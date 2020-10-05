Дайджест: противоречивые отчеты о здоровье Трампа и конфликт в Карабахе, все больше похожий на большую войну

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Трамп может выйти из больницы в понедельник

Дональд Трамп , у которого два дня назад был диагностирован коронавирус, продолжает лечение в госпитале. Ему прописали стероид дексаметазон, который как правило дают пациентам с тяжелыми симптомами, чтобы у них не нарушалось дыхание.

Кроме того, Трампу рекомендуют использовать кислородную маску, чтобы не допускать снижения уровня кислорода в крови.

Несмотря на это, по словам лечащих врачей, президента могут выписать из больницы уже в понедельник, чтобы завершить курс лечения в Белом доме.

Американская пресса остается недовольной противоречивым освещением лечения президента: остается не до конца выясненным, когда именно и после какого теста Трамп узнал о том, что заразился, как вирус распространился в президентском окружении и как реагировал на ситуацию Белый дом.

Сам Трамп заявляет, что чувствует себя хорошо. В воскресенье он неожиданно на короткое время покинул госпиталь и проехался в бронированном лимузине по улице у больницы, на которой собрались его сторонники.

Вице-президент Майк Пенс и его жена Карен в воскресенье вновь прошли тестирование на вирус - они не заражены, заявили в Белом Доме.

Соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден после участия в дебатах с Трампом регулярно проходит тесты на коронавирус. Последний тест в воскресенье, как и предыдущие, показал негативный результат.

Ситуация в Карабахе становится все более угрожающей

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В Нагорном Карабахе первая неделя боев продемонстрировала решительный и жесткий настрой Азербайджана, который пользуется активной поддержкой Турции.

Помимо политической поддержки, Турция снабжает Азербайджан военной техникой и, по некоторым данным, которые турецкая сторона категорически отрицает, направила туда боевиков из Сирии.

Призывы к участникам конфликта со стороны международного сообщества вернуться за стол переговоров и немедленно прекратить огонь отвергаются турецкой стороной, которая требует положить конец "армянской оккупации Карабаха".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном выступлении в воскресенье потребовал от руководства Армении предоставить график вывода войск с территории Нагорного Карабаха в качестве условия для прекращения огня.

Армянская сторона настроена не менее решительно, поскольку воспринимает этот конфликт не как территориальный спор, а как борьбу за свое существование.

Беларусь: марш солидарности с политзаключенными разогнали водометами

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В Беларуси прошла очередная воскресная массовая акция протеста, на это раз она была посвящена политзаключенным.

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", их число в стране за последние два месяца выросло в 25 раз. Среди задержанных много журналистов.

В центр Минска в преддверии демонстраций была стянута военная техника, против демонстрантов применялись водометы.

В Швеции и Норвегии начинается Нобелевская неделя

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В понедельник Нобелевский комитет в Стокгольме объявит лауреатов премии этого года по медицине, и далее, во вторник - по физике, в среду - по химии и в четверг - по литературе.

По традиции, церемония награждения премией мира, на которую в этом году претендует сразу 318 кандидатов, состоится в пятницу в Осло.

В Брюсселе обсудят Карабах, Беларусь и "дело Навального"

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Протесты в Болгарии - тоже одна из важных тем обсуждения на сессии Европарламента

В повестке дня открывающейся в понедельник в Брюсселе сессии Европарламента - эскалация армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, ситуация в Беларуси, где не прекращаются общественные протесты, манифестации в Болгарии, граждане которой протестуют против политической коррупции и требуют отставки премьер-министра Бойко Борисова, а также "дело Навального".

Особое внимание будет также уделено конфликту между Турцией и соседними с ней странами Кипром и Грецией - из-за спора по поводу нефтяных месторождений в Средиземном море.

Среди других важных тем обсуждения - уроки пандемии COVID-19, а также (памятуя о брексите) принятие закона о работе туннельного железнодорожного сообщения между континентальной Европой и Великобританией.

Причуды сельской политики: как уборщица победила милиционера-единоросса

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Известие о том, что уборщица, а по совместительству еще и кочегар Марина Удгодская выиграла выборы у действующего главы-единоросса, стало не только общероссийской, но и мировой новостью.

Корреспонденты Русской службы Би-би-си побывали на инаугурации Марину Удгодской в деревне Повалихино и заодно выяснили, чем дышит костромская глубинка.

Джоан Роулинг снова обвинили в трансфобии

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Всемирно известную писательницу, автора серии книг о Гарри Поттере вновь обвиняют в трансфобии.

Сначала это произошло после заявления Джоан Роулинг о том, что половая принадлежность - неотъемлемая часть женской личности.

Десятки тысяч комментаторов посчитали, что Роулинг пренебрежительно отзывается о трансгендерных людях и не признает за ними право решать, к какому полу себя причислять.

А после выхода в свет ее новой книги, где главный персонаж совершает злодейства, переодеваясь в женскую одежду, критики писательницы усмотрели в этом сюжете отголоски ее позиции в отношении трансгендеров.

NYT: Право знать правду о здоровье президента

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пресс-конференция с участием Шона Конли

Когда президент попадает в больницу, общественность не обязана знать все до мельчайших подробностей, но она не заслуживает и того, чтобы ее вводили в заблуждение, пишет в редакционной статье по поводу госпитализации Дональда Трампа New York Times.

Газета указывает на то, что такие, казалось бы, элементарные сведения, как температура Дональда Трампа, точная дата постановки диагноза и обстоятельства, побудившие врачей настоять на госпитализации, практически недоступны.

Даже инсайдеры в администрации президента сетуют, что никто из его окружения не знает точно, что происходит. Не удивительно, что среди общественности множатся разные предположения, вплоть до самых диких теорий заговора. И все это создает впечатление, что в самом Белом доме царит хаос.

В самом деле, задается вопросом New York Times, как это президента с "мягкими симптомами" вдруг перевозят в военный госпиталь, где ему в "превентивных" целях дают кислород, стероиды и даже прописывают экспериментальный курс лечения.

Не помогают и противоречивые выступления официальных лиц: сначала лечащий врач президента Шон Конли рисует радужную картину, от которой может сложиться впечатление, что Трамп на выходные просто решил отдохнуть в спа-салоне, и тут же глава аппарата Белого дома Марк Медоуз утверждает, что говорить о том, что президент идет на поправку, еще рано.

Сам Трамп был в бешенстве, когда услышал негативные отзывы о состоянии своего здоровья и поспешил с помощью твитов и в коротком видеоролике продемонстрировать, что он в хорошей форме и держит ситуацию под контролем.

В прошлом, напоминает газета, администрации президентов, да и сами они не раз лгали о состоянии своего здоровья, но сегодня информацию трудно утаить, а дезинформация, в свою очередь, распространяется слишком быстро.

Поэтому попытки нынешней администрации манипулировать общественностью лишь усиливают недоверие к ней. Более того, Трамп страдает не от какого-то частного заболевания, а заразился коронавирусом, уже унесшим жизнии более 200 тыс. американцев.

И его отказ раскрывать подробности течения болезни идет вразрез с национальными усилиями по обузданию пандемии. Поэтому туман таинственности, окутавший Белый дом, куда опаснее, чем правда о здоровье президента, заключает газета.

"Ведомости": Москва рассматривает вариант жесткого карантина

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На фоне резкого роста числа инфицированных в столице мэрия Москвы рассматривает несколько сценариев ужесточения мер по борьбе с коронавирусом.

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к мэрии, самой жесткой мерой могло бы стать возвращение к пропускному режиму, который действовал с середины апреля по начало июня.

Другой источник, близкий к правительству Москвы, сообщил газете, что без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в течение двух недель.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями уже рекомендовано не выходить из дома без особой надобности, в школах объявлены внеочередные каникулы.

Кроме того, мэр распорядился, чтобы с 5 октября не менее 30% сотрудников московских учреждений работали на удаленке.

При этом, как заявляет сам Собянин, городские власти стараются избежать серьезных ограничений для бизнеса.

Когда у приемного сына другой цвет кожи

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Приемные дети азиатского, латиноамериканского или африканского происхождения у белых родителей в США - не редкость. Однако усыновление чернокожим американцем, да к тому же отцом-одиночкой, белого ребенка - явление нечастое и чреватое неприятностями.

Питер из города Шарлотта в штате Северная Каролина не раз сталкивался с подозрительностью и расспросами, но это лишь укрепило его в мысли, что он сделал правильный выбор.

Рыба, которая гуляет по дну моря

С помощью дистанционного управляемого аппарата ученые смогли увидеть, что происходит на дне Большого Барьерного рифа, куда не могут погрузиться люди.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Тайны Кораллового моря