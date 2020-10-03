В Египте найдено уникальное захоронение 59 прекрасно сохранившихся мумий

Автор фото, Getty Images

В некрополе Саккара,недалеко от Каира, обнаружены 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов.

Об этом ранее неизвестном захоронении сообщил министр по вопросам туризма и древностей Египта Халид аль-Анани. По его словам, несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились.

Автор фото, Getty Images

Некоторые саркофаги раскрашены. По словам министра, они будут выставлены в Большом египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе.

Автор фото, Getty Images

Многие саркофаги выглядят, как будто их сделали совсем недавно.

Автор фото, Getty Images

Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников.

Автор фото, Getty Images

Саркофаги были найдены в трех специально для этого сделанных шахтах и были расположены один над другим.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Саргофаги лежали нетронутыми две с половиной тысячи лет

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Какие еще мумии покоятся в Саккаре вот уже более двух тысяч лет, пока неизвестно.

Автор фото, Getty Images