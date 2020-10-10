Шесть памятников мировой культуры, которым угрожает исчезновение. Виной тому - глобальное потепление

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Климатические изменения повлияли на запасы высококачественной глины, из которой строят глиняно-наносные сооружения города Дженне

От наскальной живописи юга Африки до египетских пирамид в Долине Нила - человечество на протяжении тысячелетий оставляло свой культурный след на африканском континенте.

Однако экстремальные погодные условия, повышение уровня мора и прочие проблемы, связанные с изменением климата, угрожают этим бесценным памятникам человеческой культуры и цивилизации.

Об этом говорят данные недавно проведенного исследования.

Ученые из Британии, Кении и США заявляют о том, что требуется приложить значительные усилия с тем, чтобы спасти эти памятники.

Как раз недавно работающие в Судане археологи столкнулись с тем, что высокие паводки Нила стали напрямую угрожать древнему некрополю Аль-Баджравия, находящемуся под охраной ЮНЕСКО.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пирамидам Мероэ в Судане более 2 300 лет

Нил выходит из берегов каждый год, однако местные никогда не видели столь мощного разлива, который случился в этом году.

Авторы нового отчета, опубликованного в журнале "Азания", составили список из нескольких памятников, которые, по их мнению, нуждаются в безотлагательном спасении.

Корраловый порт Суакин, Судан

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, История Суакина тесно связана с морскими путями, пролегавшими по акватории Красного моря

Суакин, расположенный на северо-востоке Судана, когда-то был важнейшим портом Красного моря. Он был основан 3 тыс. лет назад, когда египетские фараоны решили превратить этот идеально расположенный порт в центр торговли и мореплавания.

Позднее выстроенный из кораллов город стал перевалочным пунктом для мусульман, находившихся на пути в Мекку, и играл значительную роль в работорговле, процветавшей в этом регионе.

Позднее он стал частью Оттоманской империи, утеряв свое значение. Сейчас старый коралловый город лежит в руинах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этой фотографии, сделанной в 1930 году, видно былое величие Суакина

Однако, как считает ЮНЕСКО, здесь по-прежнему сохранились чудесные архитектурные образцы - как жилых домов, так и мечетей.

Профессор университета Ист-Англия Джоанна Кларк в настоящий момент пытается с помощью расчетов определить скорость, с которой происходит эрозия зданий и почвы, вызванная повышением уровня моря.

"Что мы знаем точно, так это то, что побережье Красного моря будет подвергаться этому воздействию в ближайшие десятилетия, а это означает, что то, что сейчас еще стоит, будет потеряно [если не предпринимать усилий]", - говорит она.

Старый город Ламу, Кения

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ламу отличает особая, присущая только этому месту, архитектура

Согласно ЮНЕСКО, старый город Ламу является старейшим и хорошо сохранившимся поселением народа суахили на Восточно-Африканском побережье.

В отличие от многих других городов и поселений этой части побережья, которые приходили со временем в упадок и пустели, в Ламу на протяжении последних 700 лет постоянно жили люди.

Город, как указывает ООН, стал важным центром изучения исламской и суахильской культур.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ламу также в течение многих веков был большим рыболовецким портом

Однако, как предупреждают специалисты, в Ламу происходит отступление береговой линии, а это означает потерю естественной линии защиты, которую дают дюны и растительность.

Это отчасти связано с повышением уровня моря, однако профессор Кларк также винит сооружение гигантского нового порта к северу от старого города, что разрушает мангровый лес, защищающий остров от наводнений.

"Поэтому большая часть того, что можно назвать нашим "природным наследием", является защитой для культурного наследия. По мере того, как мы разрушаем природное наследие, мы тем самым оголяем и культурные памятники", - говорит профессор.

Прибрежные города на Коморских островах

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Под охраной ЮНЕСКО находятся несколько городов Коморских островов, город Домони - один из них

Вулканический архепелаг Коморы, расположенный в Индийском океане между Мадагаскаром и Африкой, имеет несколько важных памятников культуры, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Среди них - старый город Муцамуду и дворец, построенный сотни лет назад, которым, по словам профессора Кларк, особо угрожает повышение уровня моря.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Старый город Муцамуду был построен в XIV веке на острове Анжуан, фото - март 2019 г.

Если допустить, что уровень общемирового выброса углерода сохранится на средне-высоком уровне - а это вполне вероятно - то к 2100 году значительная часть африканского побережья будет затоплена - согласно данным исследования.

"К 2050 году Гвинея, Гамбия, Нигерия, Того, Бенин, Конго, Тунис, Танзания и Коморские острова окажутся под существенным воздействием эрозии береговой линии и повышения уровня моря", - сообщается в докладе.

Береговые крепости и замки, Гана

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пушки крепости Кейп-Кост. Замки и крепости на побережье Ганы были построены в разное время разными народами

Побережье Ганы испещрено хорошо укрепленными торговыми поселениями, сформировавшимися в период между 1482 и 1786 гг., и разбросанными на протяжении 500 км береговой линии.

Замки и крепости были построены в разное время разными заморскими торговцами из Португалии, Испании, Дании, Швеции, Голландии, Германии и Британии.

Они играли важную роль в торговле золотом, а позднее и в становлении работорговли между Африкой и двумя американскими континентами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Форт Вильямс в Гане также страдает от штормов и эрозии почвы

Однако они расположены в местах, крайне уязвимых перед штормовыми волнами и общим повышением уровня моря.

Одним из наиболее явных примеров подобного рода архитектурных памятников является крепость Принценштайн, расположенная в лагуне Кета на востоке Ганы, но она, по словам профессора Кларк, активно уходит под воду.

Если сравнить нынешние снимки этой крепости с теми, что были сделаны 50 лет назад, то сразу видно, как сильно разрушилось сооружение за эти годы.

Наскальные рисунки долины Твифелфонтейн, Намибия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Твифелфонтейн был занесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году

Изменения климата могут повысить влажность даже в сравнительно засушливых районах и создать условия для размножения плесени и микробов.

Именно это и происходит на скалах долины Твифелфонтейн в Намибии, где во времена неолита были созданы тысячи наскальных рисунков.

ЮНЕСКО называет их "превосходным документом, запечатлевшим обряды племен охотников-собирателей, проживавших в этой части юга Африки более 2 тыс. лет назад".

Но все это может быть утеряно.

Старый город Дженне, Мали

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Соборная мечеть в Дженне построена из глины, добытой в реке Нигер

Около 2000 глиняных домов Дженне являют собой нечто вроде визитной карточки Мали.

Люди здесь проживают с 250 года до н.э. Когда-то Дженне был важной частью транссахарской золототорговли. А в XV-XVI вв. он стал одним из центров распространения ислама в Западной Африке.

Как все подобные глиняно-наносные конструкции, здания здесь необходимо регулярно подстраивать и реставрировать, однако изменения климата резко сократили запасы высококачественной глины, которую испокон веков использовали местные жители.

А сокращение их доходов из-за неурожая привело к тому, что они стали прибегать к использованию более дешевых материалов в строительстве, что "радикальным образом меняет внешний вид старого города" - утверждают специалисты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Более дешевый строительный материал, который стали использовать местные для реконструкции глиняных домов, стал менять облик древнего Дженне

Профессор Кларк говорит, что климатические изменения имеют обыкновение умножать уже существующие проблемы.

"Они имеют непрямое воздействие, что, возможно, даже более опасно, чем прямое", - говорит профессор.

Пещерный комплекс Лаас-Гааль

Некоторые страны лучше справляются с тем воздействием, которое оказывает климат и его изменения на памятники старины.

Египет, к примеру, расположен в низовьях и постоянно на протяжении последних десятилетий находится под угрозой затоплений, однако страна неплохо подготовлена к подобного рода проблемам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пещерный комплекс Лаас-Гааль в Сомалиленде: на стенах рисунки охотников, длиннорого скота, а также антелопы, жирафов и слонов. Фото - июнь 2017г.

А есть места, как, например, самопровозглашенная республика Сомалиленд, где находятся некоторые древние наскальные рисунки, которые остро нуждаются в охране и сохранении.

По словам профессора Кларк, там с археологической точки зрения находятся совершенно потрясающие памятники, о которых мало что известно и которые, по ее словам, могут сгинуть и никто о них не узнает.