Война в Карабахе, первая неделя: новая роль Турции и решимость Азербайджана

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Первая неделя боев, начавшихся утром 27 сентября, убедительно показала, что это - большая война, а не локальное временное обострение, какие бывали раньше в Карабахе. И в этой войне на стороне азербайджанцев несравнимо более решительно и жестко, чем когда-либо за тридцать лет карабахского конфликта, выступает близкородственная им региональная держава - Турция.

Другие мировые державы и организации - Россия, Франция, США, Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ - вместе и порознь призывают стороны немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, которые бесплодно тянутся уже 26 лет.

Турецкие лидеры, начиная с президента Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, отвечают, что мирные переговоры на этот раз начнутся только после того, как прекратится "армянская оккупация Карабаха", то есть вооруженные силы Карабаха и Армении полностью покинут международно признанную территорию Азербайджана.

"Учитывая, что США, Россия и Франция почти 30 лет игнорировали эту проблему, неприемлемо, чтобы они теперь участвовали в поисках способов прекратить огонь", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Турции в тот самый день, когда президенты США, России и Франции выпустили совместное заявление о Карабахе. То же самое о необходимом условии начала переговоров, конечно, говорит и руководство самого Азербайджана.

Помимо политической поддержки, Турция снабдила Азербайджан военной техникой, в частности, эффективными ударными дронами (чуть подробнее о них - ниже), и даже, как утверждают многочисленные уже источники, живой силой.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно поддерживает Азербайджан в войне с союзницей России Арменией

В течение недели несколько европейских изданий, включая Би-би-си, со ссылкой на свои источники сообщили, что на войну в Карабахе были завербованы сотни бойцов из антиасадовских формирований на подконтрольных Турции северных территориях Сирии.

Об этих наемниках на неделе говорили и президент Франции Эмманюэль Макрон и, чуть позже, МИД России.

Азербайджан и Турция обвинения в привлечении наемников решительно отметают.

Армяне тоже настроены крайне решительно - потому что воспринимают конфликт с Азербайджаном (и, косвенно, с Турцией) не как спор об административной принадлежности Нагорного Карабаха и окружающих его районов, а как борьбу за свое существование.

Зверства и этнические чистки в войне 1991-1994 годов нанесли обоим народам серьезную психологическую травму. Взаимная ненависть никуда не ушла. Армяне уверены, что мирно жить под азербайджанской властью им будет невозможно - значит, надо биться до последнего.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, За два года Николу Пашиняну пришлось пройти путь от лидера мирной революции до лидера воюющей страны

"Их цель — армяне, их цель — продолжить политику геноцида армян", — заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к армянскому народу.

Масштаб боевых действий в этот раз намного превосходит все, что было в Карабахе до сих пор.

Стороны бросили в бой сотни единиц боевой техники, ствольной и реактивной артиллерии, а также - с азербайджанской стороны - ударные и разведывательные дроны.

Автор фото, Azerbajan MoD Подпись к фото, Минобороны Азербайджана день за днем публикует подборки видео, на которых дроны расстреливают армянскую технику

Министерство обороны Азербайджана день за днем публикует новые видеокадры, на которых, как утверждается, дроны расстреливают бронетехнику, гаубицы, военные грузовики, командные пункты и позиции армян.

Специалисты на основе этих выводов делают предположения, что армянские военные несут серьезные потери именно от действий дронов, прежде всего турецких "Байрактаров".

Точных данных о потерях сторон у прессы нет: независимых источников нет, а отчеты сторон о нанесенном противнику уроне принимать на веру невозможно, поскольку воюющие стороны почти всегда преувеличивают свои успехи.

Автор фото, Turkey MoD Подпись к фото, Министерство обороны Турции предельно ясно показало, на чьей оно стороне, сделав заглавной картинкой в своем "Твиттере" это фото с турецким и азербайджанским солдатами

В течение недели стала очевидна разве что стилистическая разница: рапорты азербайджанских военных и прессы более цветисты, армянских - заметно более сдержанны.

Армения публикует поименный список своих погибших военных: к утру воскресенья в нем было 207 человек.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Стороны обстреливают города и села. Степанакерт 3 октября

Азербайджан же вообще не объявляет свои боевые потери, а только сообщает о числе мирных жителей, погибших под обстрелами: в воскресенье их стало 24 (на армянской стороне к субботе их было 11).

Несмотря на размах боевых действий, линия фронта за первую неделю войны, судя по собщениям сторон, изменилась очень мало.

В первый же день войны, 27 сентября, азербайджанцы объявили о взятии под контроль семи сел на южном участке фронта.

В субботу, 3 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии шести сел на юге - причем одно из них фигурировало и в списке 27 сентября - а также сел Мадагиз (по-армянски - Мадагис) и Талыш на северном участке фронта, на пути к райцентру Мардакерт (по-азербайджански - Агдере).

Автор фото, AZERBAIJAN DEFENCE MINISTRY / HANDOUT Подпись к фото, В воскресенье армянские военные обстреляли второй по величине город Азербайджана, Гянджу, расположенную в 30 километрах от линии фронта

При этом в первый день войны азербайджанские военные заявили, что окружили Мардакерт и предложили его гарнизону сдаться, но потом больше об этом не вспоминали.

Села Мадагиз и Талыш находятся у самой линии разграничения между Нагорным Карабахом и собственно Азербайджаном, а все названные села на юге, судя по спутниковым снимкам, лежат в руинах и полностью или почти полностью заброшены с тех пор, как в начале 1990-х азербайджанское население покинуло их, спасаясь от наступавших армян.

В воскресенье, 4 октября, Ильхам Алиев объявил в "Твиттере" о первом серьезном территориальном успехе - взятии райцентра Джебраил на юге, близ границы с Ираном.

Автор фото, ARMENIAN FOREIGN MINISTRY PRESS HANDOUT Подпись к фото, Армения опубликовала фото, на которых, как она утверждает, обломки сбитого турками штурмовика. Но экспертов эти фото не убеждают

Армянские военные тут же заявили, что это ложь, а надежной информации, в чьих руках Джебраил, к вечеру воскресенье не поступило.

Споры об армянской территории

Особняком в пропагандистской войне сторон стоит вопрос о том, затрагивают ли боевые действия территорию Республики Армения.

Во вторник министерство обороны Армении заявило, что ВВС Азербайджана нанесли удар по городку Варденис и окрестным селам на территории собственно Армении.

При этом, как утверждают армянские военные, турецкий истребитель F-16, оставаясь в воздушном пространстве Азербайджана, с расстояния в 60 км сбил ракетой участвовавший в отражении налета армянский штурмовик Су-25, пилот которого погиб.

Днем позже Армения назвала имя пилота - майор Валерий Данелин - и опубликовала снимки, на которых будто бы запечатлены обломки сбитого штурмовика, но убедительных доказательств правдивости всех этих своих заявлений до сих по не предъявила.

По мнению экспертов, таким доказательством были бы, например, обломки американской ракеты, такой, какими вооружены F-16:

4 октября уже Азербайджан заявил, что удар ракетами (или ракетой) по городу Гянджа утром того дня был нанесен с территории Армении.

Армения отмела эти обвинения, а президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян еще раньше заявил, что Гянджу обстреляли по его приказу в ответ на бомбардировку азербайджанцами карабахских населенных пунктов.

При этом армянские военные заявили, что "уничтожили военный аэродром", то есть аэропорт Гянджи - откуда, по их словам, взлетал тот самый F-16. Но, как сообщил в тот же день из Гянджи корреспондент российского независимого телеканала "Дождь", на территории аэропорта ничего не взрывалось и он работает как обычно.

Республика Армения и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика максимально тесно интегрированы - по крайней мере, в военном отношении они фактически составляют одно целое - но формально Армения называет НКР отдельной территорией и даже не признает ее независимость от Азербайджана.

Подпись к фото, Линия разделения сторон указана по состоянию на 27 сентября

При этом Армения, в отличие от Азербайджана, входит в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и нападение на ее территорию дало бы ей формальный повод просить защиты у союзницы по ОДКБ, России - которая пока лишь призывает обе стороны к миру.