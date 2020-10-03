В Египте найдено уникальное захоронение 59 прекрасно сохранившихся мумий
В некрополе Саккара,недалеко от Каира, обнаружены 59 саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов.
Об этом ранее неизвестном захоронении сообщил министр по вопросам туризма и древностей Египта Халид аль-Анани. По его словам, несмотря на то, что захоронению 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились.
Некоторые саркофаги раскрашены. По словам министра, они будут выставлены в Большом египетском музее, неподалеку от пирамид в Гизе.
Многие саркофаги выглядят, как будто их сделали совсем недавно.
Почти во всех саркофагах находятся мумии священнослужителей и высокопоставленных чиновников.
Саркофаги были найдены в трех специально для этого сделанных шахтах и были расположены один над другим.
Какие еще мумии покоятся в Саккаре вот уже более двух тысяч лет, пока неизвестно.
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