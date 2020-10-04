Трамп с коронавирусом. Переполох в Белом доме и молитвы за президента

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На протяжении многих месяцев Дональд Трамп и его окружение почти никогда не надевали маски и часто производили впечатление, что никакой пандемии нет. Потом президенту поставили диагноз, и мир сторонников Трампа изменился.

Неопределенность в Белом доме началась рано утром в пятницу, после того как президент объявил в "Твиттере", что болен. Помощники президента и сотрудники Белого дома изо всех сил старались поддерживать ощущение нормальной жизни, однако общая атмосфера склонялась к чему-то, очень похожему на хаос. Были тревога, крики и немного слез.

Главное о болезни Трампа

В субботу врач Трампа заявил об "осторожном оптимизме" в отношении состояния президента. По его словам, пока нельзя говорить, что пациент вне опасности.

Это заявление последовало за противоречивыми сообщениями из больницы и Белого дома, которые привели к путанице в датах заболевания Трамп а.

Слова врача Трампа противоречат тому, что сказал глава администрации Марк Мэдоу з ранее в субботу. По его словам, состояние Трампа за последние 24 часа "вызывало большую обеспокоенность", а следующие 48 часов будут решающими.

В воскресенье сам Трамп записал видеообращение, в котором заявил, что чувствует себя гораздо лучше.

Президенту долго удавалось излучать оптимизм по поводу кризиса в сфере здравоохранения США - как будто он мог таким образом победить пандемию. Более 200 тысяч человек с диагнозом "коронавирус" скончались в США, однако совсем недавно Трамп заявил, что "пандемию берут под контроль".

В заранее записанном сообщении для благотворительного мероприятия в четверг Трамп заявил, что "конец пандемии уже виден". На президентских дебатах ранее на этой неделе он поднял на смех своего соперника, демократа Джо Байдена за то, что тот все время носит маску.

Заявления президента и то, как он говорил о вирусе, раздражает многих американцев. Однако все это очень подходит для его сторонников, консервативных и в большинстве своем белых мужчин и женщин - тех, кто недоволен демократическими элитами в Вашингтоне и других городах.

Небрежность в заявлениях о вирусе за последние несколько месяцев была еще больше подчеркнута его помощниками и советниками. Часто казалось, что они существуют в докоронавирусном мире. Мало кто носил маски в офисе в Западном крыле, никто не соблюдал дистанцию во время обеда. Они приглашали сотни гостей на лужайку Белого дома во время мероприятий.

Администрация президента полагалась на моментальные тесты на Covid-19 для всех, кто контактировал с президентом. Однако эксперты уже высказали сомнения в надежности быстрых тестирований, предположив, что они давали чиновникам ложное чувство безопасности.

Теперь президент болен, а его помощники пытаются справиться с реальностью вируса, который распространяется вокруг них и вторгается в их офисы.

Я знаю, насколько сильно послания президента отзываются у его сторонников и насколько они восхищаются тем, как он справляется с кризисом в сфере здравоохранения ("Без него бы умерли еще миллионы", - сказал мне один из его сторонников).

Однако возле отделения неотложной помощи больницы можно было увидеть, как описанный президентом мир - мир здоровья и процветания, с Трампом в качестве создателя - оказался под угрозой.

Молитвы и митинги

Сторонники Дональда Трампа вечером в субботу собрались с плакатами и цветами у стен Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, где проходит лечение президент США.

Аналогичные акции поддержки прошли по всей стране.

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонница Дональда Трампа держит в руках плакат с надписью "Covid, ты уволен", отсылая к фразе из шоу Трампа "Кандидат"

Болезнь Трампа внесла изменения в расписание его предвыборной кампании. Президентские выборы в США, на которых Трамп надеется переизбраться на второй срок, пройдут 3 ноября.

Его сторонники, собравшиеся у стен больницы, молятся за здоровье президента США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Дональда Трампа у здания больницы, где он проходит лечение. На плакате написано: "Трамп - 2020. Сохраним Америку великой"

Группа противников Трампа также попыталась провести свою акцию.

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Накануне, в субботу, республиканцы по всей стране вышли на улицы со словами поддержки президенту. В Калифорнии была организована целая автоколонна "За Трампа".

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, "Мы молимся за вас, президент и первая леди"

Автор фото, AFP via Getty Images)

В других штатах, например, в Форт-Лодердейл во Флориде, своеобразную колонну устроили владельцы катеров.

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владельцы частных яхт потратили немалые деньги, чтобы украсить свои суда символикой предвыборной кампании Трампа

Акция поддержки прошла в одном из районов Нью-Йорка - Стейтен-Айленде. Но там люди собрались еще до того, как было объявлено о заболевании Дональда Трампа.

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