим работы до 50% сотрудников.

"Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", - сказал РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

С понедельника, по словам Ефимова, на удаленную работу в Москве должны перейти до двух миллионов человек.

"Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", - пояснил он.

Накануне Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что уже в скором времени количество новых случаев заболевания коронавирусом в Москве может достичь трех тысяч в сутки. При этом он назвал маловероятной вторую волну заболеваемости.

По мнению мэра, под второй волной подразумевается повторное заболевание тех, кто уже переболел, а таких случаев пока не зафиксировано.

Проценко: Covid-19 - это действительно опасно

На удаленку рекомендует переходить и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В своем "Фейсбуке" он сообщил, что, по его данным, сейчас в Москве коронавирусом в тяжелой форме болеют свыше 1,5 тысяч человек.

"Лично мне странно, как многие до сих пор отказываются верить, что Covid-19 - это действительно опасно. А ведь прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1500 человек в Москве, это реально много, но их может стать еще больше, - написал он. - Что делать? Беречь себя и близких. Носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом, держать социальную дистанцию в 1.5 - 2 метра... Если есть возможность, переходите на удаленку, чтобы поменьше ездить в общественном транспорте".

Врач также отметил, что в последнее время увеличилось число заразившихся в возрасте более 65 лет.

"Если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет - меньше 15% - то сейчас их уже 20-25 %. А в отделениях интенсивной терапии таких пациентов более 80%, и среди тех, кто находится на ИВЛ, тоже более 80% людей 65+. Это цифры по нашей больнице, но тенденция во всех стационарах схожая", - написал Проценко.

Путин сделает прививку "позже"

Президент России Владимир Путин по-прежнему не спешит испытать на себе российскую вакцину "Спутник V" - первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда же Путин сделает прививку, заявил: "Сам он сказал, что имеет в виду сделать прививку позже. Когда он ее сделает, мы сообщим" (цитата по ТАСС).

О вакцинации "Спутником V" ранее объявляли многие высшие российские чиновники, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, глава минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.