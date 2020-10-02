Шторм "Алекс" обрушился на южное побережье Англии: фото

Автор фото, Reuters

Шторм "Алекс" принес в южные районы Англии сильный ветер и проливные дожди.

На берег во многих городах на юге страны накатывают высокие волны.

Вот так, например, выглядел знаменитый пирс в Брайтоне:

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В Фолкстоне (графство Кент) есть статуя русалочки. Временами она почти скрывалась под волнами:

Автор фото, PA Media

Из-за непогоды кое-где было отключено электричество. Так, компания Scottish and Southern Electricity Networks зафиксировала не менее 20 подобных инцидентов, и это не полный список.

Автор фото, Reuters

Кое-где - как в Суонедже, графство Дорсет, - пришлось спешно возводить временные защитные дамбы из мешков с песком:

Автор фото, Reuters

В Лондоне серьезных разрушений не было, все обошлось сильными дождями:

Автор фото, PA Media

Шторм пришел из Франции, где ранее вызвал серьезные разрушения, и дальше двинется на север через всю территорию Соединенного Королевства, достигнув в течение выходных Шотландии.