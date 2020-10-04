Коронавирус: число новых заболевших в России превысило 10 тысяч впервые с мая

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Число новых случаев Covid-19 в России превысило 10 тысяч впервые с мая, сообщили в оперативном штабе. За последние сутки скончались 107 человек.

Среди 10499 заболевших, наибольшее число новых случаев коронавируса выявлено в Москве - 3327 (это максимум с середины мая), Санкт-Петербурге - 392 и Подмосковье - 296.

"В столице подтверждено 3327 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 884 пациента с Covid-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 247 человек", - говорится в сообщении.

Утром в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью Covid-19 в городе несколько стабилизировалась.

"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

За первый месяц осени 2020 года количество заболевших в России выросло почти на 215 тысяч - с 990 тысяч случаев на 30 августа до 1 миллиона 205 тысяч человек на 4 октября сентября.