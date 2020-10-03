Масштабное загрязнение воды и гибель животных на Камчатке. Что известно
Следственный комитет в субботу объявил о проверке информации о массовой гибели морских животных на нескольких пляжах Камчатского края. Ранее местные серферы и туристы пожаловались на загрязнение воды, из-за которого у них резко ухудшилось зрение. В "Гринписе" назвали ситуацию экологической катастрофой.
"По предварительным данным следствия, гибель морских обитателей произошла из-за попадания в прибрежные воды Тихого океана повышенной концентрации нефтяных углеводородов и фенолов от неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная. - говорится в сообщении. - Также морская вода изменила цвет".
Первые сообщения о загрязнении воды в районе Петропавловска-Камчатского и большом числе мертвых животных стали поступать еще в начале недели. Местные жители и туристы писали об ухудшении зрения, першении в горле, тошноте и других симптомах, которые возникали после купания и не проходили несколько недель.
"Все дно - мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи - все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км", - написала одна из пострадавших в "Инстаграме".
View this post on Instagram
Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км. ⠀ Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. ⠀ Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. ⠀ Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. ⠀ Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. ⠀ Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет. ⠀ Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. ⠀ Сейчас все пытаются установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от @greenpeaceru спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. ⠀ Выше по реке находится военный полигон. ⠀ Зная, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо делать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастрофы в будущем.
Контент из Instagram окончен, 1
После сёрфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане, говорится в другом посте.
View this post on Instagram
⚠️Экологическая проблема на Камчатке! Нужна максимальная огласка⚠️🆘 После сёрфинга на Халактырском пляже в один из дней я практически ослеп. Перед глазами все было размыто и как будто в тумане. Не получалось даже разглядеть лицо человека на расстоянии трёх метров (хотя у меня идеальное зрение). Я испугался и не понял что происходит. Был даже страх проснуться слепым. Такая же проблема была ещё у одного парня в лагере. Помогли капли в глаза и промывка пресной водой после сёрфинга. Однако сейчас заметил что глаза стали более чувствительны к яркому свету. Потом эта же проблема начала появляться и у других серферов. Врачи ставят диагноз – Ожог Роговицы. Вчера были взяты три пробы воды по просьбе губернатора Камчатского края после обращения местных серферов и жителей. Результаты тестов будут готовы 2 октября, но УЖЕ СЕЙЧАС зафиксировано превышение содержание нефтепродуктов В 4 РАЗА! И превышение фенола в 2 раза. Нахождение в воде для человека НЕ БЕЗОПАСНО! А на пляже начали находить мёртвых морских животных и птиц без каких либо повреждений. Причины повышенного содержания загрязняющих веществ в океане пока не известны, однако учитывая огромный объём воды, можно предположить, что произошла серьезная утечка. Недалеко от Халактырского пляжа постоянно проводят военные учения. И в 2014 экологи уже были взволнованы ситуацией. Мы в России🇷🇺 И скорее всего эту проблему замнут, а виновники останутся безнаказанными. Таким проблемам обязательно надо давать огласку и привлекать внимание общественности! Иначе это беззаконие так и будет продолжаться! А наша природа и люди будут продолжать страдать из-за чьей-то выгоды.... Экспертизу делает Министерство Природы, и не думаю что нам скажут реальные результаты если они будут кому-то не выгодны... НУЖЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ🙏🏻 Надеюсь что этот ужас никак в дальнейшем не отразиться на здоровье людей и животных. Никогда не думал что сам когда нибудь стану пострадавшим от экологической проблемы. Однако это может случиться с каждым... Ждём результаты проб воды 2 октября. Буду держать вас в курсе. Фото сделано мною на дрон DJI Mavic Air.
Контент из Instagram окончен, 2
Известный журналист Юрий Дудь в воскресенье опубликовал кадры, сделанные основателем школы серфинга Антоном Морозовым, на которых видно темное пятно в море и мертвых животных.
View this post on Instagram
На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
Контент из Instagram окончен, 3
Нефтепродукты и фенол обнаружены в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае, признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива, сообщило минприроды Камчатского края в пятницу.
"Согласно полученным уточненным данным, подтверждены повышения примерно в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам", - сказал врио главы минприроды Камчатки Алексей Кумарьков.
Версии
Причина загрязнения до сих пор неясна. Алексей Кумарьков в пятницу сказал, что причиной мог стать сброс льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.
"При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать, по мнению коллег, о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу", - говорится в его заявлении.
Источник ТАСС в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что отравление воды, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Принадлежность судна пока не установлена.
Источник "Медузы", близкий к правительству Камчатского края, рассказал, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку. Минобороны отвергает причастность к инциденту.
В пресс-службе Тихоокеанского флота отметили, что информация о том, что флот связан с загрязнением океанической воды в районе пляжа, не соответствует действительности. Ведомство подчеркнуло, что эти сведения распространяют зарубежные организации.
Что говорят экологи
"Гринпис" уже обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, минобороны и генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать причины загрязнения и устранить последствия.
В организации назвали произошедшее экологической катастрофой и объявили, что отправят на место экспедицию для расследования.
"Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, Всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. [...] Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья. Выявить источник загрязнения и принять необходимые меры реагирования", - заявил руководитель климатического проекта "Гринпис" Василий Яблоков.
Что говорят власти
Вице-премьер - полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в пятницу поручил разобраться в причинах массового выброса животных.
"Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны", - заявил он.
В то же время минприроды Камчатского края в субботу опубликовало кадры, на которых виден чистый пляж, а морская вода обычного цвета.
"Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано", - говорится в сообщении.
View this post on Instagram
Халактырский пляж в данный момент. Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый. Утром инспектора природного парка "Налычево" посмотрели прибрежную зону ООПТ - ничего аномального не зафиксировано. Сотрудники МЧС обследуют берег пляжа на всем его протяжении на квадроциклах с применением БПЛА. Параллельно группа выехала на Малую Лагерную. Кроме того продолжается отбор проб воды специалистами Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УГМС. Источник: @minprir_kamchatka #халактырскийпляж #экологиякамчатки
Контент из Instagram окончен, 4