Президента США Трампа госпитализируют. У него Covid-19

Президента США Трампа госпитализируют, у него Covid-19. Ранее в пятницу представитель Белого дома заявлял, что у Трампа симптомы этой болезни в легкой форме.

Как сообщается, Дональда Трампа, у которого был диагностирован коронавирус, перевозят на вертолете из Белого дома в военный госпиталь Walter Reed Military Hospital в Вашингтоне.

Журналистам сообщили, что его госпитализируют для проведения анализов.

Белый дом также сообщал, что Трамп принимал комплекс препаратов в качестве "меры предосторожности" и что он чувствует себя усталым, но находится в бодром расположении духа.