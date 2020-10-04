Марш солидарности с политзаключенными в Минске. Протестующих разгоняют водометами

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В Беларуси в воскресенье проходит Марш солидарности с политзаключенными. Тысячи протестующих собрались в центре Минска у обелиска "Минск - город герой", а также на центральных площадях в других городах страны.

В центр Минска стянута военная техника. Очевидцы сообщают, что против мирных демонстрантов в Минске применяются водометы. По неподтвержденным данным, в Минске протестующим удалось снять с одного из водометов канистру с красящей жидкостью (предположительно, она должна светиться в темноте), после чего машина вышла из строя.

В некоторых районах города начались жесткие задержания.

Массовые задержания также происходят в Бобруйске. Счет задержанных по стране в данный момент идет на десятки.

Получение более подробной информации из Беларуси осложнено из-за ограничений в работе интернета. Белорусский оператор связи А1 сообщил в воскресенье утром, что пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена по требованию госорганов.

Переполненные тюрьмы, многотысячные штрафы

Очередная воскресная акция протеста в Беларуси посвящена политзаключенным. По данным белорусского правозащитного центра "Весна", их число в стране за последние два месяца выросло в 25 раз за счет задержанных в ходе акций против фальсификаций на последних президентских выборах.

Правозащитники также сообщают, что общая сумма штрафов, которые наскоро проведенные суды назначили задержанным, достигла 240 тыс. долларов.

"Посадки и репрессии продолжаются и по сей день. Только на этой неделе было арестовано около десятка человек, среди них титулованная баскетболистка Елена Левченко, студент БГУИР Дмитрий Мазура, политический блогер Эдуард Пальчис. Власть держит этих людей в заложниках. В надежде, что можно будет, как раньше, торговать их свободой для переговоров со странами ЕС", - говорится в анонсе марша.