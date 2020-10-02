Война в Карабахе, день шестой: взаимные обстрелы и обвинения, раненые журналисты

Автор фото, EPA/AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY Подпись к фото, Минобороны Азербайджана продолжает одно за другим публиковать видео с, как утверждается, уничтожением дронами техники и живой силы противника

На шестой день боев минобороны Армении объявило, что активных боев с участием пехоты в Карабахе сейчас нет: стороны продолжают обстреливать друг друга из артиллерии и с дронов. Президент Турции Эрдоган тем временем еще раз заявил, что Азербайджан будет воевать до победного конца.

Министерство обороны Азербайджана в пятницу объявило, что азербайджанская армия взяла под контроль высоты вокруг села Мадагиз.

Вне зависимости от того, в какой степени это соообщение соответствует действительности, оно хорошо иллюстрирует общую обстановку, а именно подтверждает, что почти за неделю боев азербайджанская армия фактически никуда не продвинулась - по крайней мере на этом северном участке фронта.

Село Мадагиз (по-армянски - Мадагис) находится на подконтрольной армянам территории прямо у линии разграничения между самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой и собственно Азербайджаном.

Притом в самый первый день боев азербайджанские военные заявили об окружении близлежащего райцентра Мардакерт (по-азербайджански - Агдере), но с тех пор об этом больше не упоминали.

Кроме того, в пятницу министерство обороны Азербайджана объявило о взятии высот на Муровдагском хребте, идущем вдоль линии противостояния на севере Карабаха, хотя о контроле над господствующими высотами на этом хребте тоже объявляло еще в начале боев.

В пятницу обстрелу - по всей видимости, ракетами - после перерыва вновь подверглась столица Карабаха, Степанакерт. О взрывах в Степанакерте сообщали находящиеся там журналисты, в том числе сотрудники Би-би-си.

Автор фото, Mary Evans Picture Library Подпись к фото, Разрушения в карабахском городке Мартуни. Стороны продолжают обстреливать села и города друг друга

Азербайджан обвинил Армению в том, что она обстреляла несколько населенных пунктов на подконтрольной ему территории тактическими ракетами системы "Точка-У". Это ракета с мощным зарядом и дальностью 120 км.

Армения отмела обвинения.

Министерство обороны Армении накануне обновило список погибших армянских военных, добавив туда сразу 55 имен. Всего их стало 158.

Азербайджан по-прежнему о своих потерях публике не рассказывает.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу снова поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Автор фото, Reuters/Armenia government Подпись к фото, Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в третий раз за неделю созвонился с Путиным

"С обеих сторон выражена серьезная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока", - сообщила пресс-служба Кремля.

О том, что Турция, возможно, переправила наемников - бойцов из подконтрольных ей районов Сирии - в Карабах, в течение недели сообщали несколько европейских изданий, в том числе Би-би-си, президент Франции Эммануэль Макрон и российский МИД.

Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне поговорил с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

"Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий", - объявила пресс-служба МИД России.

Эта интерпретация содержания разговора с турецким министром выглядит неожиданно, поскольку Мевлют Чавушоглу, как и другие члены руководства Турции, все последние дни решительно высказывается в поддержку Азербайджана и говорит, что прекращение боевых действий будет возможно, лишь когда армянские вооруженные формирования покинут международно признанную территорию Азербайджана - то есть Нагорный Карабах и прилегающие районы.

Об этом в пятницу в очередной раз заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Борьба продолжится вплоть до освобождения Карабаха от оккупации", - передает слова Эрдогана агентство Анадолу.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Накануне в Карабахе попали под ракетный обстрел и были ранены двое французских журналистов, Аллан Каваль и Рафаэль Ягобзаде. В пятницу их переправили на вертолете в Ереван, а оттуда санитарным самолетом во Францию.

С такими же заявлениями выступают и азербайджанцы.

МИД Армении в пятницу заявил, что Армения и Карабах готовы возобновить мирные переговоры, но советник президента Азербайджана по иностранным делам Хикмет Гаджиев ответил, что прежде Армения должна вывести войска из Карабаха.

"Если Армения хочет положить конец этой эскалации, она должна прекратить оккупацию Карабаха, после чего возможны переговоры. Мяч на стороне Армении", - заявил советник президента Азербайджана журналистам.

Карабахский конфликт - краткая история

Столкновения между армянскими и азербайджанскими силами — новый эпизод в этническом конфликте, в центре которого стоит территориальный спор о статусе Нагорного Карабаха.

В советское время эта территория входила в состав Азербайджанской ССР в статусе автономной области, но была населена преимущественно армянами.

Движение местных армян за объединение с Арменией и попытка силового подавления его властями СССР и советского Азербайджана привели к конфликту и затем, после распада СССР, к полномасштабной войне, которую сопровождали этнические чистки, погромы и военные преступления.

Война закончилась в 1994 году перемирием, принятым при посредничестве России и других членов Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой также являются Франция и США.

После перемирия территория Нагорного Карабаха и семь прилегающих к ней районов оказались под контролем армянских сил. На них была образована непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР). Баку считает эту территорию оккупированной.

Ереван официально не признает независимость НКР, но называет себя гарантом ее безопасности, а бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией.