"Не время для премьеры". Премьера нового "Бонда" вновь откладывается

Автор фото, Universal Подпись к фото, Дэниель Крейг в последний раз сыграл Джеймса Бонда

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в очередной раз отложена из-за пандемии коронавируса.

Фильм должен был выйти на экраны еще в апреле, но эта дата вскоре была перенесена на ноябрь.

Теперь премьера перенесена, на этот раз на 2 апреля 2021 года, говорится на сайте продюсеров фильма.

"Мы осознаем, что отсрочка огорчит людей, но мы смотрим вперед, и надеемся показать "Не время умирать" в следующем году", - сказано в заявлении.

"Не время умирать" - 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Дэниел Крейг сыграл в нем агента 007 в последний раз.

Рекламные ролики нового фильма уже вышли на экраны.

Значительная часть доходов от фильмов про Бонда поступает из Британии и Европы. Сейчас там новая вспышка эпидемии, и продюсеры фильма опасаются, что возможные ограничения в ноябре на посещение кинотеатров могут ударить по их доходам.

Предыдущий фильм бондианы "007: Спектр", вышедший на экраны в 2015 году, принес почти 900 млн долларов на мировых рынках и получил "Оскар" за лучшую оригинальную песню.

Согласно правилам "Оскара", еще не вышедший на экраны фильм о Бонде не будет участвовать в конкурсе.

Банкротящиеся кинотеатры

Перенесены премьеры и других фильмов, как, например, "Чудо-женщина: 1984", "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, а также "Вестсайдская история Стивена Спилберга и "Смерть на Ниле" Кеннета Брана.

Задержки с прокатом последних фильмов могут оказаться катастрофическими для кинотеатров, которые во многом финансово зависят от премьер новых блокбастеров.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Рами Малек играет роль антигероя в новом бондовском фильме

На этой неделе Национальная ассоциация владельцев кинотеатров, Гильдия кинорежиссеров Америки и Американская ассоциация кинокомпаний опубликовали открытое письмо, в котором они призывают американский Конгресс оказать финансовую помощь, как было сказано, "любимым кинотеатрам".

В открытом письме говорится, что без финансовой помощи 69% небольших и среднего размера кинотеатров, скорее всего, обанкротятся или просто закроются. Письмо подписали знаменитые голливудские режиссеры, в том числе и Джеймс Кэмерон, Клинт Иствуд и британец Стив Маккуин.

Но глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров Джон Физиан сказал в интервью Variety, что жизненно важно, чтобы кинокомпании продолжали выпускать новые фильмы и тем самым помогать кинотеатрам.

"Если не будет новых фильмов до тех пор, пока весь мир не получит вакцину, то многие кинокомпании просто исчезнут, также как и кинотеатры", - сказал он.

"Я не вижу смысла в идее дожидаться конца пандемии и надеяться, что вот тогда фильмы станут прибыльными. К тому времени от этого сектора мало что останется".

В Китае кинотеатры вновь открыли двери в июле, но в залы допускается лишь ограниченное число зрителей. В Индии кинотеатры частично откроются к середине октября.

В Великобритании кинотеатрам было разрешено вновь открыться в середине июля, но на определенных условиях: должны соблюдаться правила социального дистанцирования, начало одного сеанса не должно совпадать с концом другого, а попкорн следует заказывать заранее, а не стоять за ним в очереди.

Не все британские кинотеатры сразу же открыли свои двери. Cineworld, вторая в мире сеть кинотеатров, открыла многие из своих кинотеатров лишь в сентябре. Компания также сообщает, что за первые полгода потерпела убытки в размере 1,6 млрд фунтов стерлингов.