Дайджест: 5000 задержанных, жестокость силовиков и долгосрочная проблема Кремля

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Протесты в России

На воскресных акциях протеста, по данным "ОВД-Инфо", в 86 российских городах задержано более 5000 человек. Более полутора тысяч - в Москве и более тысячи - в Санкт-Петербурге.

Массовые протесты в России прошли несмотря на все предупреждения и угрозы властей.

В столице центр протеста планировался у Лубянки, однако полиция перекрыла подходы к площади. Тактика перекрытия центра Москвы и 11 станций метро не помогла свести протест на нет: в этот раз протестующих было меньше, чем неделю назад, тем не менее по московским улицам прошли тысячи митингующих.

В Санкт-Петербурге сторонники Алексея Навального провели шествие по историческому центру города с массовым стоянием на трех крупных площадях, в том числе прямо у стен городского парламента на Исаакиевской площади.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В ГУВД Петербурга количество участников акции не называли. Но людей было много

Митинги сопровождались жесткими задержаниями, в рядах омоновцев взорвали петарду, а один полицейский направил на протестующих пистолет.

Демонстрации в поддержку Алексея Навального прошли также в Новосибирске, где по меньшей мере 2000 человек прошли по городу, скандируя "Свободу!" и "Путин - вор!"

По сообщениям местных СМИ, в Омске в протестах приняли участие около 1000 человек, в Екатеринбурге на улицы вышли примерно 7000 демонстрантов. Массовые задержания протестующих отмечены в Красноярске.

Суды и протоколы

Автор фото, Шарифулин Валерий/TASS

В понедельник в Щербинском суде Москвы состоится рассмотрение протокола об участии в воскресных протестах Юлии Навальной. Об этом сообщила адвокат Навальной Светлана Давыдова

Тем временем, как сообщает "Фонтанка", после массовых задержаний в Петербурге по итогам протестов составлено более 1,5 тыс. протоколов. Городские суды, рассматривающие эти дела, перешли в воскресенье на ночной режим работы.

Байден представит свою внешнюю политику

Автор фото, Reuters

В понедельник президент США Джо Байден посетит Госдепартамент, где он изложит свое видение американской внешней политики.

Это будет первая крупная речь нового президента США о будущей внешней политике Вашингтона. Как сообщил телеканал NBC, Байден намерен посвятить ее "восстановлению роли Америки в мире".

Джо Байден резко критиковал внешнюю политику Дональда Трампа и обещал кардинальные перемены, в том числе в отношениях с Россией.

После прихода в Белый дом Байден поручил американским разведывательным службам еще раз внимательно изучить российское вмешательство в президентские выборы, хакерскую атаку на компанию SolarWinds, которую связывают с российскими спецслужбами, сообщения об обещаниях вознаграждения за головы американских солдат в Афганистане и другие обвинения в отношении Москвы.

На днях Байден провел своей первый в качестве президента телефонный разговор с Путиным, на котором поднимались такие темы, как ситуация на Украине, арест Алексея Навального и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Почему адвокаты отказались защищать Трампа

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адвокаты Трампа не сошлись с президентом в тактике его защиты на слушаниях в сенате

Дональд Трамп по-прежнему считает, что главным аргументом в его пользу на слушаниях по импичменту должны быть фальсификации на прошедших осенью президентских выборах.

Его адвокаты Бутч Бауэрс и Дебора Барбери посчитали эту тактику тупиковой, поскольку доказательств сколь-нибудь значимых нарушений нет, и отказались защищать Трампа в сенате.

По данным Си-эн-эн, с ними ушли еще три адвоката - Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис.

Что же теперь делать Дональду Трампу? Подробно в нашем материале:

Военный переворот в Мьянме

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Главнокомандующий Мин Аун Хлаинг и Аунг Сан Су Чжи в 2015 году. Тогда они еще пожимали друг другу руки

Военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Утром 1 февраля задержаны глава правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию", государственный советник и фактический лидер страны Аунг Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства.

В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.

В последние месяцы отношения между руководством страны и армией резко обострились из-за недовольства военных итогами ноябрьских выборов в стране, которые они объявили подтасованными.

Мьянма находилась под властью военных до начала демократических реформ в 2011 году.

Times: у Кремля есть долгосрочная проблема

Россия не стоит на пороге революции, пишет Times. Но протесты последних 10 дней говорят о том, что большая часть общества недовольна своими лидерами.

Эти митинги воодушевляют участников: маршировать плечом к плечу с единомышленниками, скандировать "Россия будет свободной" и чувствовать, что они на грани какой-то победы...

Но правда в том, что в руках Кремля еще много козырей. Среди силовиков нет раскола, число протестующих не достигло критической массы, парламентская оппозиция давно подавлена, а иностранная реакция слишком слаба, чтобы заставить власти и их "деловых друзей", таких как Аркадий Ротенберг, бояться за свои виллы в Тоскане и особняки в Лондоне.

При этом Путина, пишет Times, уже больше не беспокоит международное осуждение.

Лидер, чьи службы безопасности действуют небрежно и нагло, пытаясь убить своего самого яростного критика (Навального) или двойного агента в Великобритании (Сергея Скрипаля), не постесняется пробить несколько голов в Москве.

Но в долгосрочной перспективе у Кремля есть проблема. Опросы показывают, что почти половина людей пришла на протесты впервые. Более трети протестующих прожили практически всю свою жизнь при Путине.

В годы нефтяного бума Путин полагался на мантры "стабильности". Сейчас экономика настолько хрупка, что призрак 1990-х уже не пугает подростков и двадцатилетних.

В конечном итоге, пишет Times, судьбу России решит молчаливое большинство, которое все еще убеждено, что Путину нет альтернативы.

Но сейчас россияне смогли увидеть в Навальном жизнеспособную замену 68-летнему Путину.

"Выученная беспомощность населения - самый мощный ресурс путинизма", - цитирует Times своего коллегу из немецкого журнала Spiegel.

Изменения в России не за ближайшим поворотом, заключает Times, но дорога ведет именно туда.

NYT: Навальный - повод, а причина - падение уровня жизни

Газета New York Times пишет о том, что протесты вспыхнули на фоне экстраординарных событий, но глубинные причины массового недовольства гораздо шире.

Демонстранты действительно возмущены попыткой отравления Алексея Навального, его арестом и "дворцом Путина". Но нынешние протесты, по мнению NYT, подстегиваются ухудшающимися условиями жизни большинства россиян.

Российские зарплаты с учетом инфляции снизились после начала украинского кризиса, сейчас они на 10% ниже, чем семь лет назад.

Это сказывается на поддержке разными слоями населения путинского правительства. В протестах принял участие целый спектр оппозиционных групп - от коммунистов до крайне-правых националистов. "Если у тебя нет места в этой системе, у тебя нет никаких шансов", - цитирует газета одного из участников протестов.

По мнению политологов, не случайно протесты перекинулись из Москвы и Петербурга на далекую провинцию: именно там экономические проблемы ощущаются болезненнее всего.

Протесты, как замечает газета, прокатились по сотне городов - от Владивостока до Калининграда, а ведь когда-то провинция считалась оплотом поддержки Путина.

NYT цитирует российского политолога Екатерину Шульман: "Когда меняются политические факторы, экономика также становится важной. Люди говорят: да, это произошло, а еще и продукты в магазинах дорожают".

Путин с его разросшимися службами безопасности, считает газета, способен справиться с протестами, не прибегая к массовым репрессиям, которые могли бы еще больше разжечь страсти. Даже сами протестующие говорят, что на улицы должно выйти намного больше людей, чтобы заставить Кремль изменить курс.

И все же нынешние протесты примечательны тем, что они объединили и левых, и правых, и молодежь, и стариков, и все они, вместо того, чтобы выступать с расплывчатой критикой правительственных чиновников, беззастенчиво атакуют самого Путина.

Путин оказался в необычно шатком положении, и свидетельство этому, заключает NYT, - то, что ему пришлось лично отвергать обвинения Навального в том, что он построил себе секретный дворец на берегу Черного моря.

"Новая газета": ошеломляющий успех движения

"Новая газета" публикует интервью с политологом Глебом Павловским, который называет протестные акции в России ошеломляющим успехом движения за освобождение Алексея Навального. Важным фактором этого успеха Павловский считает "глупость власти".

"Думаю, движение добилось даже большего, чем хотело, - говорит Павловский. - Представьте, если бы им просто разрешили провести этот митинг. Собралось бы тысяч тридцать-сорок, померзли и разошлись по домам. Но в итоге они создали крупное политическое событие всероссийского масштаба".

Политолог считает, что оппозиции удалось в значительной степени перехватить стратегическое управление действиями власти: "А что означают эти задержания? Это единственное, что есть в руках у власти. Они не могут больше ничего сделать. Не могут же они вытеснить жителей из города. Они могут уменьшать или увеличивать число задержанных и арестованных".

"От них ведь требуется статистика, отчетность о достижениях, каждый ведь должен показать, что он действует. Соответственно, растет число задержанных. Но тем самым они масштабируют акцию: возникает ощущение, что в ней участвуют чуть ли не сотни тысяч человек".

Почему подавления протестов становятся более жестокими

Автор фото, EPA Подпись к фото, В минувшее воскресенье случаев насилия по отношению к демонстрантам было больше, чем неделю назад, жестокость силовиков стала более системной

"За последние три года силовики выросли в силовую корпорацию, которая уже может действовать самостоятельно. Прошли времена, когда администрация президента могла вызывать генералов и рассказывать им о стратегии действий. Теперь сами силовики принимают решение о действиях". Подробно в материале Наталии Зотовой:

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Дышать не могу, парни!" Как прошли протесты 31 января