Макрон заявил о решимости бороться с исламским сепаратизмом во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться принятия более жестких законов для борьбы с исламским сепаратизмом и для защиты принципов светского общества.
По словам Макрона, существует опасность того, что шестимиллионное мусульманское меньшинство создаст во Франции свое, как он выразился, "контр-общество".
Президент Франции предлагает, среди прочих мер, поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей.
От Макрона уже давно требовали прояснить свою позицию по поводу угрозы радикального исламизма во Франции.
Однако некоторые мусульманские активисты осудили выступление Макрона, и обвинили его в попытке подавить распространение ислама во Франции.
Франция является сугубо светским государством. французское законодательство проводит четкую границу между государством и религией, и все вероисповедания здесь равны перед законом.
При этом мусульманская община Франции - самая крупная в Европе. Многие из мусульман жалуются, что некоторые принципы разделения религии и государства применяются, в основном, к ним, и приводят в пример запрет на ношение хиджаба.
В своем выступлении президент Макрон заявил, что радикальный ислам представляет собой опасность для всей Франции, потому что он продвигает свои собственные правила и законы, приводящие к возникновению своего рода параллельного общества.
По его словам, подобное сектантство иногда приводит к тому, что родители отказываются отправлять своих детей в школу или не позволяют им участвовать в спортивных занятиях и соревнованиях, а вместо этого обучают их принципам, противоречащим законам Французской Республики.
"Ислам - религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране", - отметил французский президент.
Новые меры, предложенные Макроном, будут выдвинуты на обсуждение в парламенте к концу года.
Среди предложений президента:
- Более жесткий мониторинг деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма
- Прекращение выдачи виз имамам из-за рубежа
- Ужесточение контроля за деятельностью и финансированием мечетей
- Введение ограничений на обучение детей дома
Макрон также сказал, что власти Франции должны принять дополнительные меры для того, чтобы иммигрантам и их потомках было бы легче продвигаться, как в экономическом, так и социальном плане, так как иначе вакуум займут радикалы.
Речь Макрона стала результатом нескольких месяцев консультаций с религиозными лидерами и интеллигенцией разных направлений, говорит парижский корреспондент Би-би-си Хью Скофилд.
Елисейский дворец настаивает, что речь Макрона - пример того, что президент готов открыто и не стесняясь говорить об опасности, которую представляет собой радикальный ислам.
Его критики, однако, считают, что эта речь президента предназначена для ушей избирателей правого лагеря, так как Макрон уже думает о выборах в 2022 году.
Многие консервативно настроенные избиратели считают, что ислам и мусульмане представляют собой угрозу основным принципам французского общества - таким, например, как свобода слова.
Многие мусульмане во Франции безоговорочно осудили теракты и нападения исламистов, в том числе и на редакцию журнала Charlie Hebdo. Они же осуждают и заявление Макрона.
"Макрону удалось всего лишь за час своего выступления похоронить принцип разделения религии и государства, взбодрить крайне правых, антиисламски настроенных левых, а также поставить под угрозу жизни мусульманских школьников и студентов, призывая, несмотря на глобальную пандемию, к серьезным ограничениям права обучения на дому", - заявил французский правозащитник Ясер Луати.