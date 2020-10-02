Журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде

Автор фото, Irina Slavina/Facebook

Главный редактор издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у главного здания МВД в Нижнем Новгороде.

"Сегодня в 15:30 поступило сообщение о возгорании около дома на улице Горького, 71. На месте было обнаружено тело человека, личность устанавливается", - сообщили РБК в пресс-службе МЧС Нижегородской области.

По данным телеграм-канала Baza, речь идет именно о Славиной. Ее гибель подтверждают и местные издания. Незадолго до смерти Славина опубликовала в своем "Фейсбуке" короткий пост о том, что в своей смерти "просит винить Российскую Федерацию".

Местный активист Григорий Тифанюк, автор телеграм-канала "Протестный Нижний Новгород", в беседе с Би-би-си предположил, что причиной самоубийства Славиной могло стать систематическое давление со стороны правоохранительных органов.

Он не был лично знаком с журналисткой, но вспомнил, что, когда его привлекли к административной ответственности за пикет в поддержку Алексея Навального, она написала о нем пост, где поддержала его действия. Тифанюк вечером 2 октября пришел к зданию МВД со свечами, вместе с ним, по его словам, там находятся около 20-30 человек.

Накануне, в четверг, 1 октября, дома у Славиной прошли обыски. "Сегодня в 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые", - написала она в "Фейсбуке". По словам Славиной, силовики искали материалы, связанные с "Открытой Россией". По ее словам, ей не разрешили позвонить адвокату.

"Забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу моих блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций", - написала журналистка.

Ранее нижегородский филиал партии "Яблоко" заявил об обысках у заместителя председателя отделения Алексея Садомовского и трех активистов.

По данным регионального отделения партии, обыски проходят в рамках уголовного дела по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), возбужденного в отношении одного из жителей города. Садомовский заявил, что у него изъяли шесть ноутбуков, три флешки и смартфон.

Как он написал в одной из соцсетей, обыск проходит в рамках дела, возбужденного в отношении нижегородского предпринимателя Михаила Иосилевича.

Нижегородский адвокат, представитель "апологии протеста" Руслан Созонов

"Коза пресс" - самое независимое издание в Нижнем Новгороде, которое могло писать на любые темы. Ирина являлась главным редактором. Я защищал ее по обвинению в административном правонарушении после того как она прошла с плакатом в память о Немцове - ее судили за организацию шествия. Я представляю ее интересы в ЕСПЧ.

Чтобы анализировать причины ее самоубийства, надо понимать то давление которое испытывает оппозиция и независимые СМИ. В Нижнем Новгороде есть оппозиционный предприниматель Михаил Иоселевич - создатель "храма макаронного монстра". Он предоставлял помещение для мероприятий общественных деятелей и гражданских активистов.

Там в том числе проводил мероприятия "Голос" - готовили наблюдателей по выборам, но эти мероприятия срывались по заявлениям о якобы экстремистском характере, на место приезжали сотрудники ЦПЭ МВД и омоновцы и срывали заседания.

Вчера силовики пришли с обыском к Иосилиевичу, в отношении него возбудили уголовное дело за якобы связь с "Открытой Россией", провели обыски еще у ряда гражданских активистов, а также у журналиста Ирины Славиной, хотя я знаю, что она не связана с "Открыткой".

Она писала, как к ней ворвались полицейские и изъяли все средства для работы, ноутбуки. В городе все связывают ее самоубийство со слишком большим прессингом со стороны властей. Она как главред независимого издания испытывала постоянное давление".

В 2019 году Ирину Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за то, что в своём "Фейсбуке" она написала пост, где в названии посёлка Шахунья, в котором установили мемориальную доску Иосифу Сталину, предложила переставить буквы в названии города таким образом, что корень слова стал бранным.

Наложенный на Славину штраф стал самым крупным, назначенным по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях). Сама журналистка говорила радио "Эхо Москвы", что не согласна с обвинением и намерена отстаивать свою позицию в судах - вплоть до Европейского суда по правам человека.