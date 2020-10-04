"Борьба между властью и обществом". В Кыргызстане проходят парламентские выборы

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В Кыргызстане, который часто называют наиболее демократическим государством Центральной Азии, проходят парламентские выборы: за 120 депутатских мандатов в однопалатном законодательном органе борются 16 партий.

Несмотря на кажущийся политический плюрализм - в нынешнем парламенте представлены шесть объединений, большинство депутатов, нередко меняя свою партийную принадлежность, как правило, поддерживает президента.

Некогда крупнейшая партия страны не участвует в выборах, а две партии-фаворитки формально в избирательных бюллетенях впервые, но на деле в предвыборной гонке участвуют две трети депутатов нынешнего созыва.

Исход голосования покажет, есть ли будущее у киргизской демократии или же страна продолжит движение в сторону политических систем Казахстана и России.

"Против всех"

Основная борьба, по мнению политологов, разворачивается между двумя партиями, чьи списки состоят из политических "тяжеловесов", - "Биримдик" ("Единство") и "Мекеним Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан"). В них в том числе мигрировали депутаты из крупнейшей партии действующего созыва СДПК, развалившейся после заключения в СИЗО экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

"Биримдик" ассоциируют с президентом Сооронбаем Жээнбековым, так как в ее списках присутствует его брат (формально президент не поддержал ни одну партию). "Мекеним Кыргызстан" же связывают с бывшим замглавы киргизской таможни Раимбеком Матраимовым, фигурировавшим в международном расследовании о выводе из Кыргызстана почти 700 млн долларов. Вместе эти партии обладают наибольшим капиталом и административным ресурсом в регионах, где проживает около 70% населения страны.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Партия экс-президента Алмазбека Атанбаева - СДПК - в нынешних выборах не участвует

Для участия в выборах необходимо внести в ЦИК залог в размере 5 млн сомов (чуть больше 63 тыс. долларов) - эта сумма зачастую неподъемна для партий, не имеющих олигархов в своих списках. Впервые эту сумму удалось собрать с помощью краудфандинга новой партии "Реформа", выросшей из протестного движения гражданских активистов.

По мнению политологов, шансы на то, что какая-либо новая партия наберет большинство голосов, минимальны, но даже то, кто попадет в парламент, может определить ход дальнейшего развития Кыргызстана в кризисный период.

Из-за нечистоплотности политтехнологий, размытости программ партий и усталости от старых обещаний набирает популярность движение "против всех". Согласно опросу социологической компании SIAR в августе 2020 года, почти 15% респондентов собираются выбрать эту графу в бюллетене - больше, чем готовы проголосовать за любую другую партию.

"Сегодня мы имеем борьбу не между партиями как таковыми, а между властью и обществом, между властными и общественными силами, - считает доктор политических наук Асель Доолоткельдиева. - Общество в своей фрагментарности выдвинуло нескольких новых партий и молодых кандидатов и показало желание бороться с существующей системой. Но я не уверена, что этого достаточно, чтобы вернуть доверие людей, поселить надежду у тех, кто безвозвратно разочаровался деградацией политики постреволюционного периода. Поэтому сегодня чаще, чем когда-либо, звучат призывы голосовать против всех".

Коронавирус и евразийство

Предвыборная кампания проходит на фоне пандемии, сильно ударившей по Кыргызстану. В стране был зафиксирован один из самых высоких показателей смертностина душу населения в мире, а карантин срезал пятую часть бюджета. По прогнозам правительства, Кыргызстан ждет самый сильный спад ВВП в регионе. Неготовность властей к вспышке заболеваемости привела к глубокому кризису доверия власти и призывам к импичменту президента.

Некоторые партии призывали отменить выборы и направить выделенные на агитацию и проведение голосования средства на борьбу с коронавирусом. Президент, однако, назвал это популизмом.

Внезапно острым вопросом предвыборной дискуссии стало так называемое евразийство - интеграция с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом которого Кыргызстан является с 2015 года. Ключевым приоритетом этот вопрос в своих программах обозначили пять из 16 участвующих в выборах партий, в том числе "Биримдик".

Автор фото, TASS via Getty Images Подпись к фото, Сооронбай Жээнбеков встречался с Владимиром Путиным в Сочи 28 сентября

Неделю назад в "Фейсбуке" появилось снятое в 2019 году видео, на котором лидер партии Марат Аманкулов рассуждает о евразийстве на встрече в Москве: "30 лет нашей независимости показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться... На территории евразийства суверенным может быть государство только объединенное. И для того, чтобы мы ‒ кыргызы - не потеряли субъектность, мы должны быть сейчас вместе и интегрироваться".

Публикация видео обернулась протестами в крупных городах Кыргызстана, многие расценили заявление Аманкулова как угрозу национальной безопасности. Сам политик назвал видео провокацией, а его слова - вырванными из контекста.

Схожие мысли высказывал также в сентябре бывший посол Кыргызстана в Москве, заявивший, что часть киргизов хотят вхождения их страны в состав России. "Конечно, это нельзя сделать сразу и быстро. Но, на мой взгляд, к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству", - сказал в интервью изданию "Правда.ру" Раимкул Аттокуров.

Покупка голосов

Кыргызстан - единственная страна в Центральной Азии с президентско-парламентской формой правления. Переход к такой системе от президентской республики был одобрен на референдуме в 2010 году. Пришедший к власти год спустя Атамбаев закрепил этот переход, но к концу правления разрушил большинство сильных партий.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Однопалатный парламент Кыргызстана состоит из 120 депутатов

К президентским выборам 2017 года ему удалось избавиться практически от всех оппонентов. Передав власть своему соратнику Жээнбекову, Атамбав рассчитывал сохранить влияние, но просчитался: очень скоро стало ясно, что Жээнбеков не собирается следовать курсу своего предшественника, а парламентарии быстро поменяли свои предпочтения в пользу нынешнего президента.

Летом 2019 года в результате штурма резиденции Атамбаева экс-президента арестовали, обвинили в коррупции и узурпации власти и приговорили к 11 годам тюрьмы. Ранее лояльный парламент проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности 103 голосами из 120.

Нынешние выборы характеризует и большое количество сообщений о подкупе голосов: по словам политологов, этому способствует экономический кризис и недоверие граждан к политике. В соцсетях активно обсуждается так называемая такса за голос - избирателям предлагают суммы от 1500 до 5000 сомов (19-63 доллара) за нужную отметку в бюллетене. Жалобы на такие инциденты рассматривает и генпрокуратура.

"Цинизм и двухсторонняя готовность монетизировать голос, у партий купить, а у избирателей продать его, - это показатель деградации политических процессов в стране, и является напрямую свидетельством полного отрыва властей от общества и его истинных потребностей, - отмечает политолог Асель Доолоткельдиева. - И это говорит о том то политика в глазах многих граждан потеряла смысл".