Масштабное загрязнение воды и гибель животных на Камчатке. Что известно

Автор фото, Anna Strelchenko/TASS Подпись к фото, В сети появляется все больше фото мертвых морских животных, однако местные власти во время проверки их не обнаружили

Следственный комитет в субботу объявил о проверке информации о массовой гибели морских животных на нескольких пляжах Камчатского края. Ранее местные серферы и туристы пожаловались на загрязнение воды, из-за которого у них резко ухудшилось зрение. В "Гринписе" назвали ситуацию экологической катастрофой.

"По предварительным данным следствия, гибель морских обитателей произошла из-за попадания в прибрежные воды Тихого океана повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная. - говорится в сообщении. - Также морская вода изменила цвет".

Первые сообщения о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского и большом числе мертвых животных стали поступать еще в начале недели. Местные жители и туристы писали об ухудшении зрения, першении в горле, тошноте и других симптомах, которые возникали после купания и не проходили несколько недель.

"Все дно - мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи - все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км", - написала одна из пострадавших в "Инстаграме".

После сёрфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане, говорится в другом посте.

Известный журналист Юрий Дудь в воскресенье опубликовал кадры, сделанные основателем школы серфинга Антоном Морозовым, на которых видно темное пятно в море и мертвых животных.

Нефтепродукты и фенол обнаружены в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае, признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива, сообщило минприроды Камчатского края в пятницу.

"Согласно полученным уточненным данным, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам", - сказал врио главы минприроды Камчатки Алексей Кумарьков.

Версии

Причина загрязнения до сих пор неясна. Алексей Кумарьков в пятницу сказал, что причиной мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

"При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу", - говорится в его заявлении.

Автор фото, Anna Strelchenko/TASS

Источник ТАСС в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что отравление воды, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Принадлежность судна пока не установлена.

Источник "Медузы", близкий к правительству Камчатского края, рассказал, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку. Минобороны отвергает причастность к инциденту.

В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.

Что говорят экологи

"Гринпис" уже обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, минобороны и генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.

В организации назвали произошедшее экологической катастрофой и объявили, что отправят на место экспедицию для расследования.

"Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. [...] Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья. Выявить источник загрязнения и принять необходимые меры реагирования", - заявил руководитель климатического проекта "Гринпис" Василий Яблоков.

Что говорят власти

Вице-премьер - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в пятницу поручил разобраться в причинах массового выброса животных.

"Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны", - заявил он.

В то же время минприроды Камчатского края в субботу опубликовало кадры, на которых виден чистый пляж, а морская вода обычного цвета.