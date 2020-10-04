Кензо Такада: основатель модного дома Kenzo умер от коронавируса

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кензо Такада на Парижской неделе моды в феврале

Кензо Такада, основатель модного бренда Kenzo, скончался от коронавируса, сообщают французские СМИ со ссылкой на представителя недавно основанного модельером бренда K3.

Модельер скончался в возрасте 81 года в Париже, в Американском госпитале, говорится в заявлении.

Такада, приехавший во Францию в 1960-х, был первым японским модельером, получившим известность в Париже. Важной частью стиля его модного дома были яркие графические принты.

Кензо Такада, автор почти восьми тысяч дизайн-концепций, не переставал любить моду и искусство жить, заявил представитель дома.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Важной частью стиля основанного Кензо Такадой модного дома были яркие графические принты

Мэр Парижа Энн Идальго прокомментировала смерть Такады в "Твиттере": "Модельер невероятного таланта, он принес в моду свет и цвет. Париж оплакивает одного из своих сыновей".

"В 1970-е, когда он начинал, я был фанатом бренда. Думаю, он был великим дизайнером", - сказал глава концерна LVMH Сидни Толедано в интервью порталу wwd.com.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кензо Такада на своем показе сезона 1983-1984 в Париже

Кензо Такада родился в 1939 году в пригороде Осаки, в 1965-м он эмигрировал во Францию.

Всемирно известный бренд собственного имени Такада основал в 1970-х.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кензо Такада, автор почти восьми тысяч дизайн-концепций, не переставал любить моду и искусство жить

В 1983 году он запустил линию мужской одежды, а через несколько лет - спортивные и кэжуал-линейки Kenzo Jeans и Kenzo Jungle.