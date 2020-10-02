Макрон заявил о решимости бороться с исламским сепаратизмом во Франции

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во Франции живут около шести миллионов мусульман

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться принятия более жестких законов для борьбы с исламским сепаратизмом и для защиты принципов светского общества.

По словам Макрона, существует опасность того, что шестимиллионное мусульманское меньшинство создаст во Франции свое, как он выразился, "контр-общество".

Президент Франции предлагает, среди прочих мер, поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Макрон предлагает более строгий контроль над тем, чему учат детей в частных мусульманских школах

От Макрона уже давно требовали прояснить свою позицию по поводу угрозы радикального исламизма во Франции.

Однако некоторые мусульманские активисты осудили выступление Макрона, и обвинили его в попытке подавить распространение ислама во Франции.

Франция является сугубо светским государством. французское законодательство проводит четкую границу между государством и религией, и все вероисповедания здесь равны перед законом.

При этом мусульманская община Франции - самая крупная в Европе. Многие из мусульман жалуются, что некоторые принципы разделения религии и государства применяются, в основном, к ним, и приводят в пример запрет на ношение хиджаба.

Автор фото, Getty Images

В своем выступлении президент Макрон заявил, что радикальный ислам представляет собой опасность для всей Франции, потому что он продвигает свои собственные правила и законы, приводящие к возникновению своего рода параллельного общества.

По его словам, подобное сектантство иногда приводит к тому, что родители отказываются отправлять своих детей в школу или не позволяют им участвовать в спортивных занятиях и соревнованиях, а вместо этого обучают их принципам, противоречащим законам Французской Республики.

"Ислам - религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране", - отметил французский президент.

Новые меры, предложенные Макроном, будут выдвинуты на обсуждение в парламенте к концу года.

Среди предложений президента:

Более жесткий мониторинг деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма

Прекращение выдачи виз имамам из-за рубежа

Ужесточение контроля за деятельностью и финансированием мечетей

Введение ограничений на обучение детей дома

Макрон также сказал, что власти Франции должны принять дополнительные меры для того, чтобы иммигрантам и их потомках было бы легче продвигаться, как в экономическом, так и социальном плане, так как иначе вакуум займут радикалы.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Президент Макрон считает, что правила и законы радикального ислама приводят к возникновению своего рода параллельного общества

Речь Макрона стала результатом нескольких месяцев консультаций с религиозными лидерами и интеллигенцией разных направлений, говорит парижский корреспондент Би-би-си Хью Скофилд.

Елисейский дворец настаивает, что речь Макрона - пример того, что президент готов открыто и не стесняясь говорить об опасности, которую представляет собой радикальный ислам.

Его критики, однако, считают, что эта речь президента предназначена для ушей избирателей правого лагеря, так как Макрон уже думает о выборах в 2022 году.

Многие консервативно настроенные избиратели считают, что ислам и мусульмане представляют собой угрозу основным принципам французского общества - таким, например, как свобода слова.

Многие мусульмане во Франции безоговорочно осудили теракты и нападения исламистов, в том числе и на редакцию журнала Charlie Hebdo. Они же осуждают и заявление Макрона.